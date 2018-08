Björn Wiman: Låt oss säga sanningen – det börjar bli sent på jorden

Det kom ett brev i veckan, ett sådant som sätter sig fast. Det kom från författaren Mats Wahl, mest känd för ungdomsromanen ”Vinterviken” men som nyligen slutfört romanserien ”Blodregn” – namnet på det meteorologiska fenomen där damm och sand från Sahara lyfts upp till höga luftlager och fälls ut som regn längre norrut, där det ser ut som himlen blöder.

Romanerna utspelar sig i ett framtida Sverige, där skogarna lagts omkull av orkaner, stora områden har drabbats av översvämningar och samhället som vi i dag känner det har kollapsat.

Inte heller finns det någon snö på vintrarna. Redan i inledningen av den första boken, ”Ryttarna”, ber en sexårig flicka sin mor att berätta om vad snö var och om den sista gången den föll i Sverige.

”Berätta om snön”, ber flickan och mamman svarar: ”Du har hört det hundra gånger.” ”Berätta en gång till”, vädjar flickan.

I dag, i slutet av denna omvälvande varma sommar, är snön avlägsen. Men den dystopiska fantasin om en förödd värld är det inte. En del av de klimatstudier som under de senaste veckorna äntligen har fått den spridning de förtjänar visar att de klimatförändringar som har inletts kan få dramatiska återverkningar på väderförhållandena i Sverige redan inom en snar framtid. En uppmärksammad studie i veckan i Proceedings of the national academy of sciences visade att den kritiska punkten då klimatet kollapsar kan inträffa så snart som inom tio år. Forskarvärlden är överrumplad av de effekter som har uppstått redan vid 1 grads uppvärmning av jordens medeltemperatur, i synnerhet när det gäller regn, torka och värmeböljor i de tempererade regionerna på norra halvklotet.

I sitt brev till mig talar Mats Wahl om fantasin – och om dess förhållande till rädslan. ”Ingen vet något om hur det ser ut i världen om fem eller femtio år”, skriver han. ”Vi måste därför vara fantasifulla och förbereda oss för ett stort antal olika scenarier. Och vi behöver lära oss hantera vår rädsla.”

Han fortsätter: ”Rädsla finns i tre grundformer. Så länge vi är rädda kan vi tänka och undersöka, planera och handla rationellt. I samma stund som flera av oss blir skräckslagna undermineras vår kollektiva förmåga att tänka. Vi blir som individer, grupper och samhällen beredda att kasta en stor del av vår tankeförmåga över bord. I skräck handlar vi känslostyrt. När skräcken blir tillräckligt stor övergår den i panik. I lägen av panik kan allting hända, också sådant som vi inte ens vågar fantisera om. Det är därför viktigt att vi i dag hyser en välinformerad rädsla och handlar därefter.”

Mats Wahl menar att vi måste bli ”aktivt fantasifulla”. Vad händer till exempel om nästa sommar präglas av våldsamma slagregn med nederbörder runt 30 millimeter i timmen? Vilka delar av den svenska infrastrukturen fungerar då? Eller om det inte regnar alls och sommaren blir ännu varmare än i år, med skogsbränder som av starka vindar jagas allt närmare Smålands större städer. Eller – om det blir en helt vanlig svensk sommar, med skurar och surväder. Kommer det då att heta att klimathotet var överdrivet – ett påhitt av människofientliga alarmister och depressivt lagda glädjeförstörare?

Det som har hänt denna sommar är att vi har känt in på bara huden att det som vi har kallat för en kris också är en kris.

Det svenska opinionens förmåga att böja sig som ett sädesfält för vinden är dessvärre väl dokumenterad – minns hösten 2015 då bilden på en drunknad pojke på Turkiets kust fick ”alla” att vilja hjälpa världens flyktingar; bara några månader senare var ”alla” plötsligt Sverigedemokrater. Det är därför det är så viktigt att hålla fast vid och fördjupa den något yrvakna krisinsikt som nu präglar offentligheten – och se till att den leder till konkret politisk förändring på alla samhällsområden.

Klimathotet har länge varit en lukt- och smaklös abstraktion, som har varit lättare att sortera in i fantasin än i verkligheten. Vår föreställningsförmåga om framtiden har helt enkelt inte räckt till. Den indiske författaren Amitav Ghosh skriver i sin bok ”The great derangement” – ungefär ”den stora sinnesrubbningen” – om vår oförmåga att inom både kultur och politik omfatta vidden och våldsamheten i klimatförändringarna.

Sommaren 2018 kan ha ändrat på detta.

Det som har hänt denna sommar är att vi, i Sverige, har förstått att vår ställning som globalt privilegierad grupp är till ingen nytta, eftersom hela systemet kan vara på väg mot kollaps.

Det som har hänt denna sommar är att vi har känt in på bara huden att det som vi har kallat för en kris också är en kris.

Det som har hänt denna sommar är att klimatförändringarna har blivit verklighet.

Men i och med att klimatkrisen har blivit verklighet ökar, paradoxalt nog, också behovet av fantasi – aktiv fantasi. Klimatforskarna talar om tröskeleffekter, språngvisa förändringar av ett långsamt förlopp, som i sin tur driver på och förstärker den rådande utvecklingen. Kanske kan årets sommar bli en sådan tröskeleffekt, ett språng som frigör tillräckligt med energi för oss att agera – politiskt, kollektivt och globalt.

Mats Wahl citerar i sitt brev ett par rader ur Bob Dylans låt ”All along the watchtower”: ”So let us not talk falsely now/The hour is getting late.”

Låt oss säga som det är. Det börjar bli sent på jorden.

