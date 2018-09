Björn af Kleen: Vita husets klimatpolitik en charad i en grotesk pjäs

”Jag fick ingen luft”, sade Roger Federer efteråt.

När världshistoriens främste tennisspelare nyligen förlorade sin kvartsfinal i US Open skyllde han på vädret. ”Det var väldigt varmt”, sade Federer, som sällan gnäller offentligt. ”Man fortsätter svettas och förlorar energi. Vid en punkt var jag bara glad att matchen var över.”

Federers match mot australiensaren John Millman tog slut vid ett på natten. Vanligtvis sjunker temperaturen vid mörkrets inbrott och luftfuktigheten ger vika. Inte under årets US Open.

Schweizaren Federer är tennisens aristokrat. Berömd för sin alpina elegans, sin viktlöshet, kyla och grace. Den här natten svettades han häftigt, blicken var svart, han vacklade omkring på planen som Willy Loman i ”En handelsresandes död”. Han slog stoppbollar i nät och snubblade i hörnen. I en paus bad han om en fläkt. För första gången under sin osannolika karriär fick han stryk av en spelare som inte var bland världens 50 bästa (Millman rankades 55). Vad i världen hände?

Dagen efter matchen bekräftade klimatexperter Roger Federers hänvisning till vädret. Ja, New York, där US Open äger rum, är ofta muggigt i början av september. Men omständigheterna under årets turnering var unika. Det märktes särskilt på nätterna. Temperaturerna stiger överlag. Men nattemperaturerna i USA har stigit dubbelt så snabbt som dagstemperaturerna under sommarhalvåret.

Luftfuktigheten var över 70 procent när Federer förlorade. Den upplevda temperaturen klockan elva på kvällen var 35 grader. Kroppen svettas för att kyla sig. Men när luften är så fuktig dunstar inte svetten. Den rann längs Federers kropp. Han led, som Mersault lider på stranden i Camus ”Främlingen”: ”Allt jag kände var solens cymbaler på min panna… Jag tyckte att himlen öppnade sig i hela sin vidd och lät det regna eld.”

Professionella tennisspelare, som flyger runt planeten med sina familjer och tränare, passar illa i rollen som klimatoffer. Ändå: att titta på årets US Open var som att blicka in i framtiden. Nästan varje match var ett utdraget klimatskådespel. Spelare klafsade runt i sina dyngsura dräkter och fick be personal svabba planen för att de inte skulle halka i sina egna vätskor. ”Det känns som allting kokar i ens kropp, hjärnan, allting”, sade serben Novak Djokovic efter en match (Djokovic vann till sist US Open; under tak). En dag avslutade fem spelare sina matcher i förtid på grund av hettan. De tävlande var inte varandras värsta fiender.

US Open markerar slutet för den amerikanska sommaren. När spelarna åkte vidare var det dags för barn att börja skolan och vuxna att återvända till sina arbetsplatser. Men i USA lever ett växande antal människor under omständigheter som liknar dem som plågade Roger Federer den där natten i New York.

Ta Baltimore, tre timmar sydväst om New York. Under höstterminens första vecka nu i september höll tio skolor stängt i staden. Anledning: hettan. Ytterligare 70 skolor i Baltimore släppte ut eleverna tre timmar tidigare än planerat. Utan luftkonditionering gick det inte att vistas i klassrummen.

Baltimore och grannstaden Washington DC är två utpräglade klassamhällen. Ekonomin avtecknar sig i gatubilden. Stadsdelen Georgetown i nordvästra Washington, där jag bor, är ett grönskande Notting Hill med pittoreska townhouse under svalkande trädkronor. Varje gryning anländer karavaner av latinamerikanska trädgårdsmästare. Det finns gott om parker att söka skydd i.

Huvudstadens fattigare områden, som historiskt dominerats av afroamerikaner, är naknare. Klimatforskare talar om ”heat islands”, betong- och asfaltsöar som ackumulerar hetta under dagen och sedan släpper ut den på natten. Effekten påminner om den på tennisstadion under Federers kollaps, fast permanent. ”Jag vill inte dö”, sade en 63-årig dam häromdagen till Washington Post. Hon, Cheryl Johnson, bor i Washington Highlands, en fattig enklav i sydöst. Egentligen ska hon stanna inomhus, eftersom hon genomgår dialys för njurarna. Men hennes rottweiler Diesel behövde rastas.

Washington DC rankas som USA:s femte värsta ”heat island”. Det kan det skilja tio grader fahrenheit mellan stadens kvarter. Där låginkomsttagarna lever är det varmast. Den i särklass kallaste plats jag någonsin besökt i Washington är Trump International Hotel, som ligger i det gamla posthuset på Pennsylvania Avenue. Förra hösten bokade jag in mig en natt för att försöka beblanda mig med regeringsmedlemmar, som sägs varva ned i den magnifika hotellbaren, under den jättelika amerikanska flaggan.

Det var söndagskväll och jag var nästan helt ensam i matsalen. Jag huttrade. Det kändes som sitta i en gigantisk frysbox. Isfläktar på fullt ställ. Jag hade läst att presidenten brukar beställa sjötunga. Jag följde hans exempel, fisken badade i smält smör, jag åt snabbt och tog sedan skydd på rummet, under ett tungt duntäcke.

Kyla är status. När Trump först svors in som president sägs han ha varit på uselt humör. Enligt traditionen hade han och Melania övernattat i Blair house, gästvåningarna för besökande statschefer mittemot Vita huset. Han vaknade förbannad. Det var för varmt i sovkammaren.

När jag först skriver det här, en fredagseftermiddag, blinkar min mobiltelefon till med jämna mellanrum. Varje nyhetsuppdatering under sensommaren i USA är som en klimatroman i sammandrag.

15:14: North Carolinas guvernör Roy Cooper: ”Nästan 30.000 människor är redan utan ström”.

17:00: Tjänstemän i Honolulu säger att de kan behöva evakuera 10.000 människor från bostadsområden om vattnet i en reservoar fortsätter stiga efter tung nederbörd från en tropisk storm.

15:21: South Carolinas guvernör sänder ödesdiger varning innan orkanen Florence anländer: Det är snart för sent att evakuera.

6:45: Massachusetts polis rapporterar åtminstone 39 gasexplosioner och bränder norr om Boston, siffran förväntas stiga.

Telegrammen är snart inaktuella. Ett dygn senare, på lördagskvällen, rapporteras minst 13 personer i North och South Carolina ha dött under trycket av Florence. På söndagskvällen är de 16. En miljon utan ström. Tiotusentals i skyddsrum.

I mejlen landar färska bilder från Vita husets kommunikationsavdelning som föreställer Trump och Mike Pence i samråd i residenset. Trump har en svart telefonlur vid örat, blicken fäst i fjärran. Det känns ofta som presidenten utsätter sitt folk för en charad. Men just den här pjäsen är så grotesk.

Det råder få tvivel kring orsak och verkan. Orkanerna som härjar Amerikas kuster uppnår katastrofala omfattningar på grund av oceanernas rekordhöga temperaturer, en effekt av den globala uppvärmningen.

Samtidigt arbetar Vita huset för att underlätta för ännu mer utsläpp, vilket lär resultera i ännu högre temperaturer och ännu varmare vatten, ännu mer död och materiell förstörelse. I ett tredje avregleringspaket väntas miljöskyddsmyndigheten göra det lättare för amerikanska industrier att spy ut metangas, vilket Obama försökte begränsa.

Den amerikanska författaren Ta-Nehisi Coates växte upp i Baltimore, där temperaturskillnaderna växer mellan svarta och vita. I slutet av boken ”Mellan världen och mig”, en svart mans bildningsberättelse skriven som ett brev till sin son, drar Coates en parallell mellan vit makt och klimatförstörelse.

”Drömmen” är termen för strävan efter vit överhöghet i Coates bok.

”En gång i tiden begränsades Drömmens parametrar av teknik, hästkrafter och vind”, skriver han. ”Men Drömmarna har lärt sig att dämma upp havet för att få energi, utvinna kol ur marken och förvandla olja till mat, vilket har gjort Drömmarna fria att inte bara plundra människokroppar, utan själva jordens kropp.”

Ta-Nehisi Coates skriver till sin son:

”Kanske var det, är det fortfarande, rörelsens förhoppning: att väcka Drömmarna, att få dem att inse vad deras behov av att vara vita, att prata som vita, att tro att de är vita – vilket är samma sak som att säga att de står över mänskliga grundfel – har gjort med världen. Men du kan inte ordna ditt liv efter dem eller chansen att de plötsligt blir medvetna. Vår tid är för kort för det, våra kroppar för dyrbara.”