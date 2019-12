Björn Wiman: Demagogernas angrepp är en del av vår tids kulturkrig

Marken rämnade tidigt på allhelgonadagens morgon. I nära sex minuter varade skalvet; en halvtimme senare forsade en femton meter hög tsunamivåg in över staden och lade all dess prakt i grus och aska. Energin i skalvet sägs ha motsvarat över 30.000 Hiroshimabomber.

Jordbävningen i Lissabon 1755 var en händelse som skakade världen. Aldrig tidigare i världshistorien, skriver idéhistorikern Gunnar Broberg i sin bok ”Tsunamin i Lissabon”, hade naturens krafter så påtagligt påverkat människors tänkande. Jordbävningen fick många att förlora tron på både framtiden och Guds existens. Voltaire skrev den satiriska idéromanen ”Candide” med dess radikala ifrågasättande av tidens framstegstanke och tron på ”den bästa av världar”. Katastrofen i Lissabon var en kultur- och tankehistorisk vändpunkt, som avslöjade samhällets sårbarhet – så som det ofta varit då naturen gjort avtryck i mänsklighetens historia.

Det vore fel att säga att marken skälvde också när klimataktivisten Greta Thunberg, efter sin andra Atlantsegling för året, nyligen landsteg i Lissabon. Men när hon några dagar senare utsågs till årets person av tidskriften Time – den titel som ges den som anses ha påverkat världen mest under året som gått – var det ändå en händelse som visar vilken mental omvälvning världen befinner sig i. Precis som i mitten av 1700-talet handlar det om en brytningstid. Då var det en polarisering mellan konservativa krafter som försvarade kyrkans ställning och en frihetlig rörelse i upplysningens anda. I dag står striden mellan en högernationalism som vill motverka migration och mångkultur och liberala krafter som försvarar demokratin och individens rättigheter.

Och precis som under 1700-talets brytningstid utmanas världens ordning av naturen. Men i dag är det människans existens, inte Guds, som är ifrågasatt.

Det är också därför klimatkrisen är en så starkt laddad politisk fråga, poängterar forskarna Daniel Lindvall, Kjell Vowles och Martin Hultman i sin kommande bok om hur klimatets och demokratins kris sammanfaller, ”Upphettning. Demokrati i klimatkrisens tid”. Boken belyser bland annat det starka sambandet mellan den auktoritära högernationalismen och den organiserade klimatförnekelsen och visar hur klimatkrisen upplevs som ett hot mot den västerländska självbilden och kulturen, särskilt av de grupper som åtnjuter fossilsamhällets privilegier. Därmed dras klimatkrisen in i vår tids identitetspolitiska kamp om värderelaterade frågor som jämställdhet och mångkultur. När svenska partiledare kallar vetenskapliga slutsatser för ”alarmism” är det ett symptom på detta. Klimatet blir en del i kulturkriget.

Det är därför ingen tillfällighet att både USA:s Donald Trump och Brasiliens president Jair Bolsonaro – två av den nya erans mest tidstypiska demagoger – under samma vecka gick till verbala angrepp mot en 16-årig flicka från Sverige. Greta Thunberg och den ungdomsrörelse hon har startat utmanar på allvar det sviktande samhällssystem som dessa två män representerar. I takt med att klimatkrisen och dess konsekvenser blir omöjliga att blunda för blir det desto svårare för faktaresistenta folkförvillare som Trump och Bolsonaro att fortsätta förneka den globala upphettningen. Det går möjligen att ignorera lukten av rök, men inte en eldsvåda. När den socialt konstruerade klimatförnekelsen blir ohållbar försöker man i stället flytta över konflikten till frågor om identitet, värderingar och kultur. ”Greta” blir symbolen för allt detta.

Men det globala misslyckandet med att hantera den eskalerande klimatkrisen kan inte helt skyllas på den auktoritära högerpopulismen. Förnekelsemekanismerna finns – i en mildare skala – också på andra håll, i form av det som inom forskningen kallas responsförnekelse. Det vill säga: de flesta av dagens politiker vet vad som håller på att ske och vad som behöver göras, men agerar ändå inte i enlighet med dessa insikter. ”Responsen stämmer inte med kunskapen”, skriver författarna till ”Upphettning”.

Kommer responsförnekelsen att minska i takt med att klimatkrisens konsekvenser blir allt mer påtagliga? Det är långtifrån säkert. Trögheten och motsättningarna under det avslutade COP-mötet i Madrid är ett exempel på hur politiska åtgärder inte alltid står i relation till den akuta verkligheten – snarare kan en alltmer hotande situation utlösa en ännu större förnekelse, som i Australien.

Och samtidigt: Hade någon för bara något år sedan sagt att EU – inklusive det högerauktoritära Ungern – skulle utlysa klimatnödläge, anta en ”ny grön giv” och målet att bli klimatneutralt år 2050 skulle ingen ha trott det. Världen står och väger.

Den kanske inte skakar lika skräckinjagande under våra fötter som under jordbävningen i Lissabon 1755. Kanske kommer inte den adekvata reaktionen förrän den verkligen gör det; förnekelsen finns inbyggd i oss alla. Den norske psykologen Per Espen Stoksnes talar om behovet av en ”kulturell jordbävning” för att komma till rätta med förnekelsen på både det samhälleliga och individuella planet – en omvälvning som förändrar våra samtal, vår kunskap, våra drömmar och vår förmåga att möta en ny verklighet. Kort sagt vår kultur. Först då kan vi nå ännu en ”tipping point” i mänsklighetens tankeutveckling och självförståelse.

När världen skakar skakas också vår kultur. Och den – i sin tur – är det enda som kan skaka världen.

