Beyoncés lyssningsstatistik kan vara fejkad

Enligt en granskning som gjorts av den norska tidningen Dagens Næringslivs ska artisternas album "The life of Pablo" och "Lemonade" fått 320 miljoner fejklyssningar genom att stora mängder lyssningar har lagts på befintliga kunders konton. En norsk musikkritiker påstås bland annat ha lyssnat på Kanye Wests "The Life of Pablo" 96 gånger på ett dygn, mer än hälften av dem mitt i natten.

"Det är fysiskt omöjligt" är hans kommentar till Dagens Naeringsliv.

Många lyssningar betyder också mycket pengar: Under april och maj 2016 betalade Tidal ut mer än 22 miljoner kronor i royalties för spelningar från Beyoncés "Lemonade".

Tidal förnekar anklagelserna.

