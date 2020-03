Barbara Hannigan: ”Allt jag lärt mig handlar om att stjäla tid”

Knappt hinner jag säga mitt namn innan hon blixtsnabbt brister ut i ”Johanna”, en sång ur Sondheimmusikalen ”Sweeney Todd”. Barbara Hannigan är onekligen ett sjungande väsen, även om hon den här gången är i Stockholm enbart för att dirigera. När vi ses i Berwaldhallen har hon just avslutat veckans första repetition med Radiosymfonikerna. Den vita skjortan är lite skrynklig och fladdrig. Inför fotograferingen blir hon nästan lite tonårstrulig, men lika snabbt nöjd när hon får sitt Haydnpartitur att posera med.

– Nu känns det som om jag håller i en present från någon jag tycker om, säger hon och kramar hårt om noterna.

Hannigan förknippas med sceniskt utlevande tolkningar, men har sina rutiner och trygghetszoner. Hon reser med egna köksknivar, sprang kvällen innan i väg till matbutiken och snodde ihop en pasta med sardiner på hotellet. ”Comfort food”, säger hon. En stor del av vårt samtal kommer också att handla om balans. Inte minst när hon talar sig varm för Equilibrium – mentorsprogrammet hon startade 2017 för att hjälpa unga sångare med karriären trots att hon redan hade ett fullspäckat schema.

Foto: Alexander Mahmoud

– Jag älskar det! Egentligen hinner jag inte, men tiden uppstår ändå. Det är som i musiken. Allt jag lärt mig av människor jag beundrar handlar om att stjäla tid. Rubato betyder just att röva, säger hon och syftar på den musikaliska termen som innebär att man manipulerar tempot i ett framförande.

Dokumentären ”Taking risks”, som fortfarande visas på SVT Play, följer provsjungningarna inför det halvsceniska framförandet av Stravinskys opera ”Rucklarens väg” för två år sedan. Det var ett samarbete med Göteborgs symfoniker, där Hannigan numera är förste gästdirigent. Nu i Stockholm framförs den ryske tonsättarens balett ”Pulcinella”. Dessutom en Haydnsymfoni och Aaron Coplands ”Music for the theatre” som inte är skriven till någon särskild pjäs, men leker med det teatrala. Under repetitionerna efterlyser Hannigan ”a sense of wonder” – förundran – i musiken och tar sig tid att tala om hur Copland på 1920-talet tonsätter en bild av Amerika som möjligheternas land.

– Jag vill att violinerna ska spela flautando (flöjtlikt), men säger inte det, utan ger hellre musikerna en bild. Som att musiken ska vara en vägg av luft, förklarar hon och säger att hon gärna undviker tekniska termer.

Att ta risker som sångare handlar i sin tur om att vara så disciplinerad och väl förberedd att det är möjligt att släppa taget och ta sig friheter med materialet, menar Hannigan. En förmåga hon söker efter även hos andra. Redan på söndag håller hon en ny audition i stan, vilket även innebär rådgivande samtal med de sökande.

Foto: Alexander Mahmoud

– När jag startade Equilibrium letade jag efter likasinnade, öppna, nyfikna och mycket disciplinerade unga artister. Varje gång jag möter unga människor försäkrar jag dem om att man inte måste passa in i mallen, säger hon och himlar med ögonen när hon ser tillbaka på sin okonventionella karriär.

Jag har mina vanor och tvättar alltid händerna så fort jag kommer till ett nytt ställe

Hannigan är känd för sin förmåga att inte bara kunna sjunga och dirigera, utan även agera på samma gång. Vad hon vill visa med sitt mentorsprogram är möjligheten att vara både framgångsrik och konstnärligt fri. Det gäller inte minst hennes eget val av repertoar. Hon framför gärna nyskriven musik, inte sällan skräddarsydd för henne, och verk av modernistiska tonsättare som ofta anses svåra. Att lyfta fram den sortens musik ser hon som sin plikt eftersom hon har en fallenhet för den. Bland operarollerna hittade Hannigan en själsfrände i Alban Bergs ”Lulu”, som hon sjöng först när hon passerat fyrtio och egentligen trodde att hon redan skulle ha lagt den slitsamma sångarkarriären på hyllan.

– Lulu är en sådan fri och stark rollfigur. Jag är väldigt inspirerad av henne och ibland när jag är villrådig tänker jag bokstavligen: Vad skulle Lulu göra?

Annars samarbetar Hannigan med en sportcoach, Jackie Reardon, som nu även hjälper Equilibriumsångarna med mental träning. Mycket handlar om att lära sig att acceptera situationen, även de dagar när man inte är på topp.

– Det är som när en person håller på att drunkna. Om du gör motstånd hamnar du under ytan. Om du i stället för att kämpa emot låter vattnet lyfta dig kommer du inte att sjunka. Men de flesta som drunknar får panik i stället för att försöka flyta, säger Hannigan.

Just nu är hon själv, liksom många andra, nojig över det nya coronaviruset. Men eftersom rösten är hennes instrument och resandet en del av jobbet har hon alltid varit försiktig.

– Jag har mina vanor och tvättar alltid händerna så fort jag kommer till ett nytt ställe. Jag gör vad jag kan, men återigen handlar det om att acceptera situationen, konstaterar hon.

Foto: Alexander Mahmoud

Tidigare har Hannigan kallat sig för ”ett kreativt djur”. Hon hade tröttnat på genusdiskussionen och ville hitta en mer naturnära liknelse för en primal egenskap som vare sig är manlig eller kvinnlig. Nu talar hon mentorsmyndigt i termer av föräldraansvar.

– När man är solist kan man bete sig mer som ett barn, man kan vara mer kinkig och lekfull. Men att vara dirigent är en sorts föräldraroll. Jag minns att jag tänkte på det vid min debut. Jag var varken mamman eller pappan, utan just den ansvarstagande, och det var intressant.

Helgens konserter i Stockholm är lite av en comeback för Hannigan efter en period av personlig sorg. Först dog hennes mor, därefter hennes stora idol och mentor Reinbert de Leeuw. Att få spela just med Radiosymfonikerna, som hon har goda minnen med, kändes som ett bra sätt att ”doppa fötterna igen”, säger hon och berättar att hon under en period tappade lusten för musiken helt. Ironiskt nog spelade hon redan förra sommaren in sitt nya album med verk av Haydn, Luigi Nono och Gérard Grisey på temat död och transcendens. Dessutom tillägnat just de Leeuw, som precis hann ge sin välsignelse innan han gick bort i februari.

– Titeln ”La passione” är tagen från Haydnsymfonin och syftar på den religiösa passionen. Men jag valde naturligtvis också namnet för att jag drivs av en passion för det jag gör, säger Hannigan som blir bubblade entusiastisk så fort Haydn kommer på tal.