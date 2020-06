Bengt Lindroth: Sverige spelade en större roll ju längre kriget pågick

”Vi i Sverige är klart sämst i Norden”, skriver Jan Eklund helt riktigt i en krönika (DN 3/6) om hur våra grannar bearbetar sina upplevelser av andra världskriget på film och i tv-serier. Trots att sjuttiofem år gått. Ibland sker det som nationalheroisk action, andra gånger mer eftertänksamt.

Eklunds utgångspunkt är biopremiären för danska ”De förbannade åren”. Han kunde lika gärna ha tagit tv-succén ”Badehotellet” vars sjunde säsong just nu rullar om torsdagkvällarna på svenska TV4. Den utspelar sig under ”besӕttelsens” första sommar 1940 och beskriver i glättigare tonfall delvis samma sak: de moraliska vardagsdilemman tyskockupationen tvingade in danskarna i.

Den som i likhet med Eklund frågar sig varför Sverige varit så klent i den här genren hamnar i en härva av förklaringar. Eftersom jag själv som bäst slutför en bok på temat ”vi som inte var med i kriget” – om nordisk debatt från Hitlerkrigen till coronan – har jag funnit åtminstone några trådändar att dra i.

Den åtkomligaste handlar om det som Henrik Berggren slagit fast i titeln på sin boksvit om ”Landet utanför”. I Sverige har få familjer eller släkter eller bekantskapskretsar upplevt vad våra grannfolk och de flesta européer genomlevt i olika grad: kriget som verklighet på inhemsk mark, död och stympning, förtryck, deportationer, feghet eller civilkurage med livet som insats.

Vår svajiga neutralitet 1939-45 lämpar sig illa för dramatik á la ”Max Manus” i Norge, ”Flamman & citronen” i Danmark eller ”Okänd soldat” i Finland. Vi äger ingen nedärvd folkligt omfattad populärkulturell mytologi om Sverige och kriget som lockar film- och underhållningsindustrin att spinna vidare. Och som senare generationer kan utmana.

Men två svenska särdrag urskiljs.

Ett är nostalgin. Med Ulla Billqvists ”Min soldat” som evinnerligt soundtrack blir En Svensk Tiger, Swing it Magistern och paraden av soldatfilmer till ”projicerade idealiseringar av en svensk nationell identitet”, har historikerna Max Liljefors och Ulf Zander menat i en läsvärd essä (Scandia 2/2003). Beredskapsåren har blivit ett kapitel i den obrutna historien om det svenska ”modernitetsprojektet”.

Det blev tydligt redan på 1970-talet i tv-serien ”Någonstans i Sverige”, om ett inkallat kompani under krigsåren. Där fick Janne ”Loffe” Carlsson sitt publika genombrott. Några år senare spelade han ungefär samma stockholmskis i superhiten ”Repmånad”. Kliven mellan krig och fred, mellan allvar och beväringsfars tedde sig nästan omärkliga.

Den andra och mer betydande varianten handlar om vad Olof Lagercrantz beskrev redan 1958 i sin biografi om Stig Dagerman. Om hur Dagerman via sitt giftermål under kriget med Annemarie Götze, flykting från Tyskland, mer än andra svenskar ”blev indragen i den europeiska lidandegemenskapen”. Med det begreppet pekade Lagercrantz på hur Hitlerkrigen innehöll en dimension utöver den politisk-militära. Och i takt med att Förintelsen blev centralare för förståelsen av krigshistorien blev det uppenbart att också svenskarna tillhört ”den europeiska lidandegemenskapen”, mer än vi först begripit.

Här stod vi inte alls utanför. Här spelade vi tvärtom en roll. Antingen genom att hålla gränserna stängda för flyktingar, utvisa ryska och baltiska krigsfångar och avhoppare. Eller genom att släppa in andra balter, liksom skandinaver och finnar från östra stranden av Torne älv och hjälpa folk ur tyska fångläger i krigets slutskede.

Att de få genuina filmer under senare årtionden som gjorts om Sverige och kriget berör just lidandegemenskapen är därför rimligt. Till dem räknas Kjell Gredes ”God afton, herr Wallenberg” (1990), Lisa Ohlins ”Simon och ekarna” (2011) och Jan Troells ”Dom över död man” (2012). Här finns trots allt en tradition. Den rymmer ännu många oberättade öden och äventyr.

Läs mer:

