På sitt Instagramkonto skriver Barack Obama att en av hans favorittraditioner är att lista de bästa filmer, böcker och musik han tagit del av under året.

”Det ger mig chansen att uppmärksamma författare, artister och berättare”, skriver Obama.

Den förre presidenten verkar ha mycket tid att spendera på kulturella upplevelser. Alla listor är långa.

Hans Rosling. Foto: Jonas Lindkvist

Hans Roslings bok är en av 27 som Obama rekommenderar. Andra författare som nämns är Zadie Smith, V S Naipul och Michael Ondaatje.

Filmer som Donald Trumps företrädare uppskattat under året är bland annat Roma, Shoplifters, BlacKkKlansman och The Death of Stalin.

Bland de låtar som Barack Obama nynnat på under 2018 finns Bad Bad News med Leon Bridges, King for a Day med Anderson East och Kevin´s Heart med J. Cole.