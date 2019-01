Banksymålning stulen på terrordrabbad klubb

Konstverket föreställde en slöjbeklädd, sörjande kvinna och hade målats på en av klubbens dörrar för att hedra offren. Tjuvarna körde till platsen i en skåpbil och tog med sig hela dörren, enligt poliskällor. Stölden skedde under natten till lördagen och Bataclán bekräftade att den skett på lördagsmorgonen.

"I dag är vi fyllda med en djup känsla av förargelse. Banksys arbete, en symbol för eftertanke som tillhör alla – invånare, parisare och världsmedborgare – har tagits från oss", skriver Bataclán på Twitter.

https://twitter.com/bataclan_/status/1089184490935775232

Det var den 13 november 2015 som terrorister dödade 130 människor på flera platser i Paris, däribland Bataclán. Fler än 350 personer skadades i attackerna.

Tidigare har flera av Banksys verk vandaliserats, men även stulits. Enligt Le Monde blev en av hans muralmålningar i Paris utskuren i ett stycke från en vägg bara dagar efter att den först dök upp. Och 2013 försvann ett verk kallat ”Slave labour” från en vägg till en Londonbutik för att sedan dyka upp på en auktion i Miami, innan den drogs tillbaka och återsändes till Storbritannien.

Banksy har uppmanat konstköpare att undvika inköp av offentliga verk, enligt The New York Times. ”För att all gatukonst ska finnas kvar där den hör hemma”, skrev han i ett yttrande 2008. ”uppmuntrar jag folk att inte köpa något av någon om det inte skapades för marknaden från början”.