Björn Wiman: Drömmen att åka till månen är en flykt från oss själva

”Det största cirkusnumret hittills i jordens historia, utfört under den vidaste av kupoler – himlavalvet självt.”

DN:s huvudledare den 22 juli 1969 hade ett poetiskt och konstnärligt anslag. Men så var det också chefredaktören Olof Lagercrantz själv som slog på tangenterna. Givetvis handlar det om en av århundradets största nyhetshändelser, tillfället då den amerikanska astronauten Neil Armstrong blev den första någonsin att beträda månens yta: ”En fot som trevade nedanför trappans nedersta steg och tog mark. En människa första gången på en främmande planet.”

Olof Lagercrantz finner ”något gammaldags och nästan ’hemtrevligt’ över det hela”: flaggan med ränderna och de femtio stjärnorna placerades på den nu erövrade månen som i en film från upptäcktsfärdernas 1800-tal. Men han ser också, i skuggan av kriget i Vietnam, mörkare imperialistiska undertoner. ”Månlandningen kommer att rubba den sköra maktbalansen i världen och föra Förenta staterna till ett nytt steg mot världsherravälde”, varnar han. ”Makten är hänsynslös. Historien är ett enda stort blodigt exempel därpå.”

Det fanns fler dimensioner än så. I sin nya bok ”Rymdens alfabet” skriver författaren Maria Küchen om hur Apolloastronatuerna gav USA ”en välkammad framgångsstory” som alternativ till den militära katastrofen i Vietnam. Månfararna bättrade på militarismens och ”familjevärderingarnas flagnande förgyllning” i en tid då sådant hade börjat framstå som solkigt och överspelat. Månlandningen skulle ge en illusion av en enad nation.

Men det var just en illusion. Stödet för det väldiga rymdprojektet är till stora delar en historisk efterhandskonstruktion. De flesta amerikaner tyckte inte att satsningen var värd de väldiga kostnaderna.

I synnerhet fanns en motsättning mellan många svarta och vita, kanske tydligast kanaliserat i jazzpoeten Gil Scott-Herons låt ”Whitey on the moon”. Den gav uttryck för den utbredda känslan av att rika ”vitingar” åker till månen medan USA:s fattiga svarta blir bitna av råttor i slummen och inte har råd att betala sina tandläkarräkningar. I samband med avskjutningen i Cape Canaveral den 15 juli 1969 anlände en symbolisk delegation med svarta ledare från medborgarrättsrörelsen på fyra mulor och två skrangliga kärror för att peka på ”den tragiska och oförsvarbara klyfta som finns mellan USA:s teknologiska förmåga och våra sociala orättvisor”.

I boken ”Apollo in the age of Aquarius” – ungefär ”Apollon i Vattumannens tecken” – citeras en progressiv politiker som inte säger sig kunna rättfärdiga stora utbetalningar för att ta reda på om det finns mikroorganismer på Mars när han ”vet bestämt att det finns råttor i lägenheterna i Harlem”. Samma dag som Neil Armstrong tog sitt ”jättekliv för mänskligheten” kunde tidskriften New Yorker rapportera från en bar i Harlem att ”knappast någon” följde tv-sändningarna. En svart stamgäst kommenterade bristen på svarta astronauter i Apolloprogrammet: ”There ain’t no brothers in that program”.

I efterhand är det lätt att se att han och övriga skeptiker fick rätt. Bara fyra år efter högtidsstunden i tv ströps Apolloprojektet. Därefter har människan inte gjort några seriöst menade försök att återvända till månen.

Förrän nu. Tidigare i år misslyckades den den israeliska rymdfarkosten Beresheet när den kraschade på månen i stället för att mjuklanda. Också Indien har liknande planer. USA:s president Donald Trump pendlar mellan att skrodera om att amerikaner åter ska sätta sin fot på månens yta senast 2024 (händelsevis sista året under hans andra presidentperiod) och att ta tillbaka uppgifterna. Förmögna entreprenörer som Elon Musk och Jeff Bezos drömmer om reguljärtrafik till andra himlakroppar.

Mest av allt tycks situationen återspegla en värld där fantasteri och dårskap allt mer tillåts sätta dagordningen. Samtidigt som Trumpadministrationen dundrar om rymden stryper de anslagen till rymdstyrelsen Nasas forskning och arbete kring den akuta klimatkrisen.

Men drömmarna om månen återspeglar det intrikata samspelet mellan teknologi, ekonomi, politik och sociala och kulturella föreställningar. Förtrollningen kring tekniken är kanske vår avförtrollade tids enda verkliga religion. Vi inriktar den teknologiska kapaciteten på att resa till en främmande himlakropp i stället för att säkerställa att vi ska kunna fortsätta leva på den vi redan har. Dagens polariserade debatt har klara ekon av det sena 1960-talet, då den konservativa propagandan målade ut aktivism mot rasism, sexism och miljöförstöring som försök att splittra och försvaga nationen. I dag liksom i går används rymdkapplöpningen som en flykt; genom att koncentrera oss på månen undviker vi att se oss själva i ansiktet.

Samtidigt finns det både en förståelig fascination och en sublim skönhet i den största av drömmar. I filmen ”First man” från förra året berättar den fiktive Neil Armstrong om hur han genom att se jorden från rymden har förstått hur fragil den livsnödvändiga atmosfären runt vår planet är: att se jorden så som man ser den från långt håll tillåter oss att se saker och ting som vi borde ha sett för länge sedan – men inte haft förmågan att se förrän nu.

Det är samma insikt som förmedlades av den legendariska bildserien ”Earthrise” (Jorduppgång), som togs från månens baksida av besättningen på rymdskeppet Apollo 8. Fotografiet har kallats en av de viktigaste miljöbilderna någonsin, kanske för att det exponerar den tidlösa, intuitiva insikten om vår blåskimrande planets bräcklighet i den likgiltiga svarta världsrymden.