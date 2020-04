Betty Skawonius: Jag väljer hellre att sitta i isolering med komikerna än ännu en katastroffilm om smitta

Det är mycket jag vill säga nej till i dag. Som alla tips om att se katastroffilmer som ”Contagion”. Hellre skratt och faktabaserad verklighetsflykt. Minst en timme om dagen.

Då är den amerikanska tv-satiren en lösning. På Youtube får jag politiska nyheter i kritisk form och kan röra mig bakåt i tiden.

Kvällstv-värdarna, late night comedy: John Oliver, Trevor Noah, Stephen Colbert, Seth Meyers, Bill Maher, Jimmy Kimmel… Att kalla dem för komiker är vilseledande, undersökande, faktabaserad humor är bättre, samhällskritik, satir. Inte alltid korrekt men många gånger mer sann än presidenten som på treårsdagen av sitt presidentskap, hade ljugit 16.241 gånger. En kollektiv, personalkrävande journalistisk ansträngning.

När guvernör Andrew Cuomo beordrade totalstängning av Broadway där flera kvällsshower spelas in, skakade det till. Men sedan ett par veckor tillbaka sköter kvällstv-värdarna jobbet hemifrån framför en webbkamera. Där hittade de en ny form utan sina trånga kavajer och den noggrant inrepeterade studiopublik som är en så viktig del i produktionsdynamiken.

Han riktar strålkastaren mot det amerikanska samhällsbygget

Trevor Noah har bytt namn på sin show till ”The daily social distancing show”. Där går han tillbaka till sin journalistiska folkbildarsida. Ett exempel är en klargörande intervju med superimmunolog Anthony Fauci som ser ut att ha fått nytt liv efter ha sluppit dela presspodiet med Trump ett par dagar.

Och efter ett par dagars vila har satiren återigen sipprat in i materialet: Harvey Weinstein är en av de kändisar som testat positivt, det gör coronaviruset till det första som kommit i kontakt med Weinstein av fri vilja.

Den giftigaste och minst politiskt korrekte Bill Maher gjorde sitt sista ”Real time” den 13 mars. Sedan var det tyst från honom i tre veckor. Men på Youtube finns han, ett av hans bästa är ”Trump’s enablers”, de som gjort presidenten möjlig, de som ljuger med och för honom. I likhet med betjänten Max som skriver beundrarbrev i källaren till den labila avdankade stjärnan i ”Sunset Boulevard”.

Britten John Oliver har skapat en alldeles egen programform i ”Last week tonight”. Han riktar strålkastaren mot det amerikanska samhällsbygget: Klass, juridik, pengar, sjukvård, religion. Ingående research, Uppdrag granskning varvat med vilda upptåg och halsbrytande brittisk humor.

Hans hustru som håller i kameran har infört ”Formell fredag”

Vill man se John Oliver när han är som mest påläst och fräck, titta på programmet om kolgruvemiljardären Bob Murray som stämde John Oliver för ärekränkning i ett inslag om honom och hans illa skötta gruvor. Det hela avslutas med ett storslaget musicalnummer med showtrappa, glitter och klassisk Broadwayfinal ute på gatan. Späckat med icke åtalbara förolämpningar.

För värme och tips för isolerade familjer, titta på Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon.

Kimmels barn har gjort påannonsen, både ljud och bild. Hans hustru som håller i kameran har infört ”Formell fredag”, familjen klär upp sig och äter en fin middag en gång i veckan.

Fallons ”Tonight show” är ofta musikbaserad. Smått historiskt känns det att se honom med barnslig entusiasm presentera K popbandet BTS på Grand Central Terminal i New York innan staden stängde ned. K pop, energi och sydkoreansk-amerikanska texter: ”Rain be pourin’/ Sky keep fallin”. Nästan i klass med Gene Kelly med regnet som danspartner i ”Singin’ in the Rain”.

Slutligen tillbaka den kollektiva konsten: ”Coronavirus, il ’Va pensiero’ è virtuale”. En hel italiensk kör sjunger ”Fångarnas kör” i sina isoleringar. 39 små bildrutor med dirigenten i mitten, en mäktig, känslostormande hyllning till alla som arbetar mot viruset vid frontlinjen.

