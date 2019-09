Bandbröder i förklädnader och på suddiga bilder

Den som hört låten från 1972 minns den. Två röster på bred sydvästskånska, en bluestakt slagen på metallburk: ”In kommer Gösta, in kommer Gösta, in kommer Gösta, och hälsar, ja han hälsar, han hälsar, goda', goda', goda'”. Och så fortsätter den knapphändiga berättelsen.

Martin Rössel i Dom Dummaste hörde Philemon Arthur & The Dung när han var 12 år. Han blev djupt fascinerad.

– Jag tyckte hela skivan var så oerhört bra och egensinnig – fruktansvärt bra texter och så otroligt kompromisslös musik. Ett urbota uttryck, sammanfattar han när vi ses i hans inspelningsstudio vid Vanadisvägen.

PHAATD kom fram samtidigt som den svenska proggrörelsen, men deras bångstyrighet var knappast samtidskorrekt. Texterna var både absurdistiska och uppstudsiga, satiriska och socialt medvetna om vart annat. Musiken ett slags stenålderspunk.

Åtta år senare, 1980, spelade Dom Dummaste in en cover av duons låt ”Men va fanken”. De skickade den på kassett till Silence, skivbolaget som hade givit ut de gäckande artisternas skiva. Ett halvår senare landar plötsligt ett vykort i Rössels brevlåda – skickat från Danmark:

”Jag har lyssnat på bandet nästan, och några spyor blev det inte”, skriver Philemon Arthur. ”tvärtom 'Men va fanken' lät precis som jag fantiserat att den skulle låta nuförtiden” berömmer han.

Sedan blir det tyst. Sexton år går. 1996 gör Dom Dummaste ännu en cover. Nu på uteliggarbetraktelsen ”Henning i sin presenning”, han som sover under öppen himmel i hamnen där det ”känns som om det var tjugo grader kallt / han har sin presenning om sig, men det är allt”.

Hemlighetsmakarna bakom PHAATD svarar åter igen med en uppskattande hälsning. Nu, fyrtiosju år efter att Martin Rössel hörde deras skeva musik för första gången, spelar de ihop.

– Vi har smält samman våra band på inspelningen, säger han. För vår del har det handlat om att hitta kombinationen av sväng och det urbana med det här lantliga som de har i sina texter med referenser till farmor Anka och kossor, allt det agrara.

Rössel fick kontakt med de luriga skåningarna för två år sedan via en icke-spårningsbar mejladress. Efter att ha föreslagit en gemensam cover av duons låt ”Ingenting i din hjärna” damp ett bidrag plötsligt ner i hans inkorg. Filerna innehöll ny grovsång, dragspel och hjärtskärande munspel. Dom Dummaste bidrar i låten med nutida beats, reggaepiano, bas och loopar jämte falsett från bandets operasångare Lars Cleveman.

Låten, som nu släpps som video, ingår på Dom Dummaste kommande album ”Demento”. Texten är från 1972, men skulle lika gärna kunna ha skrivits av en arg brittisk punkare 1976, ett ursinnigt amerikansk hardcoreband på 1980-talet – eller rappats i dag som Trumpkritik:

”Du har mat i din mage / du har pengar på din bank / du har bensin i ditt vrålåk / och du har färg i din tv / men du har ingenting i din hjärna / nej, ingenting i din hjärna / du har stereoanläggning / du har vatten i din simpöl / du har sprit i dina ådror / och du har oxstek i skafferiet / men du har ingenting i din hjärna / nej, ingenting i din hjärna”, hojtar de båda banden ihop.

Vet du vilka Philemon Arthur & The Dung är?

– Jag har faktiskt ingen aning. Men vi har säkert skickat tvåhundra mejl till varandra de senaste åren så jag kan genom slutledning av dessa avfärda alla de här namnen som det har spekulerats kring genom åren, svarar han.

– Jag kan säkert säga att de inte är en skapelse av till exempel Peps Persson, bröderna Mikael och Thomas Wiehe, Risken Finns eller Danielsson & Pekkanini. Och för att undvika att bli identifierade har de lagt ut villospår. För ett par decennier sedan lurade de – med hjälp av en falsk Stim-rapport – människor som försökte avslöja deras identitet.

Har du någon aning om vad de har sysslat med under alla dessa år som superhemlig indieduo?

– De har ju den här imagen av att vara skånska bonnläppar som sjunger om hästar och kossor, men jag har en indikation på att de har gott om pengar. Jag tror inte att någon av dem har behövt jobba för att försörja sig.

PHAATD:s råa hemmainspelningar, lo-fi tjugo år innan världsartister som Beck gjorde begreppet hippt, skapades med gitarr, dragspel, kinesiskt leksakspiano och fiol med kastruller, kakburkar och element som slagverk. Innan deras lp gavs ut väckte de uppmärksamhet i P3:s ”Bandet går - programmet för dig med bandspelare” där två av deras låtar spelades. Andra gången de hördes i etern framträdde duon under ett annat namn.

”Vi var med en gång till i radioprogrammet under namnet Hegbert Bruces Tavelramar. Då var det ”Jag mår så illa” och ”Om jag hade pjäxor”, förklarar Philemon Arthur för DN i ett av sina mejl.

Deras debutskiva tilldelades 1972 en Grammis i kategorin ”Årets grupproduktion”. Valet av vinnare resulterade dock i så stark ilska bland medtävlare och skivbolag att galan lades ner. Den återuppstod först 1987. Då hade intresset för de skånska särlingarna växt ytterligare. Magnus Uggla gav samma år ut en hip hop-influerad version av ”In kommer Gösta”. Philemon Arthur & The Dung släppte ny musik, på kassett. ”Skisser över 1914 års badmössor” var förpackad i en konservburk försedd med texten: ”Äkta Skånska Naturljud”.

Sedan dess har bland annat en mejlintervju publicerats i Sydsvenskan, en dokumentärfilm spelats in, två samlingsskivor har givits ut liksom låten ”Hejsan Svejsan” som skapades av PHAATD ihop med folkmusikgruppen Hedningarna (också det samarbetet sköttes via skickade filer).

På DN:s fråga till Philemon Arthur om vad den avgörande poängen med att vara anonym är svarar han:

”Det är skivbolaget som tvunget vill ta åt sig äran”.

(I Sydsvenskans intervju 2002 blev svaret på samma fråga: ”Vi skåningar skryter inte i onödan”).

Hur har ni lyckats förbli anonyma genom åren?

”Vi har helt enkelt inte tänkt på att vi heter något annat än Fnöskebom”.

Mer sanningsenlig förefaller han vara när det gäller inspirationen bakom deras musik:

”Hyngwald Gegga spelades ofta. Likaså Out and About Orchestra. Howling Wolf och Muddy Waters. Lightning Hopkins. John Lee Hooker. Jimmy Reed. Elmore James. Troggs, Kinks, Cream, Yardbirds, Beatles, Jussi Björling. Count Five, Pete Brown and his Battered Ornaments, Family, International Harvester, Pretty Things, Small Faces, Jimi Hendrix, Mose Allison, Cornelis, Creation, Wilbert Harrison, Anita Lindblom, Frank Zappa, Sopwith Camel och 144 andra. Och Bo Diddley. Slim Harpo. Bröderna Marx”, svarar Philemon Arthur.

Dagen därpå mejlar han ett tillägg:

”Kanske kan vi lägga till en orkester som kallade sig The Rolling Stones, äfven Povel Ramel, Larry Finnegan (glöm icke influens från 'Dear One'), Thore Skogman, Sam the Sham and the Pharaohs, Shanes, M A Numminen, Devil's Anvil och Joel Jansson får inte glömmas”.

Martin Rössel gillade från början deras hemlighetsmakeri. Det genuina ointresset för att synas var befriande.

– I dag med vår tids meningslösa, narcissistiska, kändiskultur som bara handlar om att man ska just synas så känns ju deras ställningstagande ännu mer radikalt och coolt. På det sättet är de fortfarande helt fantastiska – de vill verkligen inte att folk ska veta vilka de är, poängterar han.

– Det fina med deras inställning, och som genomsyrar allt de gör, är ju att det spelar absolut ingen roll vilka de är – de har ändå gjort vad de har gjort. Inget annat än deras musik är intressant.

Ett sätt att undkomma uppmärksamhet är att förklä sig. Maskeringen och suddiga foton är en viktig omständighet i kulten kring PHAATD. Också Dom Dummaste har genom åren framträtt i allehanda förklädnader och under artistnamn som Lech-Lazlo Vanura, Truman Kaputt, Helga Lekamen och Bengt-Buddha Stekes.

– Philemon Arthur & The Dung är maskerade för att dölja sin identitet, medan vi gillar att morpha och gå in i olika roller, säger Martin Rössell och påminner om hur ”otroligt grå” David Bowie var som scenartist innan han började experimentera med kläder och alias som Ziggy Stardust och The Thin White Duke.

Vad tror du är skälet till att de så bergfast undviker att bli avslöjade?

– Att de har gett sig den på att bli kultmusiker som bara några ytterst få förbundna vet namnet på. En annan förklaring kan vara att de faktisk är ganska blyga.

Och just detta triggar förstås viljan att få veta vilka de är – på nätsajten Flashback har det hittills skrivits över femhundra inlägg om deras identitet.

– Just sådan är effekten. Men precis som jag tyckte första gången när jag hörde deras musik så är det fruktansvärt bra att de har sett till att förbli okända.