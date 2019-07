Björn Wiman: Det är den vardagliga kärleken som ger kraft att tro på tillvaron som vi känner den

Den 95-årige mannen på podiet talade med den auktoritet som bara lång och tung erfarenhet kan ge: ”Alla dessa skador på Moder Natur gör mig sorgsen. Som soldat stred jag för att befria Europa från nazismen för 75 år sedan. Men detta har ingen betydelse om naturen är svårt sårad och vår civilisation kollapsar till följd av människans olämpliga beteende.”

Den som talade var den amerikanske krigsveteranen Charles Norman Shay, som var en av de första soldaterna som landsteg på Omaha Beach i Normandie den 6 juni 1944. Nu medverkade han vid utdelningen av det franska Prix Liberté, som i år gick till den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Hennes arbete för att väcka opinion om klimatkrisen fortsätter oförtrutet under den svenska industrisemestern; i veckan talade hon i Victor Hugo-salen i nationalförsamlingen i Paris, där flera ledamöter bojkottade hennes framträdande som även föregåtts av smädelser och nedsättande tillrop i franska medier.

Det skedde i ett Frankrike som för andra gången i år försmäktar under en extrem värmebölja med nya katastroftemperaturer. Under den första, i slutet av juni, steg temperaturerna upp emot 45 grader och brände bokstavligen sönder vinstockarna. Denna vecka har värmerekorden rykt på rad i Paris, Belgien och Nederländerna.

Samtidigt har det under sommaren också rapporterats om surrealistiska scener från Mexiko, där delar av staden Guadalajara begravdes under två meter is efter en exempellös hagelstorm. I kanadensiska Arktis uppmättes den 14 juli en temperatur på 21 grader i ett område där temperaturen vid denna tid på året brukar ligga på ett par plusgrader. Värmen och torkan i Alaska och Sibirien har lett till ovanligt kraftiga skogsbränder, som under juni orsakat lika mycket koldioxidutsläpp som Sverige släpper ut under ett helt år.

Den svenska sommaren har i år hittills varit mer normal – till vissas förtvivlan och mångas lättnad. Ingen ska dock inbilla sig att det svenska sommarvädret är ett globalt fenomen. Om trenden från den första halvan av denna månad står sig uppger klimatforskarna att juli kan bli den varmaste månaden som någonsin uppmätts på jorden. Detta följer på statistik från den amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som visar att förra månaden var den hetaste junimånaden någonsin. Nio av de tio varmaste åren som uppmätts har inträffat sedan år 2000. Världen står, bokstavligen, i brand.

Vad gör då världens mest inflytelserika ledare åt denna akuta kris? Svaret är att de eldar på den ytterligare.

Vad gör då världens mest inflytelserika ledare åt denna akuta kris? Svaret är att de eldar på den ytterligare. Två exempel från den senaste månadens nyhetsflöde visar att avverkningen av urskogen Amazonas i Brasilien under maj och juni har ökat med 25 procent, som en effekt av den nya presidenten Jair Bolsonaros hänsynslösa miljöpolitik. Samtidigt meddelar Kina att man har ökat sina utsläpp av växthusgaser med 50 procent på bara ett årtionde och att det kan bli ett nytt ”rekord” under 2019.

Hur hanterar man som enskild människa detta globala självmordsbeteende? Hur ska man reagera? För alla som inte har bestämt sig för att stoppa huvudet i sanden eller hånflina bort hoten mot vår civilisation är en rad känslor säkert lika bekanta som legitima: rädsla, vrede, förtvivlan – men också motståndskraftigt hopp och och konstruktiv politisk förändringsvilja. Klimatkatastrofen är så komplex att den också ger upphov till en lika komplex mångfald av livshållningar inför allt det som kan gå förlorat.

I en av sommarens finaste texter prövar den amerikanska skribenten Mary Annaïse Heglar ett nytt sätt att använda ett klassiskt begrepp för att navigera i detta tidigare okända känslolandskap. Mary Annaïse Heglar kallar det kärlek. Vad hon menar är inte någon ljuv, rosafärgad kuddrumsvariant, utan en levande, vild känsla som har potential att förändra världen. ”Denna kärlek är inte ett substantiv, utan ett aktivt verb”, skriver hon.

Kärleken, menar Mary Annaïse Heglar, känner inga gränser. Den tar sig över alla hinder och slår igenom alla murar för att nå sitt mål. Den söker inte fred eller hämnd, utan rättvisa.

Hennes text mynnar ut i en kärleksförklaring till allt det som de fysiska livsvillkoren möjliggör för oss människor på vår vackra och komplicerade planet: smaken av vattenmelon en sommardag, kvällarna på hennes mammas veranda, ljudet av grodor som kväker i den varma amerikanska sydstatsnatten. Det är en kärlek som inte bara sitter i hjärtat, utan som är en del av en människas DNA.

När man älskar något på det sättet är det klart att man blir livrädd när det hotas eller grips av ursinne mot det eller dem som vill ta det ifrån en. Jag tror att alla har sin egen uppsättning av kärlekar inför det som jordens nuvarande förutsättningar har lärt oss att uppleva som en svensk sommar. För egen del älskar jag att låta mig värmas av solen i stark men ändå mänsklig hetta och dyka från klipporna i svalt och bräckt Östersjövatten. Jag älskar vår släkts gamla illaluktande soldynor och ljudet av mistlurar i skymningen över Kanholmsfjärden. Jag älskar att se solfräknarna i ett leende ansikte, att min mamma kan vittja sina hemliga kantarellställen och att mina barn plockar muggar fulla med blåbär som växt sig stinna av sommarvädrets växelverkningar. Jag älskar de få sjöfåglar som finns kvar, förbannelserna över de eviga fästingarna och att upptäcka att jag fortfarande minns alla verserna i ”Så länge skutan kan gå”, efter ännu ett arbetsår.

För vilka saker känner du själv kärlek? Prova. Det är denna vardagliga kärlek, lika stark som livet självt, som ger kraft att tro på tillvaron så som vi känner den.