Beethovens pianosonater med både nervig attack och porlande lätthet

Hur länge går det att hävda att Beethoven skrev musik för framtiden? Lagom till tonsättarens 250-årsjubileum tröskar Igor Levit igenom samtliga pianosonater i Stockholm. I och med lördagens konsert har han hunnit halvvägs; resten kommer i oktober. Att den rysk-tyska pianisten har drygt fyrtiosjutusen följare på Twitter, men ändå inte fyller ett konserthus en fredagskväll i februari är talande. Medelåldern är samtidigt lägre än vanligt och lördagens konsert är så gott som fullsatt, men fenomenet manar ändå till eftertanke.

Den klassiska musiken är en filterbubbla och förväntningar brukar räcka för att försätta publiken i extas. Levits konserter är inget undantag. Men är han verkligen så fantastisk då? Både ja och nej. Att The New York Times kallade honom en pianist för polariserade tider går att applicera såväl på hans aktiviteter på sociala medier som på hans sätt att spela. Lika lite som han skräder orden när han tar ställning mot högerextremism (senast efter massakern i Hanau), lika lite är han musikaliskt intresserad av läget mellan starkt och svagt, snabbt och långsamt.

Nyanserna finns förstås där om man letar, men likt varje pianist med självaktning har Levit insett att partitur måste tolkas som fan läser Bibeln. Det är ju inte för intet som Beethovens 32 pianosonater har kallts för musikens Nya Testamente (med Bachs ”Das wohltemperierte Klavier” att betrakta som Det Gamla). I Levits läsningar kan det innebära både nervig attack och porlande lätthet i nr 5 (som förebådar ”Ödessymfonin”). Men också att långsamma satser närmast vittrar sönder. Det finns så att säga en brytpunkt där det eftertänksamma draget tycks övergå i självupptagenhet.

Den förbryllande experimentella nr 22 landar i förunderligt hypnotiserande frenesi och anslaget i ”Appassionatan”, nr 23 – den som jämförts med både Dantes ”Inferno” och Shakespeares ”Macbeth” – understryker en mörkt vibrerande tragedi. Men den utstuderat mumlande mellansatsen gör musiken undanglidande och grumlig. Något liknande inträffar i lördagens framförande av nr 17. Stillhet möter manisk aktivitet, gastkramande hemsökt på ett sätt som gör det Strindbergskt svenska smeknamnet ”Spöksonaten” rättvisa, men grubblar bort sig halvvägs.

Levit ger ibland ett märkligt icke-kommunikativt intryck av att ingenting får komma emellan honom och hans intima stund med Beethoven. Ringande mobiler och ihärdigt hostande är alltid mer än vad en musiker ska behöva tolerera. Men när en aningen för högljudd harkling och mindre dörrstök stör koncentrationen känns inställningen plötsligt världsfrånvänd. Det här är trots allt en pianist som på Twitter kallar sig människa, medborgare, europé och pianist. Som citerar Leonard Cohen: ”There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” Men som samtidigt tycks ha svårt att hantera att ett konserthus kan innehålla spår av liv. Det kvardröjande ackordet i Pathétiquesonaten, nr 8 kan man annars leva länge på. Liksom den udda karaktären hos nr 11 som antyder ett släktskap mellan improvisatören Beethoven och jazzens Thelonious Monk.

