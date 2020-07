Björn Wiman: Donald Trump hade rasismen i blodet redan från början

USA-valet 2020

Vilken sorts land vill vi ha? Det var författaren Marilynne Robinson som nyligen ställde frågan i en väldig tidskriftsessä. USA är i dag, menade Robinson, en nation som har förslösat sina möjligheter. I ett land där stora delar av befolkningen upplever en brist på hopp och mål och mening med sina liv eroderar till slut civilisationen. I fonden av denna mörka bild finns förstås den stora sociala och etniska ojämlikheten, som blivit tydlig under coronakrisen och som kommit till uttryck i protesterna efter mordet på George Floyd.

Men i förgrunden – man ska aldrig glömma det – finns också en president som har rasismen i blodet. Donald Trumps pappa, fastighetsmagnaten Fred Trump, förärades en gång en upprörd sångtext av Woody Guthrie för den enkla princip som styrde hans sätt att hyra ut lägenheter i 1950-talets Brooklyn: Inga svarta fick helt enkelt flytta in. ”Old man Trump”, skrev Guthrie, vet precis hur man tjänar pengar på rashatet när han drar upp ”the colour line” mellan vita och svarta. Så snart som sonen Donald blev tillräckligt gammal för att ta del i sin beundrade fars fastighetsimperium fortsatte den lagstridiga bortsorteringen av svarta bostadssökanden, medan vita fick hyreskontraktet direkt i handen. Donald Trump spelade också en aggressiv och högljudd roll i den rättsprocess som myndigheterna 1973 inledde mot den systematiska diskrimineringen av svarta i familjeföretagets hyresbestånd.

Man säger ofta att vår tid, trumpismens tid, är polariseringens tid. Men vad är egentligen polarisering? Ofta betyder det att en grupp som inte tidigare har fått höras plötsligt ges rätt att tala. Det var det som hände i USA i samband med medborgarrättsrörelsen under 1960-talet och det är detta som ligger bakom den alltmer skärpta motsättningen i amerikansk partipolitik från 1980-talet och framåt. Med andra ord en process som startade långt innan Donald Trump började gapa och skrika på den offentliga scenen.

Grunden finns i slutet av den så kallade rekonstruktionstiden efter amerikanska inbördeskriget, då de segrande nordstaterna i en kompromiss ”övergav” de svartas rättigheter i de besegrade sydstaterna – ett slags ursprungssynd som USA aldrig egentligen har gjort upp med. Det var denna politiska kompromiss mellan sydstatsdemokrater och nordstatsrepublikaner som möjliggjorde de rasistiska Jim Crow-lagarna, lynchningarna och det fortsatta förtrycket av svarta i den amerikanska Södern.

Författarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt frilägger i boken ”How democracies fail” detta ögonblick som konstituerande för de kommande hundra årens amerikanska politik, där den relativt välfungerande relationen mellan de båda politiska lägren länge byggde på den tysta överenskommelsen att stora delar av den svarta befolkningen i praktiken skulle hållas utanför demokratin. Så länge det politiska livet endast utövades av vita kunde demokrater och republikaner komma hyfsat överens.

Det var denna oheliga stabilitet som rubbades när sydstaternas apartheidregleringar mot svarta upphävdes på 1960-talet. När alla medborgare fick samma rättigheter (i alla fall på papperet) kastades amerikansk politik in i den dödsspiral som den befinner sig i dag, där ömsesidig tolerans och respekt för det parlamentariska systemets oskrivna regler har upphävts. Donald Trump har med full kraft kunnat braka igenom demokratins skyddsräcken, eftersom de redan var försvagade.

Rasismen är fortfarande ett obehandlat sår i USA:s moderna historia. Såväl familjen Trumps bostadssegregering som dagens polisvåld måste förstås mot bakgrund av hur svarta i USA alltid setts som latent hotfulla och skyldiga på förhand. Häromåret dokumenterade organisationen Equal justice initiative runt 4.000 lynchningar mellan 1877 och 1950, där svarta människor mördats bara för att de är svarta.

Black lives matter-rörelsen är på så sätt en helt nödvändig inledning på den uppgörelse- och försoningsprocess som USA egentligen aldrig har påbörjat. Samma funktion fyller det stora minnesmärket i Montgomery, Alabama, som invigdes 2018 och står på den plats där stadens stora slavmarknad var belägen. Idén med denna för amerikanska förhållanden unika minnesplats är inte att ställa folkgrupper mot varandra, utan att ingjuta mod i människor att möta sanningen om USA:s historia. Annars kommer det förflutna alltid att finnas kvar, likt en dimma som inte skingras. Uppgörelse och försoning tar tid. Det gör ont. Men det måste göras.

Vilken sorts land ska USA vara? frågade sig Marilynne Robinson i sin essä. Woody Guthrie spelade aldrig in sin sång om ”Old man Trump”, men på invigningsceremonin för USA:s första svarta president Barack Obama, 2009, spelades den kanske av vackraste och mest kända av Guthries låtar, den som artikulerar drömmen om ett helat och befriat Amerika: ”This land is your land”.

