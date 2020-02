Begåvad utställning om främlingskap

Utställning ”Unhomed” Uppsala konstmuseum. Visas till och med 10/5. Visa mer

Längst in i utställningen bläddras bokstäver fram i Shilpa Guptas verk ”Words come from ears”. Mening efter mening avtäcks i en femton minuter lång loop, som binder samman hela grupputställningen ”Unhomed” på Uppsala konstmuseum. Det är en begåvad hängning.

Den indiska stjärnkonstnären Guptas korta, fragmentariska sentenser handlar om en upplevelse av att stå utanför, om att möta rädsla och själv vara rädd, om att långsamt röra sig framåt i en tillvaro som inte låter sig definieras.

”Unhomed” samlar sju större verk som på olika sätt går att knyta till postkolonialisten Homi K Bhabas tankar om hybridkulturer och en värld i rörelse, där mängder av inre och yttre gränser förfrämligar människor från varandra och sig själva.

Ryska Alexandra Mitlyanskas video ”Babylon” fångar en mängd små projektioner av migrantarbetare på ett bygge i Moskva. Svenska Lap-See Lams ”Beyond between” återger en liten del av en restauranginteriör. Verket består av några autentiska glaserade takplattor och 3D-fräst polystyren som upprepar plattornas form. På en gång en hänvisning till konstnärens utforskande av den svenska kinakrogens historia och en pregnant skulptur i egen rätt.

Indiska Shakuntala Kulkarnis ”Of bodies armour and cages” utgörs av foton och rustningslika plagg i rotting. Verket handlar om att på en gång skydda den egna kroppen i en patriarkal i miljö och låta ett uråldrigt hantverk synas i en stadsbild präglad av skenande gentrifiering och kapitalistisk rovdrift.

Tillhörighet, påtvingad förändring och en undanglidande historia är teman som återkommer.

I ett av rummen möts engelsk-tunisiska Nadia Kaabi-Linkes visuellt återhållsamma men slagkraftiga verk ”Impunities, London” och svensk-iranske Sirous Namazis ”Metropolis”. Det första en serie små glasskivor som bär infrästa meningar om familjevåld. Det senare en skulptural rad av kugghjulsliknande objekt i plywood, vars mandalamönster hämtar sin ursprungsform från hus och arkitektoniska strukturer.

Verken drar åt olika håll, men med Guptas fladdrande poesi som elegant bindemedel förenas de i en strävan efter att hitta ett språk för det som inte gärna låter sig formuleras.

”Unhomed” är en välbalanserad och lättkonsumerad tagning på en svår tematik.

