15

Abba i sin studio 1980. Det här året spelades flera av deras största hits in. Björn Ulvaeus berättar: ”Det var just efter vi hade skilt oss. Vi stod tillsammans vid mixerbordet. Kvällen innan hade jag skrivit texten till ’The winner takes it all’ och Agnetha sjöng igenom den för första gången. Det var så starkt. Det var blanka ögon och vi kände: ’Jävlar, det här är något.’ Och det var det ju också. Det minnet kan jag gå tillbaka till, känna just den där gåshuden.” Två år senare splittrades Abba.

Foto: Jan Collsiöö/TT