Billie Eilish har skrivit en ballad till James Bond

Billie Eilish har skrivit den nya temalåten ihop med sin ständiga samarbetspartner, brodern Finneas O'Connell. Under söndagens Oscarsgala avslöjade hon för ABC att deras bidrag till den brittiska agentfilmen redan är färdigmixad.

– Vi är helt färdiga med inspelningen, jag antar att man kan kalla låten för en ballad, klargjorde Eilish.

– Det är helt galet, det är tveklöst ett livsmål för mig, tillade hon om uppdraget att få skriva musik för en Bondfilm.

Billie Eilish och hennes bror framförde under Oscarsgalan en avskalad version av Beatles ”Yesterday” som ackompanjerade en återblickande film om de filmprofiler som avlidit under det gångna året. Så sent som förra månaden blev Eilish en av Grammygalans stora vinnare med pris för både årets låt och årets album.

”No time to die” är den 25:e filmen från produktionsbolaget EON Productions om den odödliga brittiske spionen. Filmen är regisserad av Cary Joji Fukunaga, Daniel Craig spelar återigen James Bond i sin femte film.

Filmen har världspremiär den 3 april 2020 i Storbritannien.