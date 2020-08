Björn Wiman: Är det värt att slåss för ett samhälle utan kultur?

På senare tid har inte mindre än två personer offentligt hänvisat till ett berömt citat om kulturens ställning i en kristid. Det kan inte vara en tillfällighet.

Först ut var skådespelaren Lena Endre. Hon talade i sitt Sommarprogram i P1 varmt om vikten av att slåss för den levande konsten. Sedan kom den tidigare mediedirektören Jan Scherman. Han påminde i en debattartikel i Dagens Media om förslaget att lägga ner kulturdepartementet för att på så sätt stärka kulturens ställning i både politik och samhälle.

Scherman avslutade med en historiskt uppfordrande erinran: ”Det kan i sammanhanget vara värt att påminna sig den nyblivne premiärministern Winston Churchills ord när han i början av andra världskriget avkrävdes nedskärningar av kulturbudgeten för att pengarna behövdes till fortsatt militär upprustning. Churchill tillbakavisade kompromisslöst detta nedskärningskrav med orden: What shall we then fight for?”

Det finns bara ett, möjligen tidstypiskt, problem med detta utmärkta uttalande. Winston Churchill har aldrig sagt det. Inte heller har han yttrat någon annan av de varianter av det bevingade citatet som ofta återges.

Anekdoten var senast i svang när USA:s president Donald Trump aviserade planer på att slakta anslagen till den amerikanska kulturen, men inte heller då stod citatet att finna bland de runt 15 miljoner ord av Churchill som publicerats från tal, konferenser, brev, artiklar eller böcker.

Vad finns det kvar att slåss för i ett samhälle utan ett vitalt kulturliv? Ett tråkigt och tomt samhälle, utan dramatiska höjdpunkter och mänskliga mötesplatser

Det hindrar förstås inte att det kan finnas en sanning också i falska citat. Bakom de senaste veckornas kritik mot kulturminister Amanda Lind och engagemanget för kulturlivets utsatta ställning under coronapandemin finns en upplevelse som i grunden, tror jag, är existentiell. Något väsentligt i våra liv har försvunnit och det börjar nu gå upp för oss att det inte är självklart att det kommer tillbaka. Vad finns det kvar att slåss för i ett samhälle utan ett vitalt kulturliv? Ett tom och tråkig värld, utan dramatiska höjdpunkter och mänskliga mötesplatser. Utan samtal och fester, utan opera och utan fotboll.

Egentligen handlar alltså de senaste veckornas debatt om vilken värld vi vill ha kvar när pandemin klingar ut. Frågan går långt utanför kulturens domäner; det handlar om livet som vi känner det. Den ”tvångsdigitalisering” som samhället nu genomgår med enorm hastighet för med sig långtgående konsekvenser som annars skulle tagit flera år att genomföra. I denna process finns ofta en naiv övertro på digitaliseringens förmåga att ersätta det unika som kan uppstå under fysiska möten mellan människor. Inte minst handlar det om pengar. Man behöver inte ha examen från ett elituniversitet för att räkna ut att det kommer att bli billigare för företagen att låta medarbetarna fortsätta nöta sina egna köksstolar än att hyra och bemanna fullskaliga kontorslokaler.

Många av de omätbara värden som kulturen representerar kommer att få stryka på foten. Teknokrater och paragrafryttare tar herraväldet

”Jag tror att det kommer bli ett lite hårdare samhälle”, säger en forskare i företagsekonomi till DN. Och ett mer andefattigt, kan man tillägga. Många av de omätbara värden som kulturen representerar kommer att få stryka på foten. Teknokrater och paragrafryttare tar herraväldet.

De senaste veckornas debatt har alltså inte handlat om att kulturlivets företrädare propagerar för en ökad smittspridning av coronaviruset eller att kulturen ska ha rätten att stå över lagar och rekommendationer. Den har handlat om att kulturen måste få samma förutsättningar som andra branscher att få fortsätta finnas.

Det blir extra betydelsefullt i en politisk konjunktur där kulturlivet redan är utsatt för stark press, både från nyliberala och nationalistiska krafter. Båda vill – med vissa variationer – egentligen lägga ner all befintlig kultur. Antingen för att den kostar skattepengar eller för att den stör en nationalistisk agenda eller både och. Jan Scherman har rätt när han i sin artikel pekar på att det enda parti som både intensivt och visionärt driver kulturfrågorna är Sverigedemokraterna.

Båda vill – med vissa variationer – egentligen lägga ner all befintlig kultur. Antingen för att den kostar pengar eller för att den stör en nationalistisk agenda eller både och

Mot dem står den tysta majoritet som bär upp det svenska kulturlivet. De som besöker bibliotek och författarsamtal, konserter och teatrar, de som lever och andas med kulturens uttryck men som nästan alltid förblir osynliga när dess villkor diskuteras i offentligheten. ”Ingen skriver om hur vi kulturälskare blir nedstämda, rent av ledsna av att inte få ta del av livgivande kultur i olika former. Jag och mina jämnåriga vänner pratar ständigt om detta”, skriver DN-läsaren Inger Marie Ödlund till mig. Som 75 plus och riskgrupp avslutar hon sitt mejl: ”Lika nödvändigt som det är för kulturarbetare att få arbeta för sin överlevnad, lika nödvändigt är det att i nuvarande situation få mycket mer kultur att välja bland, för min och andra äldres själsliga överlevnad.”

Det hade förmodligen även Winston Churchill skrivit under på. En sann sak har han faktiskt sagt om kulturens plats i samhället. Men det var 1938, innan Storbritannien hade inlett slaget om sin överlevnad: ”Kulturen är grundläggande för en nations fulla och hela liv. Staten är skyldig sig själv att understödja den. Illa far det folk som inte hedrar kulturen med den vördnad och glädje som den förtjänar.”

