Björn Kjellman: Utvisningarna till Afghanistan måste få ett stopp

Ännu en gång sker det ofattbara - Sverige tvångsutvisar HBTQ-ungdomar till Afghanistan. Vi råkar känna en av dessa killar som identifierar sig som gay. Han heter Hameed Usefi och sitter just nu inlåst på ett förvar. Som en brottsling. Han vill inget annat än att kunna leva ett liv där han har möjlighet att vara den människa han är. Älska vem han vill. Han har överlevt mycket svåra förhållanden i hemlandet och han är ännu en som har drabbats av den osäkra asylprocessen. Trots obefintlig skolgång har han redan läst in grundskolan och även hunnit påbörja sina gymnasiestudier i Sverige.

Vi känner till bakgrunden då dessa ungdomar kom hit för tre år sedan. Hösten 2015 var vi på Medborgarplatsen i Stockholm och hörde Stefan Löfvens tal i regnet. Vi kan tycka olika om migrations- och asylpolitik, men tillsammans är vi ofantligt många som genom jobbet, godmanskap, familjehem och volontärarbete har samlats kring ungdomarna som flydde hit utan sina familjer.

Vi har under denna tid lärt oss mycket om vårt land och några statliga myndigheter. Och förundrat har vi hört hur privilegierade opinionsbildare på ett stötande sätt använt sina plattformar till att sprida rykten och avhumanisera just denna grupp. Nu har det gått tre år och civilsamhället har klivit in där myndigheterna och lagstiftningen vänt dem ryggen. Några av dem kan andas ut tack vare den nya så kallade gymnasielagen. Andra lever i panik över att kanske finnas med på listan för tisdagens deportationer. Klockan 21.05 ikväll lyfter det chartrade planet från Arlanda med destination Kabul.

I det tomrum som uppstått i väntan på en ny regering fortsätter tvångsdeportationerna med full kraft till krigets Afghanistan. Utvisningarna måste få ett omedelbart stopp och det enda rimliga är att ge ungdomarna amnesti.

Björn Kjellman är skådespelare och Kajsa Aronsson är formgivare.

Läs mer: Agneta Pleijel: ”Släpp aldrig tanken på en förnuftig och mänsklig värld”