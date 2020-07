Billie Eilish släpper ny musik

Den 18-åriga popsensationens debutalbum ”When we all fall asleep, where do we go?” kom i fjol och nådde förstaplatsen på den amerikanska albumlistan Billboard 200. Albumet och singeln ”Bad guy” gav Billie Eilish inte mindre än fem Grammy.

Artistens bror och producent Finneas O'Connell berättade i mars att de har börjat arbeta på ett uppföljande album. Om ”My future” är en första singel inför uppföljaren återstår att se.

Tidigare i år gav Billie Eilish även ut låten ”No time to die”, som är ledmotivet till den kommande Bondfilmen med samma namn.

