Backstreet Boys: Sverige, vi skulle inte vara någonting utan er

Efter spelningen på Scandinavium i Göteborg i fredags skrev Backstreet Boys på sitt Instagramkonto: "Sverige, vi skulle inte vara någonting utan er".

Tidigare i år släppte de sitt första album sedan 2013, "DNA", och enligt dem själva är världsturnén med samma namn deras största på 18 år. Under söndagen ringlade sig köerna långa till deras utsålda spelning på Globen i Stockholm.

Men Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough och Kevin Richardson är inte de enda 90-talsstjärnorna som har gett sig ut på vägarna igen. I maj drog även Spice Girls återföreningsturné i gång.

– Jag tror verkligen att det finns en nostalgisk rörelse just nu och vi har omfamnat den. Många fans från den tiden vill höra låtar som tar dem tillbaka, säger Backstreet Boys Howie Dorough.

Han tror samtidigt att det rör sig om musikaliska cykler – man dras till sin barndoms sånger.

– När jag växte upp lyssnade mina föräldrar på The Eagles, Bon Jovi och Earth, Wind and Fire, och jag lyssnar gärna på dem eftersom det skapar bra minnen, säger Howie Dorough.

Backstreet Boys debuterade med sitt självbetitlade album 1996 och har under sina mest framgångsrika år arbetat med bland andra svenska Max Martin och Cheiron-studion.

– Det var i Stockholm som vi spelade in alla våra hits, eller en majoritet av dem i alla fall. Det är här all magi började för oss, säger Howie Dorough och forsätter:

– Vi har så många fina minnen härifrån, att spela in här, att äta massor av köttbullar... Det är det första vi beställer när vi kommer hit för att slungas tillbaka till den tiden.

Deras nuvarande publik rymmer flera generationer, enligt Dorough. Föräldrarna som tog med barnen till konserterna på 90-talet är där, och deras barn som nu har vuxit upp tar med sig sina barn för att sjunga med till "As long as you love me" och "I want it that way".

Men hur ser egentligen framtiden ut för pojkbandet?

– Vi har spelat in lite akustisk musik och remixer av våra största låtar som vi vill få ut. Sedan vill vi också göra ett julalbum. Men det handlar om att få tid till det och den här världsturnén kommer att pågå i minst två år, säger Howie Dorough.

Dessutom har Backstreet Boys, eller snarare "Backstreet Dads", ett familjeliv att sköta parallellt med musiken.

– Vi vill vara de bästa Backstreet Boys som vi kan, och samtidigt vara de bästa föräldrarna och makarna. Det kräver mer planering och organisering, allting måste vara mer balanserat nu, säger Howie Dorough.

TT: Är det svårt att fortsätta utvecklas som band 26 år efter starten?

– Det är alltid utmanande för man vill inte göra någonting helt annorlunda, men man vill samtidigt växa. Jag tror att nyckeln är att behålla den stämsång som vi är kända för och de bra melodierna.