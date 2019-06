Billie Eilish: ”Allt jag vill är att fansen ska känna att någon förstår dem”

Fakta

17-åriga Billie Eilish heter egentligen Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, och föddes i Los Angeles, 2001. Hon slog igenom 2015 med låten ”Ocean eyes”, producerad tillsammans med storebrodern Finneas O’Connell. Ep:n ”Don’t smila at me” släpptes 2017, och 2019 utkom debutalbumet ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. På fredagskvällen spelar Billie Eilish på Lollapalooza-festivalen i Stockholm. Andra uppträdande under helgen är bland andra Foo Fighters, Travis Scott J Balvin, Lana Del Rey, The 1975, Lil Uzi Vert, Lykke Li och Laleh.