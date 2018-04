Bitter konflikt om makt bland svenska frimärkssamlare

De kallar sig filatelister, efter grekiskans ord för vän (filos) och avgift (telos). Den genomsnittlige filatelisten i Sverige är en äldre, välutbildad herre som läser tidskrifter och årsböcker som Filatelisten och Postryttaren. De mest hängivna ställer också ut sina frimärken. Då väljer de ut några ögonstenar ur samlingen och fäster dem på pappersark, så kallade exponat, vilka sedan försäkras mot eventuell skada eller stöld och visas upp för andra filatelister på svenska och internationella utställningar där en jury bedömer, ger poäng och utser vinnare.

Utifrån sett kan frimärkssamlande framstå som sinnebilden av en stillsam hobby. Det mest dramatiska jag minns från mitt eget samlande i barndomen var att frimärket bara delvis lossnade från kuvertet, trots att jag omsorgsfullt ångat det över kokande vatten.

Men stillsam är kanske inte rätt ord för stämningen just nu bland Sveriges organiserade filatelister. ”Upplagt för storbråk inför filatelist-förbundets kongress!”, lyder en rubrik i ett nummer av tidskriften Nordisk Filateli. Inför Sveriges Filatelist-Förbunds (SFF) kongress den 6–7 april har fem svenska, framstående filatelister publicerat ett upprop och lämnat in över tjugo motioner, bland annat med rubriker som ”Censur inom SFF och i Filatelisten”, ”Krav på objektivitet, saklighet och neutralitet hos Filatelistens redaktör” och ”#metoo – förekommer detta inom SFF? Ja, tyvärr!”.

Svaret från SFF:s styrelse blev skarpt. ”Kränkande”, ”illojalt” och ”desinformation”, skriver styrelsen i ett brev i februari där de hotar att utesluta samtliga av gruppens medlemmar om de inte stänger ner uppropets hemsida omedelbart.

Det lugnade inte ner stämningen. ”Rena rama Nordkorea!”, dundrade de fem bakom uppropet, i versaler, och beskrev styrelsens försök att tysta dem som ”diktatur-fasoner”.

Efter hotet om uteslutning har tidskriften Nordisk Filateli följt upp med ytterligare en artikel: ”Storbråk är nu alltså bara förnamnet på denna av SFF-styrelsen absurt eskalerande konflikt, där de fem kritikerna har svarat med att anlita en advokat!”

Samtidigt har den konkurrerande tidskriften Filatelisten ställt sig på styrelsens sida och häcklar gruppen bakom uppropet som rättshaverister utan social kompetens.

Bakgrunden till bråket är lång, förbittrad och – för en utomstående – bitvis snårig i alla sina förgreningar. Den sträcker sig minst 10 år tillbaka i tiden.

Inom SFF finns en sammanslutning vid namn Utställningskollegiet (UK), som bland annat utser jurymän till frimärksutställningar. Kritikerna pekar ut denna sammanslutning som en odemokratisk klubb i klubben, ett elitistiskt och maktfullkomligt sällskap som påstås ha dränerat förbundet på miljontals kronor för resor, utställningar och litteraturutgivning. De anklagas också för att med hjälp av härskartekniker ingjuta rädsla i övriga medlemmar.

Källor inom SFF som DN har varit i kontakt med uppger att den minoritet av SFF-medlemmar som ställer ut sina frimärken, omkring ett hundratal personer i Sverige och cirka 5 procent av SFF:s medlemmar, under många år har lagt beslag på en stor andel av medlemsavgifterna à 520 kronor per år. Pengar, hävdar de, som bland annat läggs på dyra resor till avlägsna internationella frimärkskongresser.

– Man får titlar, man får resor, man får bo på femstjärniga hotell och sitta i internationella kommittéer av olika slag. Man får medaljer för dittan och dattan, säger Björn Sohrne, en av uppropets undertecknare och själv en framstående samlare av persisk filateli.

Sammanhang som anses särskilt prestigefulla är till exempel Royal Philatelic Society London, Collectors Club i New York, Monte Carlo-klubben och FIP-kongresser (Fédération Internatinale de Philatélie) i olika delar av världen.

Hans-Ove Aldenbrink, som samlar frimärken och vykort på ballongfararen Andrée, kandiderar till ny ordförande på kongressen och har också undertecknat uppropet.

– Jag hade inte tänkt kandidera, men så många är sura och missnöjda att jag måste försöka göra något. Nuvarande ledning är en styrelse för inbördes beundran, säger Hans-Ove Aldenbrink, som bland annat vill se större satsningar på Sveriges tynande ungdomsfilateli, till exempel genom möjligheten att sätta ihop virtuella frimärksalbum på nätet.

Förnedrande uttalanden, kränkningar inför öppen ridå vid olika utställningar och ledande filatelister som vägrar att hälsa på medlemmar de inte gillar – det är exempel på missförhållanden som listas i den motion där SFF:s problem kopplas samman med metoo. Det rör sig dock inte om sexuella trakasserier, förtydligar motionärerna. Bland svenska filatelister finns bara någon enstaka procent kvinnor.

Björn Sohrne blev 2012 utesluten ur Utställningskollegiet (UK), enligt egen uppgift utan förvarning eller möjlighet att försvara sig mot de anklagelser som framfördes. Trots att beslutet upphävdes fyra år senare och Björn Sohrne fick en ursäkt från SFF:s styrelse har nuvarande UK röstat emot att återuppta honom i gemenskapen. Han tycker sig vara utsatt för en Kafkalik process och en av de inlämnade motionerna till kongressen bär titeln ”Björn Sohrne ska återföras på förbundets jurylista”.

– Jag är persona non grata i många sammanhang och har förlorat hela min karriär inom den organiserade filatelin. Men vad som är principiellt viktigt i detta är att Sveriges föreningsliv, som samlar mer än en miljon människor, är i stort behov av rättsligt skydd för medlemmar som blir påhoppade, nedsablade eller uteslutna. I dag är det fritt fram att använda härskartekniker för att trakassera andra medlemmar och låta dem schavottera. Det förekommer metoo-situationer på löpande band där några pampar, eller en liten klick som inom SFF, ställer och styr och trycker ned de övriga. Och Gud nåde den som klampar in på förbjuden mark, säger Björn Sohrne.

Gruppens advokat Jan Thörnhammar tycker det är allvarligt att hota föreningsmedlemmar om uteslutning utan att noggrant precisera grunderna för kritiken. Också ideella föreningar måste hålla sig inom vissa juridiska ramar, framhåller han:

– Det är inte alls särskilt ovanligt att det förekommer domstolsprocesser där vederbörande har blivit utesluten ur en förening och där domstolen har upphävt beslutet. Så en ideell förening får absolut inte göra som de vill, säger Jan Thörnhammar.

Den svenska filatelin hade sin storhetstid under 1980-talet, då ärvda och egenkomponerade frimärksalbum var en förhållandevis vanlig syn i svenska pojkrum. Svenska Filateli-Förbundet nådde sitt medlemsrekord på 14.000 medlemmar år 1986. Sedan dess har det gått långsamt men stadigt utför, ner till bottennoteringen 2.400 för fyra år sedan, men nu syns en liten ökning igen och i dag har SFF 2.900 medlemmar.

Stefan Heijtz var bara fyra år gammal då han inledde sin filatelistiska bana, med viss inspiration från sin frimärkssamlande pappa. Efter en frimärkspaus i ungdomsåren, då intresset för motorcyklar, bilar och tjejer tog överhanden, startade han i vuxen ålder ett frimärksföretag tillsammans med sin bror. I dag är han 58 år och pensionerad sedan tio år efter en lukrativ försäljning av företaget. För honom har filatelin återigen blivit en hobbyverksamhet, men han önskar att stämningen i SFF var mer kamratlig och beskriver det pågående bråket som ”en storm i ett vattenglas som har spårat ur fullständigt”:

– Det här ska vara en vänskapsförening där man ägnar sig åt en gemensam hobby. Men tyvärr finns människor med maktambitioner även bland frimärkssamlare. Den gruppering som i dag har makten i förbundet bedriver ett sorts envåldshärskarsystem, säger Stefan Heijtz, som också står bakom uppropet.

SFF:s ordförande Bo Dahlner kallar gruppen bakom uppropet för ”uppropsmakarna”. I ett genmäle i senaste numret av Nordisk Filateli bekräftar han att kvintetten har fått en skriftlig varning om uteslutning och beskriver dem som ”en liten grupp som attackerar vårt förbund”.

När DN ringer upp förnekar han dock att det rör sig om en konflikt.

– Det är ingen konflikt utan den där konflikten rör sig i huvudet på redaktören för Nordisk Filateli. Det är bara dumheter som skrivs där. Sedan finns det några medlemmar som har gått ut med ett upprop där de vill ha vissa förändringar. De förstår nu att det var korkat av dem. De har inte stöd någonstans.

Stämmer det att utställarna får en stor del av föreningens resurser trots att de bara utgör fem procent av medlemmarna?

– Jag kan tala om för dig att på medlemsavgiften så är det 4,6 procent som går till utställningsverksamheten och på den pengen ska man utbilda jurymännen och se till att de har en god kunskap.

Är det demokratiskt att hota medlemmar med uteslutning för att de kritiserar styrelsen?

– De har inte blivit hotade, de har blivit varnade för uteslutning. Vi följer stadgarna, och där står det att de som motarbetar förbundets verksamhet kan uteslutas. Och det kan förbundsstyrelsen bestämma.

Hur har de fem motarbetat förbundet?

– Genom att de sprider desinformation om förbundets verksamhet.

Vad är det för desinformation?

– Herregud, det är en så lång lista att jag inte orkar läsa upp. Det är så mycket.

Hur tycker du att stämningen bland Sveriges filatelister är just nu?

– Den är utmärkt. Jag har hela tiden kontakt med medlemmar från hela Sverige och från olika distrikt. Det är en fullkomlig enhet. De här fem, som förmodligen redan nu är färre, har redan förlorat alltihop. Det är ingen som bryr sig om vad de säger, säger Bo Dahlner.

Även om frimärken är ett fritidsintresse för de flesta filatelister råder det ingen tvekan om att det också finns ekonomiska intressen i verksamheten. I mars såldes frimärken för sammanlagt 15 miljoner kronor på en jubileumsauktion i Malmö, bland annat ett par av Sveriges första frimärke 4 skilling Banco.

Strandellmedaljen, den mest prestigefyllda svenska utmärkelse en filatelist kan få, gick 2014 till greve Gustaf Douglas, som året innan hade återfört världens mest kända frimärke, Gul tre skilling banco, i svensk ägo. Den senaste kända köpesumman för Gul tre skilling banco var 15 miljoner svenska kronor, men det var tjugo år sedan.

Ett annat exempel på de pengaflöden som rör sig i den filatelistiska världen är att frimärkssamlaren Jakob von Uexkull för snart 40 år sedan kunde grunda Right Livelihood Award, känt som ”alternativa Nobelpriset” med en årlig prissumma på 1,5 miljoner kronor, genom att sälja sin samling av sällsynta arabiska frimärken.

– Det finns enorma pengar i filatelin, vilket också är en av poängerna i sammanhanget. Det hade varit en sak om det här hade varit någon liten orienteringsklubb, där den som utesluts i stället hade kunnat gå med i en grannklubb. Men i det här fallet är det en rikstäckande organisation, säger advokaten Jan Thörnhammar.

På fredag börjar i vilket fall filatelisternas kongress i Malmö. Kommer parterna att gräva ännu djupare skyttegravar?

Filatelisterna bakom uppropet avslutar sin längsta motion med ett hopp om förbrödring: