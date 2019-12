Björn Wiman: Herbert Pundik stred för öppenhet i Danmark

I ett belamrat rum på den danska tidningen Politikens redaktion vid Rådhusplatsen i Köpenhamn huserade Herbert Pundik (1927-2019). Långt efter att han avgått som chefredaktör 1993 fanns rummet kvar, som ett monument över en annan tid – och en annan tidningstradition.

Herbert Pundik var Politikens chefredaktör under 25 år. Han förkroppsligade det kulturradikala arv som skapat mycket av Skandinaviens moderna offentlighet: frihetslängtan, oförutsägbarhet, motstånd mot nedhållande tankesätt. Han var en bullersam ikon i det moderna Danmark – en judisk flykting som fick se landet han var med om att öppna allt mer stänga sina gränser.

Herbert Pundiks farfar sydde pälsmössor i en by i Ukraina runt sekelskiftet och flydde med sin familj till Danmark, undan de våldsamma pogromerna i början av 1900-talet. Vid nazisternas ockupation under andra världskriget tvingades familjen flytta till Sverige, där Pundik gick i skola. När staten Israel bildades flyttade Pundik dit och tog värvning som elitsoldat i armén – senare också som agent för Mossad under 1960-talet.

Pundik gjorde journalistiken till en aktivitet. ”Jag står under starkt inflytande av judisk etik. Och den tillåter dig inte åskådarens roll. Den kräver handling”, sade han. Följaktligen omsatte Pundik ofta tidningsarbetet i olika projekt: insamling till strejkande gruvarbetares familjer i Sydafrika på 1970-talet. Ambulanser till palestinierna 2001. Fredsarbete i Israel.

En särskilt symbolladdad tilldragelse ägde rum på konstmuseet Louisiana 1992, dit Herbert Pundik hade bjudit in den mordhotade författaren Salman Rushdie för att diskutera den religiösa maktexpansion som inleddes med fatwan efter ”Satansverserna”. Tajmningen kunde ha varit bättre: många i publiken såg sig samtidigt tvungna att smussla fram sina medhavda radioapparater, eftersom Danmark samma kväll spelade semifinal mot Holland i fotbolls-EM. Danmark deltog i mästerskapet till följd av att Jugoslavien tvingats lämna återbud på grund av inbördeskrig – ett krig som skulle visa det europeiska muslimhatets mest fasansfulla uttryck. 15 år senare, mitt under krisen efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten, föreslog Pundik en nationell insamling till en ny ståtlig moské med minaret mitt i Köpenhamn, för att skapa försoning med muslimerna.

I söndags somnade Herbert Pundik in efter ett långt liv. I en fin intervju med Karen Söderberg i Sydsvenskan för några år sedan uttryckte han sin livshållning: ”Man ska aldrig hota med att lämna något. Man ska hota med att bekämpa det.”