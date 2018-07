Bengt Ohlsson åker till Jämtland – där elden har gjort skogen till kol

Sångsjön. Byn. Tand. Aspan. Finnollesvallen.

– Är det där en by?

Jag pekar mot tre fyra glest utspridda hus på andra sidan Binnsjön. Fotografen Robban har sagt att vi ska åka till ”byn” som evakuerades nyligen. Han förstår inte frågan.

– Det är ju bara tre hus, säger jag.

– Var går gränsen?

För att det ska få kallas ”by”, menar han. Samtalet avstannar. Jag undrar om jag lät stockholmskt dryg. Robban är född i Östersund och lyckligen återflyttad efter en vända i huvudstaden.

Bilen fylls av en entonig sång. Den kommer från däckens darr mot de smala räfflorna i grusvägen där bandvagnarna har kört.

Olof Bengtsson gör en gata med sin maskin för att branden inte ska ta sig vidare i skogen på Grötingsberget utanför Gällö. Foto: Robert Henriksson

Vi har nyss gått omkring i den svarta skogen öster om Binnsjön, utanför Gällö i Jämtland. Vi körde uppför en backe och hejdades av en skogsavverkningsmaskin som stod på snedden. Föraren Olof Bengtsson från Grimnäs hade vältrat sig ut från skogen på sina larvfötter och väntade på helikoptrarnas vattenbombningar. Han hade suttit i sin maskin och avverkat träden som stod närmast vägen i det förödda området. Många av de resliga granarnas rötter är brända och sköra. När som helst kan de falla över vägen och blockera den för personal från räddningstjänsten som ska gräva brandgator längre upp på höjden.

Olofs jämtländska är av den smattriga och lättbegripliga sorten. Han pekar in mot ett ställe i snåren där det bolmar upp grå rök och berättar att det plötsligt slog upp lågor bakom maskinen, från ett ställe där elden släcktes för flera dagar sen. Att fortsätta avverka hade varit förenat med livsfara, som det heter. Men Olof verkar lugn. Han leder oss in till en förmultnad stock som pyr ordentligt. Han sparkar på den med kängorna och böjer sig ner och fingrar på träfibrerna.

– Det är så varmt att man nog kan grilla korv på den. Och ändå har de öst på med vatten.

Sen kommer helikoptrarna. De är röda och det står Jämtlandsflyg på sidorna. Under dem dinglar en vattensäck i en lina. Den innehåller tusen liter vatten. När helikoptrarna morrar över vägen öppnas säcken och vattnet regnar ner över det rykande stället i skogen. Oftast träffar de. Vattenmängden ser patetiskt otillräcklig ut. Som att slå ut ett glas vatten över en majbrasa. Sen gör helikoptern en gir och åker tillbaka mot sjön för att fylla på säcken, som nu ligger som ett streck i fartvinden. I de rosslande granarna, som är svärtade längst ner och gulnade av torka högre upp, glittrar det av vattendroppar i solljuset och de faller som det där regnet som aldrig kommer.

Skog utanför Gällö på Grötingsberget. Foto: Robert Henriksson

Remmen. Hammarn. Vänsjö. Björnberg. Örnåsen. Årberget. Extjärn. Nonsberget. Bygget.

Jag fortsätter in i den brunna skogen. Den förkolnade mossan frasar under fötterna. På en färsk stubbe där Olof just har röjt går en stekel och vajar med sina spröt, som förundrad. Jag knäböjer och krafsar med fingrarna i mossan, gnuggar askan mellan fingrarna, klöser och kommer ner till ett ljusare lager. Sen ser jag myrorna. De sitter inte och tummar på SVT Nyheter-appen, de lyssnar inte på P4 och bryr sig inte ett skvatt om Dan Eliasson. De travar fram över askan som om ingenting har hänt. Faran är över. Nu är det business as usual.

Bredvid mossan finns en stor fläck med gråvit sand som ryker stilla. Jag sticker ner fingret i sanden. Den är fuktig och varm. Snudd på het. Jag sticker ner fingret djupare. Kanske vill jag bränna mig. Rycka till. Känna någonting. Jag gnuggar den fina sanden mellan fingrarna och för den till näsan. Den luktar whisky.

Jag tar upp anteckningsblocket för att skriva ner någonting och upptäcker att det fina dammet i luften lagt sig på papperet utan att jag märkt det, och det sugs snabbt upp av kulspetsen i pennan och gör den obrukbar. Den raspar hjälplöst över papperet och det är som mardrömmen när man öppnar munnen för att skrika men inte ett ljud kommer över ens läppar.

En militär bandvagn åker uppför backen. En kamouflageklädd man i solbrillor står på flaket och håller upp sin mobilkamera mot förödelsen. Vi vinkar till varandra. Sen är han borta innan jag ens hunnit tänka ”Apocalypse now”.

Mike Karlsson, Sävsjö, Joakim Elmersson, Vetlanda, Mats Karlsson, Sävsjö tar en paus i arbetet i skogarna på Grötingsberget utanför Gällö. De jobbar mellan kl 8 och 20 om dagarna. Foto: Robert Henriksson

Vi har åkt uppför backen till vändplanen där några gubbs från räddningstjänsten i Vetlanda tagit paus från sitt grävande av brandgator och sitt patrullerande av dem. Vi pratar med Joakim Elmersson, en mjölkbonde som i kraft av sin ålder kallas ”farfar” av kollegorna. Han är brandman på halvtid och har så varit i tjugo år. Jag berättar att jag hörde på radio i morse att det råder ett missnöje bland halvtidsbrandmännen eftersom deras lön är sämre än heltidsbrandmännens, trots att de utför samma arbete.

– Jaså, säger Joakim. Ja, det gäller inte mig. Jag gör det här eftersom jag vill hjälpa till. Och som mjölkbonde är jag inte främmande för arbetsdagar på tolv timmar. Eller mer.

På marken ligger påsar med proteinkakor, ihopplastade halvlitersflaskor med Loka och högar med gruvhackor. Joakims kollegor står en bit ifrån och tuggar i sig små skivor vattenmelon. Deras arbetsledare kliver upp i en fyrhjuling och fibblar med reglagen.

En bil kommer krypande uppför backen. Den har lokaltidningens logga på sidodörrarna och jag betraktar den med den vaga irritationen hos någon som just har hittat ett ställe i skogen med mycket bär eller svamp och plötsligt får syn på någon annan som närmar sig med obehagligt tomma hinkar och lysten blick. Den här svedda skogen är vår skog, och de här gubbsen från räddningstjänsten är våra gubbs. Samtidigt kan man inte vara alltför öppet fientlig, eftersom den annalkande bärplockaren kan sitta inne på information som visar sig vara värdefull. Så man möter honom med reserverad vänlighet och håller sina spelkort tätt intill bröstet.

Olof Bengtsson gör en gata med sin maskin för att branden inte ska ta sig vidare i skogen på Grötingsberget utanför Gällö. Foto: Robert Henriksson

Ryggskog. Fetingsberg. Korskrogen. Mysingsborg.

Vi har varit på ”staben” i Gällö skola, där arbetet organiseras. Tre blåklädda män och en kvinna från räddningstjänsten står samlade framför en laptop inne på rektorsexpeditionen. Chefen är ett snyggo med ansat skägg och breda axlar. Han föser ut oss i korridoren och säger åt oss att vänta där. Det finns kartor och telefonlistor och annat helt öppet här inne, säger han, och får oss att känna oss som ryska spioner.

Vi går lydigt ut i korridoren och väntar på att han ska avsluta sitt korthuggna telefonsamtal. Där ute härskar den bedövande stillhet som bara kan finnas i en sommarhet skolkorridor. Sovande kopieringsmaskiner. Kolsyresläckare på väggen. Klassfoton i fönstren, leende tonåringar i tre rader, en gratisplansch med tyska glosor.

Snyggot kommer ut och spänner ögonen i oss och säger att de börjar få branden under kontroll och att det snart är dags att lämna över släckningsansvaret till markägarna, och ikväll ska de packa ihop och flytta sin stab till Ljusdal där de behövs bättre och om det är ”actionbilder” vi är ute efter kanske vi borde söka oss ditåt.

I samma ögonblick hörs ett pruttande bara några meter ifrån oss. Min blick faller på en toalettdörr i korridoren. Pruttandet är blött och ljudligt och lätt skamset. En orolig mage innanför den låsta dörren. En stunds lugn och ro i hetsen. Kolla facebook och insta. Allt gör ett djupt gripande intryck, och jag är inte säker på att jag kan förklara varför eller ens att jag skulle vilja om jag kunde.

Grötingsberget utanför Göllä. Foto: Robert Henriksson

Krokströmmen. Rismyr. Älvros. Målga.

Även katastrofer har sina hierarkier, och som rapporterande skribent står man om inte längst ner så åtminstone bra nära botten. Man känner sig som anekdotens läspande dandy som sätter sig i en taxi vid stationen och säger ”kör mig till er berömda slum”. Man vill ha lidanden och smaskigheter, klickvänlig dramatik som gör sig bra i hemsidan, och man kretsar som en floffande gamflock runt hjältarna som utför de verkliga bragderna, som sätter människor i säkerhet och lämnat hängmattan för att utföra ett ofta oavlönat arbete i 32-gradig julihetta.

Antingen utsätter man sig för onödiga risker, som jag i den brunna skogen, och om det vill sig illa kommer man ställa till det för sig och kräva vårdresurser som behövs bättre någon annanstans. Eller också sköter man sig och ingår i den skock som åker med i organiserade turer, små medieutflykter i minibussar till uppvisningsbränder som gör sig bra i nyheterna och inte sticker alltför hälsovådligt i halsen, men journalisterna och fotograferna beskriver förstås bränderna som om de ensamma slagit sig fram till lågorna och rapporterar med livet som insats, och de undviker att berätta om den medievana kvinnan från kommunen som står vid minibussen och väntar medan de tar sina bilder och vevar sina dröjande rapporter till ankaret i hemmastudion.

Också i den nyligen evakuerade byn Binnäset är vi trea eller fyra på bollen. Fotografen Robban har fått ett tips.

– Där är någon hemma, säger han och pekar på ett hus. Bilen står inne.

En kvinna i sextioårsåldern lösgör sig från sitt soldäck när vi kliver ur bilen. Vi pratar en stund på ömse sidor om grinden. Hon vill inte vara med på bild.

– Svettiga gamla kärringar ska vi inte ha i tidningen.

Hon berättar om evakueringen. Hon var inte i huset själv när det hände. Hon hade blivit uppringd av sin dotter när polisen stod på gårdsplanen och sa att det inte var någon fara för ”hus och hem”, men att de ändå måste lämna Hjalmartorpet, som det står ovanför grinden, utan dröjsmål. Hon hade bett sin dotter att ta med mormor och morfars gamla dagböcker.

– Man känner sig så liten, säger hon och tittar mot asparna som brusar i vinden på andra sidan vägen.

Hon råder oss att åka och prata med grannen, som själv blev evakuerad.

– Han är en riktig linslus han. Har varit med i både Aktuellt och lokaltidningen.

Per Erik Eriksson från Binnäset. Foto: Robert Henriksson

Vekänget. Snasbäcken. Yg. Näsberg.

Vi kör iväg dit. En gård med stall och tre rymliga gamla Volvo instuckna i olika öppningar i den faluröda ladan. Under taknocken hänger vitnade älghorn. Dörren till boningshuset står öppen. Per Erik Eriksson står och vispar ihop lite mat i köket. Han torkar av händerna mot overallen och kommer ut.

Det är honom jag kommer att minnas starkast. Men det vet jag inte då.

Han sätter sig i en stol ute på gårdsplanen och börjar berätta om evakueringen. Han pratar i en jämn ström, och forcerat, med slutna ögon. Om hur det flammade blåljus ute på gårdsplanen mitt i natten. Och polisen knackade på och sa att han måste evakuera och att det var bråttom. De hjälpte honom att lasta in hästarna i transporten. Det var besvärligt i mörkret, men det gick.

Jag frågar honom vad han tog med sig. Det är ju en klassisk fråga, vad man skulle plocka med sig om det börjar brinna. Men Per Erik nöjde sig med den tvååriga blandrasen Ester, som just för tillfället krupit in i sin hundkoja i den stora buren öster om ladan.

– Det är klart att det känns svårt att lämna sitt hus sådär...

Mitt i ordströmmen stockar det sig för Per Erik, och tårarna stiger i ögonen. Men efter några sekunder är han i gång igen. Han berättar att han har fem barn, tre av dem i Stockholm, och att han brukar säga åt dem att sälja gården när han dör och dela på slantarna, så att det inte blir en massa tjafs.

Och jag hänger på stolsryggen och försöker hantera det motsägelsefulla i hans berättelse och jag undrar om upplevelsen med evakueringen har satt så djupa spår i honom att det gjort honom lätt chockskadad, eller om det är så här han pratar i vanliga fall, och det finns inget sätt för mig att få reda på det och jag har ingen rätt att bromsa in min bil på hans gårdsplan och stolpa in i hans liv och sen stolpa ut igen och skriva om honom och hans sätt att prata i en stor tidning, men ändå är det just vad jag gör.

När Robban ska ta en bild av honom säger han:

– Men se till att det blir en liten bild i tidningen.

De kommer att reta honom annars, säger han. Kompisarna. Inte för att det gör något. Men natten när han hade evakuerats gick han omkring på campingen i Gällö på morgonkulan eftersom det hade blivit ”oroligt” med de andra hundarna där, och någon journalist hade fått syn på honom och tyckte väl att han såg ut som en ”rebell” i sin hatt och med sin hund, och sen hade det blivit både Aktuellt och Expressen.

På OKQ8 Gällö höll hemvärnet till. Blanda annat samlade de in slangar och fixade i ordning dem. Foto: Robert Henriksson

Morvall. Lillhälle. Nuckebo. Snäre. Gryttjen.

Per Eriks tårar dröjer sig kvar under resan hem, jag vet inte varför de kom och kanske är det därför de dröjer sig kvar. Per Eriks tårar och glädjen hos alla som travade bananer i Folkets hus i Färila, där folk och företag efterskänkt så mycket mat och förnödenheter att arrangörerna måste börja sålla; och alla som avbrutit sin semester för att krypa in i hemvärnsuniformen eller räddningstjänststassen eller Röda Korset-västen för att hjälpa till, rycka in, göra nytta. Och jag undrar om det inte kan kännas som en lättnad att kliva ur sin Baden-Baden och lämna alla outtalade krav på trevnad och samvaro med en familj som kan te sig så plågsamt... påtaglig under semestertider, och i stället samlas med kollegor och stå böjd över kartor och fundera över logistik och byta trevande ord om handfasta praktikaliteter.

För att inte tala om den berusande enigheten mot en fiende som skär tvärs igenom alla ideologier och partilinjer och klassklyftor; enigheten mot en naturkraft som varit ofin nog att kliva över de gränser som vi ängsligt mätt ut åt den, och därigenom skrämmer skiten ur oss.

Under två dagar kör jag igenom ett hav av skog som av allt att döma mår hyfsat, eller åtminstone inte brinner. Den står där den alltid har stått. Grön och fjällig och outgrundlig. En hastig överslagsräkning visar att 99,92 procent av den svenska skogen finns kvar att utforska, förlora sig i och komma ut ur igen. Den står kvar i Jobsmyra och Näsviken och Funsta och Trogsta.

Och Hög.

