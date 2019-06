Billie Eilish: Mitt undermedvetna är den galnaste bitchen

”Om du avskyr dig själv fullständigt, då är den här låten för dig”, säger Billie Eilish. Det är fredagskväll i Stockholm, och hon har lockat storpublik på festivalen Lollapalooza. Fansen skriker med i vartenda ord: om död, sårbarhet och hemsökande demoner. ”Honestly, I thought I would be dead by now”, väser Billie Eilish fram på ”Bury a friend”. Trots stora ljudproblem, är det en spelning som äter sig in under skinnet på unga själar.

Billie Eilish har haft den effekten sedan genombrottet med ”Ocean eyes”, som blev starten på en explosiv artistkarriär som öppnat dörren till ett nytt, skrämmande mörkt och poetiskt musikuniversum. Det är bara att inse, om du inte hört talas om henne innan är du troligen för gammal eller helt ointresserad av samtidens nätkultur.

”Men för att vara helt ärlig: under många år befann jag mig på en väldigt dålig plats mentalt”

För en hel generation är Billie Eilish nämligen en av de allra största: med flera miljarder strömningar på nätet, tjugoåtta miljoner följare på Instagram och redan nu historisk som den första artist född på 00-talet att rankas högst på Billboards topp-hundra-lista.

Själv har hon avskytt att le över framgångarna och har egentligen aldrig varit lycklig. Åtminstone inte förrän nu.

– Jag har aldrig haft glada tankar att skriva om. Så lycklig som jag är nu, så bra har det aldrig varit. Men för att vara helt ärlig: under många år befann jag mig på en väldigt dålig plats mentalt, säger Billie Eilish.

En storpublik kom för att se Billie Eilish på Lollapalooza, där artisten hade stora problem med ljudet. I slutet tackade hon massorna som stannade kvar trots många ”train wrecks”. Foto: Beatrice Lundborg

En dryg timma återstår innan spelningen ska börja när vi träffas i en artistloge. Billie Eilish sitter i en soffa, iklädd lång vit tröja och shorts med grafiska svarta tryck, och vita sneakers. Håret är svart med blå slingor. Ansiktsuttrycket pendlar snabbt – mellan uttråkat, ironiskt, allvarligt och glödande. Hon svär ofta på utpräglad västkustdialekt, kallar folk ”dude” och ”bro'”, och skrattar åt sig själv när svaren låter konstlade.

Varför var du aldrig lycklig?

– Min hjärna! Det sög ju, eftersom den inte gav något svar på varför. I flera år var känslan att ingen väg var den rätta. Och den lycka jag känner nu har ingenting att göra med framgång. Jag var jävligt känd redan för några år sedan, men även då olycklig. Framgång är inte nyckeln, säger hon och sjunker ner i en soffa.

– Jag trodde aldrig att jag skulle må bättre, och det är galet att det känns så bra nu. Det är viktigt att folk får veta det här. Då kanske de själva förstår att allt kan bli bättre framöver även för dem.

Fakta. Billie Eilish 17-åriga Billie Eilish heter egentligen Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, och föddes i Los Angeles, 2001. Hon slog igenom 2015 med låten ”Ocean eyes”, producerad tillsammans med storebrodern Finneas O’Connell som hon samarbetar med även i dag. Ep:n ”Don’t smile at me” släpptes 2017, och 2019 utkom debutalbumet ”When we all fall asleep, where do we go?”. Hennes låtar har strömmats flera miljarder gånger, och hon har slagit rekord med flest antal låtar samtidigt på Billboardlistan, samt blivit den första artist född på 00-talet att toppa listan. I fredags spelade hon på Lollapalooza-festivalen i Stockholm, där även Lana del Rey, en av Billie Eilish förebilder, spelade samma kväll. ”Lana del Rey, Childish Gambino, Tyler the Creator, Bloody Osiris och Aurora är de artister jag måste ge mitt allra största erkännande. Utan någon av dem hade jag aldrig varit den jag är i dag. Utan dem allihopa hade jag aldrig existerat. Jag hade legat död i ett hörn någonstans. Lana del Rey hjälpte mig att hitta vem jag är”, säger Billie Eilish till DN. Visa mer

Hon slog igenom på nätet, och sedan dess har en förklaringsivrande värld producerat mängder av analyser om varför intresset exploderat. Om varför denna tonåring, uppvuxen i chica Highland Park i Los Angeles, som blev hemskolad av sina föräldrar och började göra musik hemma i sovrummet tillsammans med fyra år äldre brodern Finneas, blivit frontpersonen för popens framtid.

Men Billie Eilish har aldrig velat se det så, och avfärdat tolkningsförsök. Ett ledord för hennes generation av musiker är gränslöshet. De ger fingret till alla som vill kategorisera eller stämpla. Hon har slagit igenom med samma hiphoparsenal som Soundcloud-rapparna i sin generation, men rappar inte. Hennes neo-gotiska estetik, omtalade överdimensionerade emostil, texter och uttryck är samtidigt ett farväl till allt vad tuggummipop varit.

– Genrer är märkliga, säger Billie Eilish och drar i sitt svarta hår.

– I dag kämpar människor så hårt för att inte bli stämplade, men i stället kommer man på nya kategoriseringar. Vad fan är det? Jag hör hela tiden att jag har skapat en ny genre. På ett sätt gillar jag den idén, men det är samtidigt inget jag vill höra. Jag vill höra att jag gör allt.

Fansen i dag kräver äkthet. Och när man talar med de fanatiska Eilish-fansen finns det några beskrivningar som återkommer: ”unik”, ”relaterbar” eller helt enkelt bara ”cool”. Timmarna innan fredagens spelning köade hundratals utanför Sturegallerian i Stockholm, enbart för chansen att hitta nya kläder och prylar med artistens namn.

Bild 1 av 5 Kön utanför Sturegallerian sträckte sig lång när Billie Eilish-fansen väntade på att få köpa nya souvenirer. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 5 – Hon har en unik stil, och är tvärs emot det som förväntas. Hon har en stil som nästan ingen annan har, säger Lisa Wahlberg om Billie Eilish. Foto: Magnus Hallgren Bild 3 av 5 – Hon är otroligt cool och har en helt annan stil. Hon vågar vara sig själv på ett sätt som många andra tjejer inte tidigare har kunnat, säger Diana Romancova, 13. Foto: Magnus Hallgren Bild 4 av 5 – Hon är speciell och inte som andra. Hon förstår sina fans och vet när någon behöver stöd, säger 12-åriga Emma Olsson om Billie Eilish. Foto: Magnus Hallgren Bild 5 av 5 Cajsa Starck, 19, och Maja Svensson, 18, väntade i kö utanför Sturegallerian: ”Billie Eilish är relaterbar och sätter ord på det som ingen annan sätter ord på. Hon vågar vara sig själv. Det är kanske mörk, men världen är mörk” säger Maja Svensson. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

12-åriga Lisa Wahlberg berättar att Billie Eilish har en stil som ingen annan har; Diana Romancova, 13, menar att artisten gör något andra unga kvinnor inte tidigare kunnat; och 18-åriga Maja Svensson ler när jag frågar vad det är i Eilish mörka teman som är viktigt:

– Världen är mörk, säger Maja Svensson.

Har du sett vilken skit som pågår i världen? Har du sett vilka människor som styr hela jävla USA?

Billie Eilish lutar huvudet bakåt och utbrister ”Exakt! Exaaakt!” när jag återger det svaret i artistlogen. Hennes mamma Maggie Baird (som tillsammans med fadern är med på turnén) har kommit in i rummet och nickar mot sin dotter. Billie Eilish höjer rösten:

– Har du sett vilken skit som pågår i världen? Har du sett vilka människor som styr hela jävla USA? Har du sett hur jorden går mot sitt slut? Vad är mörkare än det? Min musik? Nej, säger hon och fortsätter:

– Just nu, någonstans, skiljs människor från sina familjer bara för att de inte är vita. Det är 2019, men det här händer ändå. Vad är hemskare än det? Samtidigt finns det människor som säger ”Billie Eilish musik är mörk, lyssna inte på det”. Varför ska man säga så, i stället för att berätta vilka fruktansvärda saker som pågår?

Billie Eilish på Lollapalooza-festivalen i Stockholm. Foto: Beatrice Lundborg

Med ep:n ”Don’t smile at me” och debutalbumet ”When we all fall asleep, where do we go?” har Eilish förstärkt berättelsen om sitt artistskap som märkligt och utmanande. En låtskrivare och sångerska som med släpig, olycksbådande och modstulen röst berättar om allt ifrån psykofarmaka till seriemördare. Med framgång kommer kritik. Det snackas ibland att hon är del av ett produktmakeri. Men det enda hon vill är att unga ska känna sig lyssnade på.

Jag kunde inte se saker från mitt eget perspektiv längre. Allt var overkligt. Det blev bara för mycket

– Mycket är en generationsgrej. Äldre generationer tror ibland att den här eran i musiken, eller egentligen jag, är något dåligt för barn eller tonåringar. Att det är dåligt att lyssna på mörk musik, att det skulle få unga att känna sig nere. Men jag snackade faktiskt med min pappa om det här igår. Och nej, musiken får dem att känna att det finns någon annan, att de blir hörda och förstådda. De har trott att ingen känner som dem, men nu ser de att jag gör det. Det är så otroligt viktigt, säger Billie Eilish.

I tidigare intervjuer har du berättat att du börjat gräva i ditt undermedvetna.

– Mitt undermedvetna är den galnaste bitchen. Bara helt galen. En period, kort efter att mitt album släppts och spelningar på Coachella och i Australien, började jag tala om mig själv i tredje person. Jag kunde inte se saker från mitt eget perspektiv längre. Allt var så extremt att hela verkligheten blev märklig. Min hjärna kunde inte förstå att det här hände mig. Jag var tvungen att tala om saker som om det gällde någon annan. Det är bättre nu, men det händer från och till.

Vad är det bästa med att vara Billie Eilish i dag?

Hon ler, och ser ut att vilja sluta prata om sig själv.

– Det är en kuggfråga. Oavsett vad jag säger så kommer det låta kaxigt.

Hon skrattar lätt.

– Det bästa är att vara Billie Eilish. Det är ganska coolt att vara henne. Men lyssna, nu talade jag om mig själv i tredje person igen.

