Björn Wiman: Har du ”rätt” att återgå till det normala efter krisen?

En vacker senvinterdag 1909 tar konstnären Richard Bergh med sin vän, poeten Gustaf Fröding, ut på en slädfärd i skogarna kring Tullinge utanför Stockholm. Fröding är en bruten man, märkt av många års psykisk ohälsa, svårt alkoholmissbruk och diabetes. Det är en underskön dag, snön tindrar och gnistrar i vårsolen och över paret välver sig en ren och djupblå himmel. Med jublet inombords vänder sig Bergh till Fröding: ”Nog tycker du väl ändå detta är vackert?” Efter en längre paus kommer Frödings svar: ”Jag minns att jag en gång tyckte det vara vackert.”

”Kanske det mest tungsinta som yttrats på svenska”, har Werner Aspenström sagt. Och även om man inte delar Gustaf Frödings dystra predikament är det lätt att känna igen sig i hur det denna vår har kommit ett slags hinna mellan en själv och den verklighet man varseblir. Vitsippsbackarna, bäddarna av blå scilla och syrenernas knoppar bär inte längre på samma naturgivna skönhet som de brukar. Med coronapandemin som bakgrund ser man världen som en annan. Och minns att man en gång tyckte det vara vackert.

Kommer det att bli vackert på riktigt igen? Det kan finnas skäl att påminna om att världen inte heller före coronakrisen var något sorglöst Arkadien. Men om det är sant att pandemin har fördunklat verkligheten så har den också, på andra sätt, fått oss att se världen i ett klarare ljus. I veckan publicerade tidskriften The Economist två bilder från India Gate i New Delhi, tagna med några veckors mellanrum. På den första bilden skymtar man knappt det berömda monumentet genom den hälsofarliga smogen, på den andra (efter två veckors nedstängning) avtecknar sig triumfbågen tydligt mot en djupblå himmel.

Bilderna från Indiens huvudstad är inte de enda exemplen på vad som händer när biltrafiken stannar, flygplanen blir kvar på marken och industrierna stänger. Det som just nu genomförs är ett globalt experiment i realtid som knappast kommer att kunna återupprepas. Minskade luftföroreningar har fått himlen att klarna kring världens storstäder samtidigt med den största minskningen av koldioxidutsläpp som har skett under ett år. I dag räknar man med att minskningen globalt under år 2020 kan bli fyra procent, i USA ännu mer. I EU har de dagliga utsläppen minskat med nästan 60 procent jämfört med före krisen.

Åt detta finns dock få anledningar att jubla. Som många har påpekat riskerar pandemin att bli en dyrköpt pyrrhusseger för klimatet, där de kortsiktiga utsläppsminskningarna snabbt äts upp när den fossila ekonomin brakar igång igen efter krisen med fördubblad styrka. Economist rapporterar att det antal kolkraftverk i Kina som godkänts bara under mars, när landets industri öppnat igen, är fler än det antal som fick tillstånd att öppna under hela förra året sammanlagt.

Även när det gäller politiken finns risk för bakslag. Coronaviruset kom till världen vid sämsta tänkbara tidpunkt, då en rad auktoritära och nationalistiska ledare redan har fått den internationella gemenskapen att vackla. Men också precis i det tillfälle då klimatomställningen hade en unik framåtrörelse på bred front. Klimataktivisten Greta Thunberg hade startat en av de största folkrörelserna i världshistorien, delar av finansmarknaden började på allvar förstå att omställningen är oundviklig och EU hade precis antagit en seriöst syftande green new deal. Coronakrisen riskerar nu att skjuta allt detta i sank.

Men pandemin erbjuder samtidigt en unik chans till en omstart som kanske inte annars varit möjlig. ”Vad vi har lärt oss av allt detta är att vi faktiskt kan göra förändringar”, säger Nicholas Stern, den brittiske ekonomen som i en rapport 2006 utfärdade en dyster prognos över klimatkrisens framtida kostnader. På ett liknande sätt resonerade ett stort antal av Sveriges och Europas mäktigaste företagsledare i ett öppet brev i veckan, där de argumenterade för att den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen är en möjlighet att omvärdera hela vårt samhälle och skapa en ny modell för välstånd, byggd på ”gröna principer”.

Man måste utgå från att de får rätt. Medan viruset sprider sig över världen och den ekonomiska krisen fördjupas fortsätter dessvärre även den globala uppvärmningen. Coronaviruset kommer inte att få vare sig klimatförändringarna eller den biologiska massdöden att försvinna. Den ekonomiska återhämtningen efter viruspandemin och klimatomställningen är inte två motstridiga intressen, utan ett gemensamt.

I bästa fall kan vi gå vidare med en avgörande insikt. En av de saker krisen har uppenbarat för oss är att konsekvenserna av våra individuella handlingar har stor och kollektiv betydelse. Den visar oss att våra samhällen är kapabla till snabba och kraftfulla insatser för att möta ett allvarligt hot. Vi vet nu att vi snabbt kan minska utsläppen genom chockbehandling. Utmaningen nu är att göra samma sak – men utan chockbehandling.

Det är ingen liten utmaning. Det kommer att finnas de som säger att det är kört. Men också till dem erbjuder världens samlade respons på coronapandemin ett effektivt motargument. Lika lite som klimatkrisen är pandemin binär – det är inte antingen eller. Det handlar inte om noll döda eller alla, men det står i vår makt att se till att så få som möjligt dör – och det är därför vi gör som vi gör. Det finns inget ”allt går bra” eller ”det är kört”. Vad som finns är olika grader av mänskligt lidande däremellan.

Inte heller att bekämpa klimatförändringarna handlar om att ”lyckas” eller ”misslyckas”. Även om alla utsläpp av växthusgaser – eller för den delen nya smittfall – kunde elimineras i dag skulle det på sätt och vis vara ”för sent”. Hur illa det än går kommer det alltid att ligga i människans makt att se till att det inte blir ännu värre.

Men den mest djupgående insikten av coronakrisen är kanske att den kan ge oss ett nytt förhållningssätt till begreppen rättigheter och skyldigheter. Under lång tid har vi i den rika delen av världen levt med ett fokus på våra rättigheter – vår ”rätt” att resa vart vi vill, vår ”rätt” att äta vad vi vill, vår ”rätt” att skövla naturen som vi vill. Vad den senaste tiden har visat är att vi också är kapabla att tänka på våra skyldigheter – mot världen och varandra.

Det finns ingen lagstadgad ”rätt” att återgå till det normala när den akuta fasen i pandemin har klingat ut. Det normala finns inte ens längre. Det som finns är en skyldighet att fortsätta sträva efter en annan värld, en som går att se på med den ogrumlade blick som den sjukdomsplågade Gustaf Fröding drömde om. Det som vi en gång tyckte vara vackert kan – verkligen – bli vackert igen.

