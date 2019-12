Björn Wiman: Det är inte Peter Handke som ska skämmas för Nobelpriset

Gör er inte dummare än vad ni är.

Det är förmodligen det bästa som hittills har sagts om Svenska Akademiens beslut att tilldela Peter Handke 2019 års Nobelpris i litteratur.

Repliken fälldes dessutom tidigt i debatten – redan i SVT:s direktsändning efter tillkännagivandet mindes litteraturkritikern Ulrika Milles sin mammas barska tillrättavisning av den som kom med dåliga bortförklaringar: ”Gör er inte dummare än vad ni är.” I allt väsentligt är det fortfarande det enda som behöver sägas.

Ändå kan det vara värt att rekapitulera sakförhållandena. Här har vi alltså en institution som efter en djup kris så sakteliga har börjat återfå sitt förlorade förtroende och som – på nåder – har fått tillbaka rätten att utse världens mest prestigefyllda litteraturpris. Vad gör då denna institution? Jo, den beslutar att ge priset till en kontroversiell författare som av högst trovärdiga personer anklagas för att i sina böcker ha förnekat folkmord och som har hållit tal vid en misstänkt krigsförbrytares begravning. Men vad värre är. Institutionens ledamöter låtsas dessutom bli förvånade och uppbragta när de får kritik för detta beslut.

2019 års Nobelpris till Peter Handke är ett haveri från början till slut

2019 års Nobelpris till Peter Handke är ett haveri från början till slut, något som ytterligare underströks av Peter Englunds bojkott och veckans två avhopp från den externa Nobelkommittén. Även den som anser att Handke är Guds litterära gåva till mänskligheten borde ha kunnat förutse att valet skulle leda till den typ av protester som är vad Svenska Akademien och Nobelpriset minst av allt behöver just nu. Det krävs heller inget större snille för att förstå att upphöjelsen av den omdebatterade Handke skulle uppfattas som en legitimering av de krafter som vill relativisera de serbiska krigsförbrytelserna under kriget på Balkan, bland annat folkmordet i Srebrenica 1995, där 8.000 pojkar och män mördades. I veckan fick jag ett mejl av Christina Doctare, som arbetat både som läkare för WHO under kriget och som expert i krigstribunalen i Haag. Doctare skriver, med vrede och förtvivlan, om hur hon mötte kvinnorna och barnen från Srebrenica när de kom i busslaster till Tuzla: ”Jag trodde väl aldrig att jag 27 år senare skulle komma att behöva stå upp igen och vittna om vad som faktiskt hände.”

Horace Engdahl vid utdelningen av 2018 års Nobelpris. Foto: Johan Jeppsson/TT

Hur ska man då tolka det som skett? Jag tror att valet av Peter Handke visar hur lite som i grunden har förändrats i Svenska Akademien efter krisen, trots nya ledamöter och utfästelser om förändring. Prisbeslutet är resultatet av en konst- och livssyn som fortfarande är djupt förankrad bland många av dess ledamöter – närmare bestämt de som i samband med skandalen kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault ansåg att Akademien bör stå över både rättsväsendet och det civiliserade samhällets normer.

En av dem är ledamoten Horace Engdahl. De senaste åren har den svenska allmänheten under stigande förvåning kunnat bevittna hans kräftgång i offentligheten, från respekterad intellektuell till fritt fabulerande fanatiker.

I Matilda Gustavssons nya bok ”Klubben” ges häpnadsväckande exempel på Horace Engdahls självbild och verklighetsuppfattning. För en alltmer perplex Gustavsson förklarar Engdahl att den granskning av kulturprofilen Jean-Claude Arnault som hon själv genomförde i Dagens Nyheter hösten 2017 var ”en förtalskampanj och konspiration” av ett antal kvinnor i syfte att ”störta” hans vän och akademikollega Katarina Frostenson ”från poettronen”. ”De som ligger bakom kommer att bli straffade”, förkunnar Engdahl.

Men galenskaperna upphör inte där. Horace Engdahl driver tesen att ”Dagens Nyheter och kulturchefen” publicerade kvinnornas material utifrån egna intressen, eftersom DN ”konkurrerar med Svenska Akademien när det gäller inflytande och prestige”. I Katarina Frostensons bok ”K” preciseras ursprunget till denna bisarra konspirationsteori: DN har som mål att ”nå in i den höga församlingen för att söndra den; kanske få insyn och makt över den till slut”.

Det är svårt att veta hur man ska bemöta denna typ av fantasier. Det lättaste vore förstås att avskriva dem som rent vanvett – ungefär som när Donald Trump påstår att man får cancer av vindkraft. Men troligare är att de är ett uttryck för ett annat fenomen i tiden. De är exempel på ett begrepp som Svenska Akademien och dess anhängare nu använder för att försvara både Katarina Frostensons totala förnekande av sin makes skuld i boken ”K” och för att motivera Peter Handkes faktaföraktande dimridåer kring folkmordet i Bosnien: ”litterär sanning.”

Det är exakt vad det handlar om: att utnyttja litteraturens upphöjda ställning för att sprida medvetna lögner om verifierbara historiska skeenden.

”Genom att tilldela Handke Nobelpriset 2019 slår Akademien alltså fast att litteraturen bär på en sanning som står över journalistikens”, skrev professorn i engelska Magnus Ullén nyligen i Aftonbladet. Det är exakt vad det handlar om: att utnyttja litteraturens upphöjda ställning för att sprida medvetna lögner om verifierbara historiska skeenden.

Folkmord? Våldtäkter? Domstolsbeslut? Sådant finns ingen plats för i den ”litterära sanningens” värld.

Tur då att det också finns en autentisk litterär sanning, en som faktiskt är förankrad i den verklighet som resten av världen lever i. I den världen kan vi i dag alla läsa Matilda Gustavssons bok om hur Svenska Akademiens tysta stöd var förutsättningen för de åratal av trakasserier, hot och övergrepp som till slut ledde fram till att kulturprofilen Jean-Claude Arnault dömdes för två fall av våldtäkt. I den kan alla läsa om hur föraktet för människovärdet och den djupa nihilismen sitter i väggarna på en institution som alltjämt anser sig ha rätten att sväva fritt över både levande och döda.

Det är inte Peter Handke som ska skämmas när Nobelpriset i litteratur delas ut på tisdag. Det är Svenska Akademien.

