Benjamin Ingrosso: ”Just nu vill jag bara springa upp på scenen och köra”

Klockan är ett på natten och Benjamin Ingrosso kliver upp på en scen på den officiella Eurovisionnattklubben i Lissabon och tittar på publiken.

– How many of you know a tv-show called Melodifestivalen?

Jakande jubel.

– Förra året kom jag femma med den här låten.

Benjamin Ingrosso drar igång ”Good lovin’”, låter publiken längst fram sjunga några textrader, alla kan den. Sedan river han av årets vinnarlåt ”Dance you off”, samma sak här.

Plötsligt vrålar någon med centraleuropeiskt uttal: ”PERNILLA WAHLGREN”.

Benjamin Ingrosso har varit i Lissabon, Portugal, i en och en halv vecka redan för att repa sin scenshow och möta pressen och fansen.

– Det som förvånat mig mest är att fansen har så sjukt bra koll, med tanke på hur många länder som tävlar. De har koll på alla svenska deltagare i Melodifestivalen, fakta om gamla grejer... När jag nämner förra årets Melodifestival vet de vilken plats jag hamnade på och vad låten hette, säger Benjamin Ingrosso.

Han har hunnit göra dussintals intervjuer och meet-and-greets.

– Det folk är mest nyfikna på är hur delaktig jag är i mitt artisteri och låtskrivande, de har sett att jag står som en av låtskrivarna till ”Dance you off”. Och så vill alla veta om mamma och Charlotte ska komma.

Charlotte heter Perrelli i efternamn och är mamma till Benjamin Ingrossos kusiner. Att hon, som vunnit hela Eurovision song contest med ”Take me to your heaven” 1999, i princip är schlagerkunglighet här är kanske inte så konstigt. Men att folk vrålar ”Pernilla Wahlgren” var mer oväntat.

– Mamma är nog mer känd här än jag! Jag tror inte hon ens fattat det själv riktigt. Hon har inte ens vunnit Melodifestivalen, ändå vet alla vem hon är! Benjamin Ingrosso. Ålder: 20 år. Familj: Mamma Pernilla Wahlgren, pappa Emilio Ingrosso, syskonen Bianca, Oliver och Theodor. Bakgrund: Har spelat i musikaler och pjäser som ”Nils Karlsson Pyssling” och ”Karlsson på taket”. Vann Lilla Melodifestivalen 2006. Släppte singeln ”Jag är en astronaut” som tioåring. Har varit med på Diggiloo-turnén och vann ”Let’s dance” 2014. Melodifestivalen: Förra året ställde han upp med låten ”Good lovin’” och kom femma i finalen. I år vann han Melodifestivalen med ”Dance you off”, skriven av Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl och K Nita.

Eurovision song contest är en speciell värld. Här kan man vara internationell stjärna om ens bästa placering i Melodifestivalen var en andraplats tillsammans med Jan Johansen i ”Let your spirits fly” 2003.

I Eurovision råder också mycket speciella regler – en av de viktigaste, outtalade, reglerna är att en artist aldrig, under några omständigheter, säger något ens vagt kritiskt om en annan artist. Det fick Benjamin Ingrosso erfara när han för någon vecka sedan spelade in ett videoklipp för den största Eurovisionsajten i Europa, där han lyssnade på sina konkurrenter i hörlurar och reagerade på dem. Ett lättsamt, tramsigt klipp, kan man tycka – men det väckte schlagerfansens heliga vrede. Efter en halvtimme togs klippet ner, efter att kommentarsfältet totalt spårat ur och Benjamin Ingrosso fick gå ut med en offentlig ursäkt. Han var lite väl ärlig med sina åsikter, och hade inte riktigt insett vidden tittarnas enorma engagemang.

– Jag hade verkligen underskattat det. Det är väldigt fint att de backar upp alla artister – men de är verkligen hardcorefans. Min mening var aldrig att vara taskig, utan det var en reaktionsvideo där jag fick tio sekunder på mig att reagera på varje video. Jag hann inte tänka så mycket. Jag är ingen som trycker ner andra artister – jag tycker alla är sjukt proffsiga och har sina egna starka sidor. Det är synd att det blev lite fel. Det var inte meningen att dissa någon.

På Eurovision ser alla allt man gör!

– Så är det verkligen. Men samtidigt var det en bra läxa – att man måste tänka ett varv till innan man säger vissa saker. Man kan alltid bli missförstådd eller misstolkad.

Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen i mars. Under månaderna som gått sedan dess har han finslipat sina tre minuter ännu mer, både sången och koreografin som han utför ståendes på ett specialbyggt podium med lysrörsliknande led-stänger som skapar en effektfull grafik bakom honom.

– Målet är att jag ska känna mig fri i de partier där jag kan vara det, att det inte ska vara alltför koreograferat, säger Benjamin Ingrosso.

Det mesta är sig likt i numret sedan Melodifestivalen. Lite nya kläder, bara. Och så det faktum att reglerna inte tillåter förinspelad sång i Eurovision song contest, så Benjamin Ingrosso har med sig ett gäng körsångare som står bakom scenen och backar upp honom.

– Jag måste såklart tänka på sången lite extra mycket. Min sång hörs tydligare nu – tidigare hade jag min egen röst inspelad som kör i vissa partier. Men jag har sjukt bra körsångare, så proffsiga, jag känner mig väldigt trygg i deras röster. Det känns som om låten får nytt liv.

Benjamin Ingrosso laddar upp inför torsdagens semifinal i Lissabon, Portugal. Foto: Stina Stjernkvist/TT

I torsdagens semifinal slåss han mot arton andra artister om tio finalplatser. Tar han sig vidare till lördagens final kommer han att ha uppträtt inför en publik på något hundratal miljoner människor. Det är en nästan oöverträffad exponeringsyta för en ung artist. Hur gör man för att förvalta den möjligheten efteråt?

– Jag ser jättemycket fram emot resan efter Eurovision. Jag blev precis signad i England på samma skivbolag som Zara Larsson och DJ Khaled ligger på, så planen är att kunna pusha mina nästa singlar där borta. Kanske kan någon få upp ett öga för mig i Europa, kanske kan jag göra något tv-program eller gig i ett annat land än Sverige. Det är ett sjukt stort fönster för mig, så jag ska verkligen ta den här chansen.

Kan pressen kännas jobbig ibland?

– Det är en stor press man har på sig, men jag har verkligen sagt till mig själv att så länge jag känner mig stolt och nöjd över mitt nummer har jag gjort allt jag kan. Hur folk röstar kan jag inte styra över. Det är klart att jag hoppas att jag går till final och hamnar på en bra plats – jag får göra så gott jag kan. Och hoppas att jag kan göra tittarna i Sverige stolta.

Är du nervös inför torsdagen?

– Just nu är jag rätt taggad, faktiskt. Jag vill bara springa upp på scenen och köra. Jag kommer säkert att bli nervös när det är dags, men det är bra att vara lite nervös. Man behöver känna att man är i nuet, att det är live. Att man känner av en stämning i kroppen. Att man tänker på att det här inte är något som händer varje dag.