Björn Wiman: Flygplanet som fick klimatångest och landade i en ny värld

Man trodde man sett det mesta. Sedan landade ett flygplan i Marseille. Modellen var en Airbus A380, världens största passagerarflygplan, fyllt med européer som evakuerats från den virusdrabbade staden Wuhan i Kina.

Men det specialchartrade flygplanet bar inte bara på passagerare, utan också på ett budskap. Ena sidan av flygplanskroppen var täckt – strajpad som det heter – med en dyster illustration av döda korallrev. På den andra sidan fanns en lika stor bild på levande, friska rev med glatt simmande fiskar. Huvudbudskapet stod att läsa på stjärtfenan: ”Save the coral reefs” – rädda korallreven.

Det är som om den galopperande klimatkrisen har stimulerat människans sinne för makabra ironier. Vi har uppfunnit oljefält som drivs av vindkraft. Vi har röstat fram pyromaner för att släcka skogsbränder. Och nu: ett jätteflygplan med klimatångest.

Men faktum är att sambandet mellan de potentiellt virussmittade resenärerna från Wuhan och klimatbudskapet på flygplanet är ännu mer direkt än så. Coronaviruset är ju ett exempel på hur smittor uppkommer just för att det moderna samhället har rivit gränserna mellan ekosystem som tidigare hållits åtskilda. Människan har alltid smittats av sjukdomar från djurvärlden, men globalisering och klimatförändringar skyndar ytterligare på denna utveckling. BBC rapporterade i veckan om hur miljöförstöring och höjda temperaturer påverkar naturliga habitat och rubbar tidigare balanser och gränser mellan djur och människa. Ju mer åverkan vi gör på miljön, desto troligare är det att vi stör ekosystemen och skapar nya möjligheter för nya smittor och sjukdomar att spridas.

Men flygplanet landade inte bara på militärflygplatsen utanför Marseille med en ny sjukdom. Det landade också i en ny värld.

EU:s observationsprogram Copernicus meddelade i veckan att januari var den varmaste någonsin sedan mätningarna startade, med temperaturer i södra Frankrike på 25–30 grader. I veckan hade den spanska staden Valencia 27 grader och i Alperna har det regnat också på över 2000 meters höjd. I klassiska vinterorter svävar tomma stolliftar fram över vissnat gräs och eländiga remsor av smutsig konstsnö. På Antarktis slogs nytt värmerekord med 18,3 grader.

Också i Sverige syns tecknen på hur världen är på väg att bli en annan. I vissa delar av landet har temperaturen under januari varit 10 grader över medeltemperaturen. Stockholm slog värmerekord med sju grader över det normala. Inte sedan mätningarna inleddes år 1756 har januari varit så varm. Hasseln har börjat blomma och startat pollensäsongen, i Kungsträdgården syntes de första knopparna på de klassiska körsbärsträden.

Det är bara väder, invänder någon. Förra året låg ju snön meterdjup vid den här tiden på året. Det är sant – men att titta ut genom fönstret i år är likväl att blicka rakt in i framtiden. De fem varmaste åren som har uppmätts har varit de fem senaste åren. De nio varmaste åren har kommit de senaste tio åren, de nitton varmaste under de senaste tjugo. Det bara fortsätter. 2020-talet kommer sannolikt att bli det varmaste som mänskligheten någonsin har upplevt. Och samtidigt det kallaste som den någonsin kommer att uppleva igen. Vi är på väg in i värld som mänskligheten aldrig har levt i tidigare. Hur hanterar man det?

I veckan mottog den enastående artisten Sara Parkman DN:s Kulturpris för sitt album ”Vesper”. Det är musik som går rakt in i denna nya existentiella situation. Sara Parkman uppdaterar inte bara folkmusikens tradition, utan också vårt sätt att förstå oss själva i ett nytt, akut krisläge. Hennes musik och texter bejakar bråddjupet i vår belägenhet, men resulterar likväl inte i en paralyserande uppgivenhet, utan i en inre position som ger kraft att uthärda hur världen förändras.

I denna värld kan till synes motstridiga känslor – melankoli, värdighet, vrede – existera samtidigt. Sara Parkman bejakar tillstånd som vårt samhälle normalt vill förtränga eller inte låtsas om och upphöjer dem i stället till hederstecken. I sin version av den kristna liturgins Kyrie Eleison – Herre, förbarma dig över oss – välsignar hon annars skambelagda sinnesstämningar som sorg, förtvivlan och ursinne: ”Jag ropar ut mitt innersta. Jag ropar ut all min skit och mitt skav”, sjunger Parkman i något som ekar bekant genom århundradena från Johann Sebastian Bachs koral ”Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”.

Kanske får Sara Parkmans musik en så stark klangbotten i en värld där de apokalyptiska rökplymerna från skogsbränderna i Australien syns högt på himlen och där gräshoppssvärmar av bibliska mått hemsöker länderna på Afrikas horn. Men den visar också att man både kan se de religiösa myternas järtecken materialisera sig i den digitaliserade moderniteten och samtidigt fortsätta tro på en förnuftig omställning. Man kan ta den inre vägen och sörja allt som har gått och kommer att gå förlorat och agera för att hindra så mycket framtida lidande som möjligt. Det finns ingen motsättning däremellan.

”Vem älskar det som alltid funnits där bakom dig? Skogen, krimskrams, rosor – bakgrundsmusiken”, sjunger Sara Parkman i ”Antropocen”, låten som hämtat sitt namn från den nya tidsålder som människan har skapat på jorden.

Den vanliga bakgrundsmusiken håller på att tystna. Vi är på väg att ta farväl av världen som vi känner den. Inget kan ta bort sorgen över detta. Men vi kan ständigt hitta nya sätt att bära den.

