Bay City Rollers Alan Longmuir död

Skotten Alan Longmuir bildade tillsammans med sin bror Derek Longmuir 1967 popgruppen Bay City Rollers – som slog igenom stort under 70-talet med hittar som ”Bye bye baby”, ”Shang-a-lang” och ”All of me loves all of you”.

Han beskrivs av bandets före detta frontman, Les McKeown, som kärnan i bandet.

Bandet, med rötterna i Edinburgh, var så pass stort i framför allt Storbritannien och USA att de fick ett eget tv-program och ”rollermania” uppkallat efter sig – ett fenomen bland fans som uttryckte intensiv beundran för bandet.

Bay City Rollers har sålt 120 miljoner album världen över – men samtidigt som bandets popularitet var som störst, 1976, valde Alan Longmuir att hoppa av bandet. Orsaken var depression avslöjade musikern långt senare i en dokumentär på BBC. Två år efter grundarens avhopp, 1978, splittrades Bay City Rollers.

Alan Longmuir blev 70 år gammal.