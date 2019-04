Björn Wiman: Man kan sörja både Notre-Dame och vår civilisations framtid – samtidigt

På skärtorsdagen tog vi avsked av en ljus människas själ i en Mälardalskyrka. Det finns kanske inte så mycket som förbinder de väldiga valven i Notre-Dame med den lilla tegelkyrkan i Taxinge, men känslan av mänsklig gemensamhet som finns i ett kyrkorum, i sorg och i glädje, är densamma.

Det var författaren och journalisten Anders Ehnmark som begravdes, några kilometer från hemmet i Edetorp. Därifrån kungjorde han, nästan varje år, vårens ankomst i Expressen, när tranorna landade på åkern med hjärtskärande skrik och råbockarna skrockade inifrån skogen. Tranorna kom med ljuset i näbben i samband med vårfrudagen; jag minns att Ehnmark någon gång stillsamt poängterade att ”våffeldagens” koppling till vårfrudagen var ungefär som att kalla Notre-Dame i Paris för ”våffelkyrkan”.

Anders Ehnmark stod fast förankrad i en helhetssyn på den mänskliga civilisationen. Jag skulle tro att han förstod vad programledaren Kenneth Clarke menade när han i den klassiska BBC-serien ”Civilisation” från 1960-talet blickade ut över den väldiga katedralen på Île de la Cité mitt i Paris och ställde frågan: ”Vad är civilisation?” Han gav själv svaret: ”Jag vet inte vad det är, men jag tror mig känna igen den när jag ser den. Och jag tittar på den nu.”

Förmodligen var det denna intuitiva insikt som drabbade många av oss som följde den väldiga branden i Paris i måndags kväll. En plötslig smärta över att något som vi hade tagit för givet var på väg att försvinna på bara några timmar och över att en så stor skönhet kan vara så sårbar. Undergångens klockor tycktes ringa för en hel tidsålder i Europa – och med den mycket av det som vi upplever som vår civilisation. Kanske var det vi såg en snabbspolad skymt av framtiden.

Dagen efter stod den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i EU-parlamentet och höll ett tal. Hon använde katedralen som en vacker metafor för vårt samhällsbygge, men när hon berättade om den sjätte massutrotningen av liv på jorden, om avskogningen och luftföroreningarna, om insektsdöden och havsförsurningen, då brast det för henne – denna modiga, fantastiska unga människa som har skapat en global folkrörelse kring vetskapen om att vår civilisation är i allvarlig fara om vi inte inom tio år har halverat utsläppen av koldioxid i atmosfären. Det var som om världsbranden i Notre-Dame blev för mycket också för henne.

En kyrka kan byggas upp igen, medan Stora barriärrevet eller havsisen i Arktis inte kan återskapas inom överskådliga tider.

Det var ett av civilisationens främsta emblem som fick ett ärr i Paris – men katedralen klarade sig ändå med strukturen intakt. Kommer samma sak att gälla också fundamenten för vår existens i framtiden? En kyrka kan byggas upp igen, medan Stora barriärrevet eller havsisen i Arktis inte kan återskapas inom överskådliga tider. Också den ekologiska katastrofen kommer att innebära att mänsklighetens gemensamma historia suddas ut. ”Vet ni vad mer som brinner?” skrev den amerikanske författaren Roy Scranton under branden i måndags. ”Hela vår jävla planet brinner.”

Samma förtvivlade insikt genomsyrar filmen ”First reformed” från förra året, som kan beskrivas som ett möte mellan Ingmar Bergmans ”Nattvardsgästerna” och Martin Scorseses ”Taxi driver”, till vilken regissören Paul Schrader skrev manus på 1970-talet. I ”First reformed” är huvudpersonen en präst, som går in i ett existentiellt mörker när han kommer till insikt om klimatkrisens allvar. Och precis som huvudpersonen i ”Taxi driver” bestämmer han sig för att ta saken i egna händer.

”First reformed” är en film som äter sig in under huden, inte minst under påskens tvära kast mellan mörker och ljus. Den visar att det känslospektrum som många av oss erfor när den stora kyrkan brann – vrede, sorg, förtvivlan och hopp – är känslor som kan existera tillsammans. Inte i kronologisk ordning, utan samtidigt, parallellt med varandra.

I en scen talar huvudpersonen med en prästkollega, som anklagar honom för att fly undan världen till ”trädgården” – den plats där Jesus under natten till långfredagen drar sig tillbaka för att invänta dödens ankomst. Men Jesus, menar kollegan, gjorde Guds verk också genom att röra sig bland folket i templet och på marknadsplatsen: ”Du, däremot, är alltid i trädgården. För dig är varje timme den mörkaste timmen.”

I Anders Ehnmarks värld var varje timme i stället den ljusaste. Han hölls gärna med vedhuggningen i trädgården men älskade idén om torget, där människorna skulle samlas ”i ett gyllene ljus av mognad och Medelhav”. Men människan var heller aldrig frikopplad från civilisationens övriga medskapare: från rådjuren, murklorna och tranorna.

Nästan varje år skrev han om nässlorna, som alltid dök upp på våren vid uthus och gödselstackar. Nässlorna, påminde Ehnmark, var förfallets växt men kunde användas till mycket: tyg, medicin och soppa. Caesar piskade sina soldater med dem för att de skulle komma upp i varv.

Ett år hade nässlorna kommit två månader tidigare än de brukade. Men Anders Ehnmark tog in dem som vanligt, skar, kokade och kryddade enligt receptet i Apicius romerska kokbok från tiden för Kristi födelse.

En sekulär rit, tror jag att det var, en av dem som får världen att gå vidare.

