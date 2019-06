Björn Wiman: Greta Thunbergs nya bok blåser rent bland lögnerna

Det är hög nivå på lågstadieundervisningen i välbärgade Monterey söder om San Francisco. Inför en grupp tindrande åttaåringar citerar läraren den skotske skalden Walter Scotts ord om hur en lögn obevekligen snärjer in oss i en annan: ”O, what a tangled web we weave when first we practise to deceive!”

Lektionen handlar om klimatförändringarna. Till slut svimmar en flicka i en ångestattack.

”Hur kan ni vara så dumma att ni lär åttaåringar att planeten är dömd till undergång?” frågar en rasande mamma i ett möte med skolans lärare och rektor. Läraren och rektorn försvarar sig: nyheter om klimatförändringar finns överallt, det är skolans uppgift att erbjuda relevant kunskap. Till slut tvingas skolledningen ordna föräldramöte om klimatundervisningen. Aggressiv stämning, upprörda rop bland föräldrarna: ”Klimatförändringar är ganska tunga grejer att lägga över på andraklassare. Måste de veta att hela världen håller på att kapsejsa?”

Historien, som är hämtad ur andra säsongen av den stilfulla amerikanska tv-serien ”Big little lies”, säger något väsentligt. Flickan som svimmar av ångest har uppfattat att kampen är förlorad, att vi är dömda till undergång. Och att hon inte kan göra något åt saken.

Men det underliggande temat är lögn och sanning. Och vem som har rätt att definiera vad som är vad. Hade någon för ett år sedan sagt att en tonårig svensk tjej med Aspergers syndrom skulle sätta igång en global klimatrörelse med några av de största gemensamma manifestationerna i mänsklighetens historia; att hon skulle tala inför FN, EU och världsekonomiskt forum i Davos; att hon skulle träffa påven, vara på omslaget till Time Magazine och nomineras till Nobels Fredspris – ja, då hade vederbörande blivit avfärdad som en galenpanna.

Ändå är det precis vad som har hänt. Också Greta Thunberg var åtta år när hon för första gången hörde talas om klimatförändringarna i skolan. Och nu är det hon som har gett hundratusentals barn och unga över hela världen en anledning att hoppas på framtiden och tro på sina egna möjligheter att påverka den.

Hur har det gått till? Jag tror att förklaringen till Greta Thunbergs unika, och kanske historiska, genomslag är att hon har visat ledarskap i en ödesfråga där det övriga samhällets ledare har fallerat. Hon har litat på att människor – både barn och vuxna – tål att höra sanningen.

Det är en gripande läsupplevelse när Thunberg läxar upp världens ekonomiska och politiska ledare.

Det framgår också tydligt i den nya boken med några av de tal hon har hållit under det senaste året, ”No one is too small to make a difference”. Det är en tunn liten volym med ett massivt budskap. Greta Thunbergs förkunnelse när hon talar till världens mäktiga är kraftfullt och påminner på många sätt om det som de slagkraftiga profeterna förde fram i Gamla testamentet. ”Lögn, inte sanning, härskar i landet”, ropade Jeremia. ”Ni ljög för oss. Ni gav oss falskt hopp”, inskärper Greta Thunberg för ledamöterna i det brittiska parlamentet.

Det är en gripande läsupplevelse när Thunberg läxar upp världens ekonomiska och politiska ledare – samtidigt som hon mobiliserar den folkrörelse hon har varit med om att skapa. Hårt och systematiskt hamrar hon in sitt budskap till makthavarna: Varför lyssnar ni inte till klimatforskarna? Varför behandlar ni inte krisen som en kris? Varför ger ni inte oss unga en tro på framtiden?

Rent retoriskt är det storartade anföranden, fyllda av drastiska stilfigurer och dräpande oneliners (”Vi ungdomar har inte gått ut på gatorna för att ni ska ta selfies med oss och säga att ni verkligen beundrar det vi gör.”)

Men boken får också en allt mörkare underton, i takt med insikten om att hennes ord inte leder till några konkreta resultat i form av sänkta utsläpp. I de inledande talen finns hjärtskärande vädjanden (”Ge oss en framtid. Våra liv ligger i era händer”) och en viss tilltro till att politikerna verkligen ska vidta adekvata åtgärder.

I de sista talen märks en växande frustration över att hon har upprepat mer eller mindre samma budskap inför några av världens mäktigaste människor utan att något händer. Jo, det som händer är att utsläppen fortsätter öka. Det retoriska mästarprovet är det avslutande talet inför det brittiska underhuset: ”Hörde ni vad jag just sade? Är min engelska okej? Är mikrofonen på? Jag börjar nämligen undra.”

Men genom Greta Thunbergs tal löper också en orubblig övertygelse om att den verkliga makten finns hos folket och att endast civilt motstånd kan åstadkomma verklig förändring. Det är samtidigt en sträng pliktetik. Hopp är ingenting man får gratis. Det är något man förtjänar. Också här är Thunberg profetisk i ordets egentliga bemärkelse: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp”, säger Jeremia.

Här finns samtidigt en sträng pliktetik. Hopp är ingenting man får gratis. Det är något man förtjänar.

Den amerikanske 1800-talsförfattaren Henry David Thoreau, en av den civila olydnadens förgrundsfigurer, fick en gång frågan av sin kollega Ralph Waldo Emerson om varför han satt i fängelse för sin vägran att betala skatt till ett samhälle som stöttade slaveriet. Han ska ha svarat med en motfråga: ”Varför gör inte du det också?” Det är precis så Greta Thunberg skulle ha sagt.

Avsnittet av ”Big little lies” har titeln ”Världens undergång”. Under det upprörda föräldramötet sker efter ett tag en vändning, där en mamma håller ett starkt och förtvivlat tal om att vår tids stora lögn är den om det lyckliga slutet: ”Delar av sanningen är inte nog. Vi måste berätta hela sanningen.”

Det är Greta Thunbergs profetiska insats. Hon har blåst rent bland lögnerna, både de stora och små.

