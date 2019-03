”Det var inte Kulturprofilen som solkade Nobelpriset, utan Akademiens oförmåga att korrekt och taktfullt hantera hans påstådda brott när de offentliggjordes. Vem skulle vilja ta emot årets Nobelpris i litteratur från en reducerad, sargad och djupt vanryktad grupp?”

Så skrev den inflytelserike litteraturkritikern James Wood i DN i april förra året. Det var bara ett exempel. Den negativa publiciteten kring Svenska Akademien överträffade redan på ett tidigt stadium den kring Macchiariniskandalen på Karolinska institutet.

Jag skulle tro att många i Sverige underskattar hur skadat Svenska Akademiens anseende alltjämt är utomlands – och därmed även Nobelprisets. Det senaste året har Akademien tagit en rad steg i rätt riktning, men nya stadgar, en knippe nya ledamöter och en ny extern Nobelpriskommitté är ingenting som har imponerat i någon större utsträckning utanför Sveriges gränser. Internationellt befinner sig förtroendet för Svenska Akademien och dess litteraturpris på en ytterst låg nivå.

För bokbranschen och den läsande allmänheten är det givetvis ett glädjebesked att både 2018 och 2019 års Nobelpris kommer att delas ut i höst. Frågan är om det blir det även för de tilltänkta pristagarna. Framför allt 2018 års Nobelpris i litteratur kommer att gå till historien som ”Kulturprofilenpriset” – till nesa för både Svenska Akademien, Nobelstiftelsen och inte minst för den författare som tilldelas det.

I samband med beslutet står också en annan sak klar. Svenska Akademien fick sitt pris men förlorade sin själ – eller åtminstone sin självständighet. För att få sin vilja igenom har Nobelstiftelsen bokstavligen brottat ner den anrika institutionen i brygga. Därtill var den tvungen, eftersom stiftelsen har bekymmer även med de skrotade planerna på den omstridda nya byggnaden på Blasieholmen. Nobelstiftelsen hade inte råd att förlora både sitt fina hus och sitt fina pris samtidigt.

För den tidigare så stolta Svenska Akademien blev det slutliga offret att Horace Engdahl – den enskilda ledamot som under det senaste året gjort institutionen störst skada – under förnedrande former får lämna arbetet i Nobelkommittén och därmed i praktiken kopplas loss från det pris som ger hela institutionen dess glans. För den som följt Horace Engdahls tidigare uttalanden kring Akademiens okränkbara självständighet är det otänkbart att han, som han nu hävdar, ”på eget initiativ” skulle ha stigit åt sidan. Svenska Akademien är i dag i praktiken en lydstat åt Nobelstiftelsen.

I samband med tillkännagivandet av de två Nobelpriserna i höst kommer det dock att finnas gott om tillfällen att påminna om vad denna historia hela tiden har handlat om: Matilda Gustavssons avslöjande i DN om Svenska Akademiens oförmåga att hantera allvarliga anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp från kulturprofilen Jean-Claude Arnault. De ledde fram till en fällande dom för våldtäkt och till ett irreparabelt ärr i både Svenska Akademiens och Nobelprisets historia. Det hade varit stilfullt att låta det synas som ett tomrum i historieböckerna – om inte annat av respekt gentemot de drabbade kvinnorna.

