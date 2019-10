Bilderna från Sara Danius sista dans

Saras kom-i-håg-bok är analog.

Almanackans blad är präntade med prydlig piktur från pärm till pärm. ”Pressvisning”. ”Vernissage”. ”Vinter i P1”. ”Rumänska kulturinstitutet.” Pennor i olika färger, teckningar och illustrationer.

En sida pryds av en grandiost ritad klänning. Under står namnet ”Maggie”.

”Pär kommer alltid försent och kommer med omöjliga krav. En svart sammetsklänning?! Jag klättrade på väggarna.” Maggie Webrink minns första gången Pär Engsheden kom med uppdraget att göra en Nobelklänning för Sara Danius och hur han visste hur han skulle övertala henne att ställa upp. ”Det handlar om en kvinna som ska bli invald i Svenska Akademien.” Foto: Paul Hansen

”Klänningen skyddar mig. På vilket sätt? Varför känner jag så? Jag har ingen aning om vad som händer i mig, bara att det gör lite ont.” Arbetet i Maggie Webrinks ateljé handlar om så mycket mer än ett tillverkande av en ”knallig” klänning. Framför spegeln finner Sara tid, ro och trygghet att reflektera. Foto: Paul Hansen

Sara trampar av sig skorna och slår sig tungt ner på en förvaringslåda som är full med pälstofflor. Skräddaren Maggie Webrinks ateljé är känd för sitt golv. ”Iskallt på vintern och på sommaren med för den delen”. Sara sitter länge tyst innan hon suckar.

”Varför ska jag städa upp deras jävla skit?”

Det är den 25 november 2017.

Varken Sara, eller någon annan för den delen, anar att Svenska Akademiens största skandal i modern tid ännu inte har nått sin kulmen. DN har precis publicerat avslöjandet om Jean-Claude Arnault, och hans vapendragare Horace Engdahl har ännu inte gått till frontalangrepp mot Danius i Expressen. Hon är fortfarande Selma Lagerlöfs arvtagare på stol nummer 7 och ständig sekreterare.

Sara Danius näst sista Nobelklänning håller på att tillverkas. I den lilla ateljén på Kungsholmen, tillsammans med Maggie Webrink och modedesignern Pär Engsheden, kan Sara andas ut, släppa garden och visa känslorna bakom den annars så stramt korrekta ytan. 25 kvadratmeter trygghet. Hon sitter på den lilla förvaringslådan länge. Pratar av sig ilskan. Maggie och Pär lyssnar in, känner av. Väntar.

”Man är väldigt avklädd, både fysiskt och mentalt i ett provrum. Man får veta mycket om en person, det är ett förtroende”, säger Maggie.

Det tar en dryg halvtimma innan vreden stillnar och sedan kryper Maggie och Pär runt på golvet kring Saras klänning. Det är inte första gången de tillverkar en spektakulär kreation till henne. Arbetet skrider sakta men säkert framåt och klänningen börjar så smått hitta Nobelformen.

Några månader senare, i februari 2018, på ett kafé vid Östermalmstorg. Efter ett par semlor ”kan bara ätas med varm mjölk” och många koppar kaffe diskuterar vi ett projekt som Sara ville att jag ska bildsätta genom Nobelklänningarna. Skulle det bli en bok? Ett reportage? En större intervju? All of the above? Vare sig Sara eller jag visste var det skulle landa men vi kom överens om att påbörja resan hos Maggie när nästa Nobelklänning skulle skapas. Sedan smet Sara in i en affär mittemot för att köpa ”lite glitterrouge.”

När håret ska ligga som det ska tar det sin lilla tid. Hemma i köket på Kungsholmen kokas det te i kannvis. Ute lyser ännu dagsljuset upp en mulen vinterdag men snart blir det, som alltid, lite bråttom. Snart kommer den blå limousinen som ska ta Sara till Stadshuset. Foto: Paul Hansen

Pär förevigar processens slutstadie. Saras läppar får hjälp med uttrycket av Catherine Dichy och utanför står en chaufför och väntar sedan en stund tillbaka. Sara stressar dock inte. Ska det bli bra får det ta tid. Foto: Paul Hansen

Knäskydd ingår inte i Pär Engshedens arbetsutrustning men det kanske det borde det göra. Tjugofem meter tyg kan ha en hög trilskningskoefficient men ingen är bättre lämpad än skapelsens egen fader att rätta till det hela. Foto: Paul Hansen

När Pär tar Sara i kragen är allting snart klart för avfart. Klänningen är tjock, varm. Maggie Webrink har sytt in ärmlappar mot svettning, men det behövs egentligen inte. ”När man tar av klänningar efter provningar brukar det ånga. Men inte om Sara. Hon är inte nervös.” Foto: Paul Hansen

Sara hade ett alter ego, den snabbpratande Gittan P Jönsson, som i högsta grad är påhittad men lika användbar som Nobelklänningen. ”Gittan kommer fram när jag är i utsatta situationer.”

Blickar. Uppmärksamhet. Kändisskap. Det var inget som var främmande för Sara Danius men klänningarna och Gittans snabbpratande skånska fungerade som ett värn mot omvärlden. Maggie Webrink minns de gånger den oborstade Gittan följde med Sara till ateljén: ”Men Gittan skulle aldrig bli bjuden på Nobelfest.”

Maggie har en poäng men om jag kände Sara rätt skulle hon gärna låtit Gittan smita in bakvägen så att även hon kunde mingla med Bono, bli kysst på hand, omsvärmad och dansa klackarna varma.

Nyfikenheten lyfter på en granngardin och tvärsöver gatan stannar ett hundrastande par och betraktar fascinerade hur Pär Engsheden lyckas krångla in en ständig sekreterare och 25 meter klänning i en personbil. Foto: Paul Hansen

Klockan 16.56 den 10 december kliver Sara Danius in i den sobert mörkblå limousin som ska ta henne till Stadshusets Nobelprisfest. Vinterhimlen tronar över Riddarfjärden. Foto: Paul Hansen

Det är inte långt till Stadshuset. Men att gå 1500 meter i 16 cm höga klackar och ett 25 meter långt släp är inte ett alternativ. Foto: Paul Hansen

Foto: Paul Hansen

Iförd Pär Engshedens skapelse blir hon omedelbart Nobelfestens epicentrum 2018. När hon med ömmande fötter tar en taxi hem i natten har hon ett leende på läpparna.

”Klänningens superba fördröjda följsamhet i valsandet.” Har Sara Danius själv skrivit om en föregående Nobelklänning. Sällan har ord beskrivit symbiosen mellan klädesplagg och rytmiska rörelser bättre. I dansens virvlar är Saras koncentration total. Foto: Paul Hansen

En spjuveraktig blick, en blinkning, ett skratt. Lite för högt. Gittan, Sara Danius gränslösa alter ego, var aldrig mer än ett par danssteg bort. Foto: Paul Hansen

En taxikö är en taxikö, även för en litteraturprofessor av högsta rang. Själv har jag just fått ett uppdrag av designern Pär Engsheden via sms. ”Vill be dig, om möjligt, att hjälpa Sara vid hemfärd att skydda klänningen mot regn.” Foto: Paul Hansen

Klockan har blivit mycket när Sara tar hissen upp i huset. Det har tagit oväntat lång tid att ta sig hem. Många ville prata med henne på väg från Blå Hallen till utgången. Ur anteckningsboken:”17 gånger, kram o stopp o beundrar dig” Foto: Paul Hansen

Klockan 02.12.33 tar jag sista bilden av Sara. I ett moln av tjugofem meter orangerosa tyg kliver hon in i hissen och försvinner uppåt.

Sara Maria Danius dansar inte mer.

