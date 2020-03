Björn Wiman: Glöm för den skull inte delfinerna i Italien

”May you live in interesting times.”

Temat för förra årets konstbiennal i Venedig hade onekligen en ödesmättad klang – uttrycket brukar användas som en olycksbådande förbannelse. På den fantastiska utställningen trängdes vår tids ödesfrågor: klimatförändringar, krig och flyktingströmmar, växande nationalism, rasism och ekonomiska klyftor. I mitt minne fastnade framför allt människans förmåga att vara kreativ och lekfull mitt i en katastrof.

Ingen hade dock kunnat tänka sig vad som skulle hända bara några månader senare. I dag är det vanligtvis brungröna vattnet i Venedigs kanaler kristallklart och fullt av synlig småfisk. Karantänen och den minskade båttrafiken har lett till att bottensedimenten har kunnat sätta sig. För några dagar sedan vågade sig till och med några fridsamma svanar på att simma längs de klassiska kanalerna. I Cagliari på Sardinien stack en delfin fram huvudet i den ödelagda hamnen. Som sagt. Det är en intressant tid vi lever i.

Vi behöver dessutom alla lyckliga delfiner vi kan få. Dödssiffrorna i Italien fortsätter att stiga. I den norditalienska staden Bergamo kommer militärerna på nätterna med en lastbilskonvoj för att hämta döda kroppar, som inte längre får plats i stadens bårhus. På mörka gator drar den dystra kolonnen genom staden, likt i en ond saga. I början av februari hade den lokala tidningen L’Eco di Bergamo en dryg sida med dödsannonser. En dryg månad senare, den 13 mars, var det tio sidor, fyllda med döda. De korta texterna nämner ingenting om dödsorsaken men det är heller inte nödvändigt. ”Det är som om ett kemiskt vapen har exploderat”, säger en invånare i staden till Washington Post.

Coronaviruset ställer verkligen människan inför ett nytt – och samtidigt uråldrigt – hot. Ingen som nu lever har medvetna minnen av något liknande. Den moderna världen har mött och hanterat andra sjukdomar, krig, terror, naturkatastrofer, men vetenskapen har alltid kunnat identifiera fenomenen och förklara deras dynamik. Så inte nu. Som individer upptäcker vi att det inte finns några allmänt giltiga svar på våra djupaste, inre rädslor.

Låter det hopplöst? Läget blir inte bättre av att världen möter krisen med ett antal vettvillingar som ledare

”Den ström som vi följde var hela tiden på väg mot detta stora Niagarafall”, skrev författaren Henry James strax efter första världskrigets utbrott 1914. Redan nu börjar det stå klart att coronakatastrofen kan bli en avgörande händelse av samma omfattning, en omställning som slår sönder alla tidigare förutsättningar för både individen och samhället. Sjukdomen är ingen ofarlig förkylning och de ekonomiska konsekvenserna kommer inte att stanna vid en trivial turbulens på börsen.

Precis som första världskriget och den djupa depression som följde på det riskerar coronakrisen att slunga mänskligheten mot nya bottennivåer, när vi minst av allt behövde det. Pandemin drabbar en värld som redan är i obalans, där en klimatkris och demokratikris möts. Till det kommer nu en akut hälsokris och en potentiell ekonomisk kris med massarbetslöshet.

Låter det hopplöst? Läget blir inte bättre av att världen möter krisen med ett antal vettvillingar som ledare. Brasiliens president Jair Bolsonaro anser att att faran med viruset är överdriven och att oppositionen i landet använder det för att få bort honom från makten. Trots att han själv sitter i karantän efter att flera av hans medarbetare smittats deltog han nyligen i en gatuprotest mot sina egna myndigheter, där han skakade hand med anhängare och tog selfies med deras mobiler.

När man ser bilderna på Jair Bolsonaro och en allt mer maktlös Donald Trump slås man av tanken att det kanske inte är viruset som har orsakat samhällets sammanbrott, utan att det snarare har avslöjat dess svagheter. Järtecknen har funnits där hela tiden. Den djupa lågkonjunktur som viruset kan ge upphov till blir bensin på brasan för den högerpopulism som redan tidigare var på frammarsch. Rädsla och ångest spelar demagoger och tyranner i händerna. Viruset kommer till världen i vredens tid.

Ett samhälle som utan mesta möjliga motstånd låter sina svagaste och mest utsatta medborgare dö, är det ett samhälle värt att bevara

Ordspråket ”May you live in interesting times” påstås ofta vara en förbannelse från Kina. Men uttrycket har ingen motsvarighet i det kinesiska språket. Det var i stället den brittiske parlamentsledamoten Sir Austen Chamberlain som använde det i ett tal under sent 1930-tal. ”Det råder inget tvivel om att en förbannelse har fallit över oss”, sade han. ”Vi går från en kris till en annan. Vi drabbas hela tiden av nya störningar och chocker.” Liksom viruset är uttrycket universellt. Vår önskan om att leva i ointressanta tider är global.

Kanske kan coronakrisen på det sättet återföra oss till rötterna för den mänskliga existensen. Vad är det denna tragedi ställer oss inför? En crash course i krismedvetande? En nollställning av ett system som var på väg att löpa amok? En svår avvägning om värdet av olika människors liv? Allt detta – men framför allt en avgörande etisk frågeställning. Ett samhälle som utan mesta möjliga motstånd låter sina svagaste och mest utsatta människor dö, är det ett samhälle värt att bevara?

Liksom i fallet med klimatkrisen och demokratins kris kommer att det vara upp till oss själva hur vi svarar på denna fråga. I slutändan kommer den sårbarhet som viruset har avslöjat att ge människor i hela världen en förnyad betydelse av ordet globalisering: allas beroende av alla.

Och glöm för den skull inte delfinerna i Italien.

