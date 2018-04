Björn Ulveaus: Vi trodde vi skulle vara bortglömda

Nyheten om bandets återförening kom strax efter 13-tiden på fredagen och har väckt intresse över stora delar av världen. I CNN–intervjun berättar Björn Ulvaeus om hur det gick till. Han och kollegan Benny Andersson kontaktades av musikentreprenören Simon Fuller som arbetar med ny typ av hologramteknik vilket väckte deras intresse.

– Den har aldrig har gjorts förut så vi tänkte varför inte och började jobba med våra gamla Abba–låtar, säger han till CNN.

Samarbetet med gruppens välkända hitlåtar gav inspiration till att också skapa ny musik. I början av förra sommaren kom sedan Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad till studion för att spela in nyskrivna Abba–låtar.

ABBA har återförenats i studion

Björn Ulvaeus säger att det var ”fantastiskt roligt” att återförenas efter 35 år och att det var som om tiden hade stått stilla.

– Vi hade inte varit i en studio sedan 80-talet. Men det var som det inte hade gått någon tid alls. Vi är alla väldigt goda vänner och har väldigt starka band till varandra, säger han till CNN.

Totalt kommer bandet att ge ut två låtar. En av låtarna, som går under namnet ”I still have faith in you”, är planerad att framföras av artisterna i hologramform i amerikanska NBC och brittiska public service-kanalen BBC redan i december.

Björn Ulvaeus säger också att de är förvånad över det stora intresset som fortfarande finns för bandet.

– Vi trodde vi skulle vara bortglömda men så verkar det inte alls vara.

Återföreningen har även väckt förhoppningar hos fansen om att Abba ska ge sig ut på en ny turné. Men det är inte aktuellt, enligt Ulvaeus som tillägger att det heller inte är något de saknar.

– Vi turnerade faktiskt väldigt lite under våra tio år som Abba, det var nog bara totalt sju månader. Vi skrev låtar som vi spelade in i studion, det var vad vi gjorde, säger Björn Ulvaeus.

I en intervju med SVT Kulturnyheterna i höstas beskrev Benny Andersson hologramföreställningen som en slags liveshow med levande band, ljus och ljud.

– De enda som inte kommer vara där live är vi, men vi kommer vara där ändå, sade Benny Andersson till SVT.

Abba har sålt över 400 miljoner album. Senast de fyra medlemmarna uppträdde tillsammans var 1986, med undantag för ett kort framförande på en privat fest 2016.