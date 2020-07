Bibers musik gör fenomenal succé – igen

Nutida och barock Heinrich Biber och improvisationer ”Bäver” Anna Lindal och Eva Lindal. (Disorder 08/Plugged records) Heinrich Biber med flera ”Baroque Violin Sonatas” Elfa Rún Kristinsdóttir, Sabine Erdmann och Magnus Andersson. (Solaire records) Visa mer

2008 släppte violinisten George Kentros och electronica-tonsättaren Mattias Petersson ”There are no more four seasons”. Ett album som med sina förvildat lekfulla dekonstruktioner av Antonio Vivaldis ikoniska ”De fyra årstiderna” slog ner som en bomb. ”Vivaldi för en tid där allt är sammanblandat och där vi är oerhört mycket mera osäkra om alltings mål och mening.”, skrev jag i DN.

Den avantgardistiska attityden till barocken utvecklade de därefter vidare på ”Re Biber” 2013 – utifrån dennes passacaglia för soloviolin. I DN liknade Johanna Paulsson resultatet vid en ”atomsprängning” som återskapar verket ”partikel för partikel”. En process som utmynnar i att det i grunden så dansanta hos Biber släpps lös i en ”vansinnesfunk i tretakt”.

Därefter har denne Bibers musik gjort fenomenal succé i en rad kreativa sammanhang – på Stockholm Early Music Festival, av Malin Broman och Musica Vitae och i den strömmade konsert som en ensemble ur Norrköpings symfoniorkester gav i våras. Att även de fantastiska violinisterna och systrarna Anna och Eva Lindal på sitt nya album har valt Bibers passacaglia att pröva all sin kreativitet på kommer alltså inte direkt som någon överraskning.

Men vem är han då? Det fulla namnet är Heinrich Ignaz Franz Biber, född 1644 i den böhmiska staden Wartenberg och död 1704 i Salzburg. En violinvirtuos som, för sin tid, på ett unikt sätt förenade det akademiskt lärda med det publika, sofistikerad polyfoni med expressiva affekter. Men som länge varit så anonym att han inte ens nämns vid namn av Richard Taruskin i dennes fem volymer stora ”The Oxford history of western music” från 2005. Trots att hans innovativa violinsonater och verk för soloviolin måste ses som föregångare till J. S. Bachs erkänt geniala verk i samma genrer.

Anna och Eva Lindals album domineras av en serie improvisationer präglade av deras livslånga utforskande av allt från tidig musik till nutida experimentell repertoar. Och av lusten att utmana gränserna för olika tolkningstraditioner. Det är denna äventyrlighet de tar med sig in i Bibers passacaglia. Lossar den delvis från sin historiska förankring och upphäver känslan av tidsbundenhet. Och får oss dessutom att verkligen höra den som den en gång kanske upplevdes – som en förbluffande science fiction-musik i ett avlägset 1600-tal. Full av skälmska snyftningar och tjut som också leder tankarna till teatern med dess branta kast mellan tårar och skratt. Uttryck som får mig att minnas att som barn se och höra den lika komiskt som tragiskt ylande clownen Charlie Rivel på Cirkus Schumann i Göteborg i början av 1960-talet.

”Till sist betraktar jag den här musiken som en form av teater”, säger också den svenske theorbisten Magnus Andersson i bookleten som medföljer det ljuvliga album där han bland annat spelar Biber i original tillsammans med den tyska organisten Sabine Erdmann och den isländska violinisten Elfa Rún Kristinsdóttir. Tre violinsonater där Bibers vigt rörliga stämföringar, harmonik i gränslandet mellan tidig och sen barock, scordatura (omstämda strängar) samt egenuppfunna speltekniker alstrar en musik som är som gjord för fria fantasier.

Bästa spår: ”Bäver” och ”Sonata VI in c minor”

