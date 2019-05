Björn Wiman: Är det konstigt att man blir sjuk i en värld som är galen?

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Redan på sidan 19 dunkar Ulf Lundell ihjäl en mullvad. Under en tur i trädgården ser han något som rör sig under mossan i gräset, alldeles vid ytan. Han tror att det rör sig om en sork och dammar till med vattenkannan, upprepade gånger. När han petar upp varelsen med kannans pip ser han att det är ”en vacker liten grävare” med fin, mörkt chokladbrun päls och små skovlar till framben.

Han drabbas av ruelse. Det är sommaren 2018 och torrt, ”inihelvete torrt”. Tio veckor utan regn har gjort marken så hård att mullvadarna, förmodar författaren, inte längre kan gräva sig fram som de brukar, längre ner i jordens djup.

Det är en ömsint och drabbande scen. Ulf Lundells nya bok ”Vardagar 2” är, precis som sin föregångare från förra året, ett vittnesmål om en värld i förändring, lämnat av en människa som står ensam mitt i tidens politiska strömkantring och biologiska massutrotning. Kanske kommer ”Vardagar 2” i framtiden även att läsas som en av de bestående litterära gestaltningarna av skräcksommaren 2018, då gula skrumpna löv dråsade i vindpustar och klimatkrisen förvandlades från abstraktion till verklighet också i Sverige. Lundell svettas och lider, släpar sin brassestol och kylväska ner till badstranden och drömmer om att plantera blomster i trädgården som gynnar bin och fjärilar.

Det är detta som den politiska verkligheten måste börja handla om, om vi inte ska förlora förnuftet i vår kamp för att få ihop världens vansinne med våra vanliga vardagar.

Över författarens skildring av denna ”hemska våldsamma värld” svävar svårmodet och depressionen. ”Det är tio år sen jag började med/ Setralin/även kallat Prozac”, skriver han. Han misstänker att det antidepressiva läkemedlet har gjort honom ”frimodig på ett lite destruktivt sätt” men också att det håller undan det som han – i Winston Churchills efterföljd – kallar ”Svarta hunden”: ett fruktansvärt krampartat svart tillstånd av hat och motvilja.

Författaren till ”Vardagar 2” är inte ensam om sin psykiska ohälsa. I en uppmärksammad artikel i DN Kultur förra helgen skrev sociologen Roland Paulsen om hur allt fler mår allt sämre, både i Sverige och i världen. Det senaste året har var tionde svensk gått på någon antidepressiv medicin; andelen har fördubblats sedan 2001 och om man räknar in ångestdämpande preparat och andra former av psykofarmaka rör det sig om var sjätte person. På ett liknande sätt ser det ut i många andra delar av världen. År 2017 rapporterade WHO att depression är den ledande globala orsaken till ohälsa; på bara ett årtionde hade antalet deprimerade ökat med nära 20 procent i världen.

Bland barn som ringer till Bris telefonväxel för att be om hjälp är psykisk ohälsa i dag det vanligaste samtalsämnet, skriver Paulsen vidare. I Sverige har förekomsten av psykosomatiska problem drastiskt ökat bland 11-åringar sedan mätningarna började, och bland 13- och 15-åringar har andelen med besvär fördubblats. Tittar man specifikt på sömnproblem och nedstämdhet uppger ungefär fyra av tio 15-åriga flickor allvarliga besvär.

Allt detta är förstås oerhörda siffror – en högljudd larmsignal om att samhället är på väg i helt fel riktning. Man skulle kunna tänka sig att arbetet redan skulle vara igång med att lindra de mest akuta symptomen, identifiera de underliggande orsakerna och organisera ett mer hållbart sätt för oss att tillbringa vår stund på jorden.

Så är det dock inte. I stället blir den galopperande psykiska ohälsan ännu ett bevis på att det tycks vara lättare för mänskligheten att föreställa sig undergången än ett annat sätt att leva. I en debattartikel i Expressen nyligen varnade 171 svenska psykologer för hur samhällsutvecklingen kan öka de redan i dag höga ohälsotalen bland unga. ”En fortsatt ekologisk kris utan aktivt lösningsfokus från vuxenvärlden och beslutsfattare medför stor risk för att allt fler unga drabbas av ångest och depressioner”, skrev de. Liknande varningar finns i en ny rapport från en organisation för amerikanska psykologer, som talar om hur klimatkrisens både direkta och indirekta effekter kan öka det psykiska lidandet i världen.

Är det konstigt att man tycker att en sådan värld är galen? Är det konstigt att man själv blir det?

Det finns förstås de som menar att psykologer borde ägna sig åt att lindra människors problem i stället för att underblåsa dem. Men det går inte att komma undan att illamåendet blir en alltmer adekvat reaktion i en värld som lyder under den tilltagande absurditetens paradigm: en värld där den på alla sätt oerhörda nyheten om en snart förestående kollaps för en miljon arter av liv på jorden överskuggas av rubriker om en nyfödd brittisk prins, en värld där diktaturen Kina under de närmaste åren planerar för 500 nya kolkraftverk och där USA:s utrikesminister prisar de smältande isarna i Arktis som en gyllene möjlighet för mer handel; en värld där Brasiliens brutalpopulistiska regering ser miljöaktivister mördas och skär ner klimatanslagen med 95 procent och där vi i Sverige låter utsläppen av koldioxid öka i stället för att minska.

Är det konstigt att man tycker att en sådan värld är galen? Är det konstigt att man själv går sönder?

Själv kan jag inte säga att jag är oförstående inför vare sig Ulf Lundell eller någon annan som klappar ihop under dessa omständigheter. Problemet, som aktualiseras under denna liksom många andra betydelsefulla brytpunkter i historien, handlar till slut om de verkligt existentiella grundfrågorna: Är det så här vi vill leva? Och i så fall varför? Det är detta som den politiska verkligheten måste börja handla om, om vi inte ska förlora förnuftet i vår kamp för att få ihop världens vansinne med våra vanliga vardagar.

”Vitsippor vitsippor vitsippor”, skriver Ulf Lundell. ”Ingenting är så svårt för människan som att leva.”

