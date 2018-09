Björn Wiman: Det här handlar om världens genom tiderna största nyhet

”Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system”.

Vad är detta? En rubrik till en rödglödgad appell i Kommunistiska partiets organ Proletären? Ingalunda. Däremot en artikel ur den föga systemkritiska ekonomitidskriften Veckans affärer, som återger innehållet i en ny FN-rapport. Dessutom var det under en tid den mest lästa artikeln på tidskriftens sajt (på andra plats kom en text rubricerad ”Klimatexperten: ’Vi måste börja förbereda oss på att vår civilisation kommer att gå under’”).

Den som då och då kastar en blick i svensk näringslivsbevakning blir dock inte förvånad. Här kommer klimatförändringarna och deras konsekvenser ofta in på ett sömlöst sätt – långt från den tydliga uppdelning som finns i till exempel den politiska journalistiken, där klimathotet (ofta styvmoderligt) behandlas som en partipolitisk ”fråga” bland andra.

Kanske ska man, som det heter, följa pengarna. Kanske är det därför som det tycks finnas fler verkligt framsynta personer inom näringslivet än inom politiken – om än inte av något annat skäl än att de långsiktigt vill skydda sina investeringar; klimatförändringarna kan ju inom en snar framtid göra det omöjligt att bedriva business as usual på det sätt som de flesta politiker tycks tro. Och kanske var det symptomatiskt att det var den tidigare chefen för Stockholmsbörsen och nuvarande vd:n för Folksam, Jens Henriksson, som i Aktuellt nyligen framhöll klimatomställningen som den viktigaste strukturella frågan för de regeringskäbblande partiledarna att omedelbart ta itu med.

Jag skulle tro att det var en liknande insikt som fick den brittiska tidningen The Guardians chefredaktör Alan Rusbridger att på julafton 2014 skriva ett mejl till sina närmaste medarbetare. Innan han slutade som chefredaktör ville han att tidningen skulle ta ett ordentligt grepp om det område som han ansåg sig ha misslyckats mest med under sina 20 år som chefredaktör. ”Om vi anser att klimatkrisen är vår tids största story – vilket den förmodligen är – ser man en fruktansvärd snedfördelning när man jämför med hur medierna bevakar den”, skrev Alan Rusbridger till sina medarbetare.

Det blev startpunkten för en journalistisk satsning som Rusbridger berättade om när han i veckan besökte DN:s monter på bokmässan med sin nya memoarbok ”Breaking news – The remaking of journalism and why it matters now”.

Rusbridger menar att misstaget som vi inom medierna länge har gjort är att behandla klimatförändringarna som uteslutande en fråga om miljö eller vetenskap. Det är de inte – inte längre. Vetenskapligt är frågan redan avgjord – vi vet det vi behöver veta om den globala uppvärmningen och dess potentiellt förödande konsekvenser. En klimatbevakning värd namnet borde i dag spänna över ekonomi, politik, migration, säkerhetsfrågor, mat, resor, kultur – allt. Klimatkrisen är ett existentiellt hot som omfattar hela samhällslivet – vi måste sluta placera den i ett särskilt ämnesgetto, menar Rusbridger.

Det gäller förstås även i Sverige. Tidningen Medievärldens chefredaktör Axel Andén påpekade i en utmärkt krönika nyligen att klimathotet enligt många undersökningar är den fråga som oroar svenskarna allra mest – men att den ändå behandlas som ett mindre specialintresse i de flesta medier.

Hur har det blivit så? Bland annat förstås för att journalistiken är en verksamhet med snabb ämnesomsättning, medan klimatkollapsen är en katastrof som sker i slow motion, vilket gör den mindre attraktiv att följa i realtid än exempelvis Donald Trumps Twitterkonto.

Dessutom finns det, visar Rusbridgers insikter från The Guardian, många läsare som aktivt väljer bort klimatfrågorna i sin mediekonsumtion: ett slags medveten bortträngning som påminner om hur många nu verkar längta efter att den klara höstluften ska rensa bort de skrämmande minnena av sommarens torka och värmebölja.

Alan Rusbridgers och The Guardians svar på utmaningarna blev kampanjen ”Keep it in the ground”, som syftade till att få fonder och företag att göra sig av med sina investeringar i fossilbranschen. Men på längre sikt ledde initiativet också till att The Guardian blev den ledande internationella tidningen på klimatområdet – en samlingsplats för nyheter och kvalificerad opinionsbildning där klimatfrågorna tar plats i det dagliga flödet, frigjorda från det ”klimatreservat” där de befinner sig på de flesta andra håll.

Vad kan vi lära oss av detta? Att nöden är uppfinningarnas moder givetvis – en desperat situation kräver andra sätt att tänka, också inom journalistiken. Det handlar inte om att ”peppa” människor eller ingjuta falskt hopp, utan om att säga sanningen. ”Bara den som begriper att det kommer att bli mörkt förstår vikten av att ha med sig en bra ficklampa”, skrev en av DN:s läsare till mig i veckan – ett av de många hundra kloka, personliga och djupt meningsfulla mejl jag har fått efter att under de senaste veckorna regelbundet ha skrivit om klimatkrisen. Också dåliga nyheter kan få oss människor att på ett verkligt sätt inspirera varandra.

Det är dags, säger Alan Rusbridger, att vi slutar behandla klimatfrågan på samma sätt som man piskar på en död häst – och i stället lär oss nya sätt att berätta om en nyhet som har potential att både förstöra och förändra hela den mänskliga civilisationen.

Det finns ingen tid att förlora. Det är hög tid att hantera världens genom tidernas största story.

