Bildspecial: Se en av Europas största lagliga graffitiutställningar

Många graffitikonstnärer målar under ett alias. Marc Alright och konstnären Holem blev tillfrågade om att göra en muralmålning till en musikvideo med den jamaicanska artisten Eek-a-Mouse.

– Jag målar en färgglad svampskog och använder sprayburk, roller och pensel. Det tog fem dagar. Nu är jag helt slut i axlar och ben. Jag har målat graffiti i 17 år och har varit med bakom kulisserna här i några år. Rivningen har legat i luften så jag är inte särskilt förvånad. Men jag är lite häpen över att staden inte tar till vara på detta unika område. Verksamheten hade kunnat samexistera med reservatet. Sköna väggar med sprudlande konst och kultur, blandat med fridfull natur och plats för djuren, säger Marc Alright.

Foto: Nicklas Thegerström

Therese Lindfors arbetar som lärare i bild och slöjd men har varit sjukskriven för utmattning de senaste tre åren.

– Jag har alltid drömt om att måla graffiti men aldrig riktigt kommit till skott. Jag började till slut att måla för drygt ett år sedan. Sedan dess är jag fast. Som sjukskriven är det lätt att bli isolerad från omvärlden. Att måla graffiti gör att jag tvingas ut och röra på mig. I Snösätra är du i princip garanterad en plats att måla på. Samtidigt hör jag fåglarna, djuren och naturen som får mig att finna lugnet, säger hon.

Foto: Nicklas Thegerström

Snösätra lockar allt från nyfikna turister till Stockholmare på söndagspromenad. Sextonåriga Majken Westerberg blir fotograferad av sin mamma Mia. De har tagit sig till Snösätra för första gången för att avrunda sommarlovat med en annorlunda mamma och dotter utflykt. Och få lite annorlunda bilder på köpet.

Foto: Nicklas Thegerström

Varje år anordnas den stora utställningen och festivalen Springbeast i Snösätra där båda lokala och inbjudna konstnärer visar upp nya verk för tusentals besökare. I år såg Springbeast annorlunda ut med endast specialinbjudna gäster och mindre guidade visningar på grund av coronapandemin.

Många konstnärer målar tillsammans i så kallade crews. RGE jobbar tillsammans på en stor vägg med ett verk till Springbeast.

Foto: Nicklas Thegerström

Lenny Silver har sysslat med graffiti i 20 år, sedan han var 12 år gammal.

– Jag är med i ett crew som heter RGE och som bildades i Hässelby 1999. Ett crew har ofta ett gemensamt mål med målandet. Det är en sammanslutning av människor som hittat varandra och gillar att samarbeta. Eftersom graffiti kan vara väldigt fysiskt, med mycket klättrande till exempel, är det viktigt att att man kan lita på de man målar med. Snösätra är kanske inte nödvändigtvis den plats jag oftast målar på men området är oerhört viktigt som ett lagligt alternativ för främst yngre människor. Det är bra att det finns sådana möjligheter i Stockholm. Jag hade inget liknande under min uppväxt, berättar han.

Foto: Nicklas Thegerström

Kompisarna Isak Colt och Valter Ehrling hjälper varandra att komma åt de högre delarna av väggen. De började med graffiti för ungefär två år sedan och försöker komma till Snösätra en gång i månaden.

– Färg är dyrt så vi har inte råd att komma hit för ofta, säger dem.

Eek-a-mouse spelar in video i Snösätra. Foto: Nicklas Thegerström

I skymningen dundrar hög musik ut över området. Marc Alrights backdrop är färdig och reaggelegenden Eek-a-mouse från Kingston i Jamaica är på plats för att spela in musikvideon till nya låten ”We are the Fungi”.

Det är första gången reggaestjärnan besöker Snösätra men han är bekant med Sverige sedan tidigare då han delvis bor i Enskededalen söder om Stockholm. Han fick ställa in sommarens planerade spelningar runt om i världen på grund av coronapandemin.

Foto: Nicklas Thegerström

Familjen Billinger från Örby var nyfikna på Snösätra och har tagit sig hit för att spana in området innan rivningarna ska börja.

Foto: Nicklas Thegerström

Elsa Billinger framför en av väggarna som snart ska rivas för att ge plats åt ett naturreservat.

Foto: Nicklas Thegerström

Martina, Simon, Zofia och Smygarn från crew MÖF är i Snösätra för att öva på sina tekniker tillsammans. Det är gassande varmt i solen och sprayfärgen sticker i näsan. Simon Glädje dansar runt till musiken som pumpar ur en högtalare samtidigt som han målar en stor rosa bläckfisk.

– Jag är väldigt glad att det finns ett sånt här ställe för oss. Jag får göra något fint och utrycka mig. Det är i grund och botten själslig rening för mig, säger Simon Glädje.

Foto: Nicklas Thegerström

Det går åt mycket färg för att fylla områdets 9.000 kvadratmeter väggyta om och om och om igen. Konstverken är i ständig förändring då vem som helst får komma hit och måla när de vill.

Foto: Nicklas Thegerström

Laura och Hanna har precis spelat in en Tiktokvideo och väntar på sina kompisar som ska komma och måla.

Foto: Nicklas Thegerström

En av innegårdarna i den del av Snösätra som ska rivas till hösten för att utvidga naturreservatet i området. Området har sedan 2014 varit en självklar del av graffitikulturen i Stockholm.

Foto: Nicklas Thegerström

Perniepaints, eller Pernilla Lindgren som hon heter vill inte kalla det hon gör för just graffiti eftersom hennes fokus inte är på text utan mer färg och former.

– Men att måla stort med sprayfärg har jag gjort i cirka åtta år. Snösätra är för mig en fantastisk plats med gott om väggar. Många kan måla samtidigt och en bonus är den fett fina stämningen. Vi har så många ytor i Stockholm som skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt. Det behövs fler ställen som Snösätra, inte färre. Det livar upp och är ett charmigt sätt att uppleva konst och kultur på, säger hon.

Foto: Nicklas Thegerström

År 2018 togs ett politiskt beslut om att riva omkring en tredjedel av Snösätra. Efter rivningsarbetet ska området saneras och därefter ingå i Rågsveds naturreservat, som inrättades 2018. Oron finns bland målarna i Snösätra att mer av området kommer att rivas i framtiden.