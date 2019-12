Berömt FN-tal av Greta Thunberg blir dansföreställning

Thunberg, dagsaktuell som mottagare av prestigemagasinets Time magazines utmärkelse ”Person of the year”, blir nu föremål för en nyskriven dansföreställning, rapporterar SR.

Norrdansensemblens kommande verk ”Our house is on fire” utgår från Greta Thunbergs uppfodrande tal till världsledarna i september i år. Uppsättningens namn är hämtat från det uttryck om klimathotets allvar som Thunberg ofta återkommer till. Verket premiärdansas på Härnösands Teater i oktober nästa år under ledning av danschefen Martin Forsberg