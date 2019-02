Det var säljsamtal i Hollywood. De svenska filmarna Pella Kågerman och Hugo Lilja var där för att berätta om ”Aniara” – deras nya filmatisering av Harry Martinsons klassiska rymdepos från 1956. De berättade om handlingen, om människorna som tvingas lämna ett jordklot härjat av översvämningar, skogsbränder och en gulaktig, giftig atmosfär. De berättade om hur den stora rymdfarkosten kommer ur kurs och drar iväg sina passagerare mot evigheten och hur det gradvis går upp för dem att ingen räddning finns och att de alla färdas mot sin egen död.

Producenten, som inledningsvis med stark entusiasm lyssnat på den originella berättelsen, mulnade allt mer. Till slut for han upp och föreslog en ändring i manus: ”En person kan väl överleva i alla fall?!”

Nej, Harry Martinsons rymddikt har inget Hollywoodslut. Martinson skrev ”Aniara” som en förtvivlans varning i kärnvapnens och den ekologiska förödelsens tid, men med klimatkrisen i bakgrunden blir berättelsen i dag en del i diskussionen om möjligheten att leva utan hopp eller med insikten om att slutet kommer allt närmre. Människorna ombord på Aniara vet att de vistas i sin egen sarkofag – det enda de kan göra är att lära sig att dö.

”Aniara” blir på så sätt ett slags litterär gestaltning av de tankar kring slutet för mänskligheten som i dag förs fram allt oftare, bland annat av den amerikanske författaren Roy Scranton som nyligen väckte uppmärksamhet med sitt besök på Göteborgs filmfestival. Krigsveteranen och den före detta aktivisten Scranton är mest känd för sin bok ”Learning to die in the anthropocene”, vars budskap är så kompromisslöst att det får en nietzscheansk nihilist att framstå som överdrivet optimistisk. Scrantons tanke går ut på att klimatförändringarna redan är så långt gångna att det är för sent. ”We’re fucked”, skriver han koncist i förordet till sin bok. Mänskligheten, menar Scranton, är inte på väg mot undergången – vi lever redan i den. Både aktivism och tilltro till politiska reformer är utsiktslösa. Det bästa vi kan göra är att sluta hoppas på vår överlevnad och i stället börja sörja. Efter det föredrag med Scranton som jag lyssnade på i Göteborg var det totalt tyst i trettio sekunder. Ingen förlösande applåd, inga armar i luften för följdfrågor. Någon grät.

Jag själv känner vördnad inför Roy Scrantons allvar. Jag delar många av hans känslor av sorg och förtvivlan inför klimatkrisen. Hans analys att det redan är ”för sent” att gå tillbaka till ett slags ursprungstillstånd är dessutom korrekt. På många sätt är katastrofen redan här. Jag tror också att det är helt nödvändigt att någon säger det han gör – och på det sätt han gör det. Scranton vill bryta det invanda retoriska mönstret som föreskriver att alla utsagor om klimatkrisen måste sluta i ett konstruktivt tonläge. I stället lämnar han oss med tanken på vår egen död i en isande, tom rymd, precis som passagerarna på ”Aniara”. I detta tomrum tvingas vi möta de djupaste och svåraste frågorna om oss själva. Det är bra.

För min egen del har jag dock dragit slutsatsen att Scrantons existentiella defaitism är helt otillräcklig. Genom århundradena har filosofer och tänkare tävlat i att skildra mänsklighetens betydelselöshet och till och med applåderat hennes snara försvinnande – mest oförglömligt kanske i Georg Henrik von Wrights formulering om ”en pipa snus” i det kosmiska perspektivet. Men det finns också en annan riktning. Människan har förvisso missbrukat sin egen makt och sin position på jorden, menar exempelvis den australiske klimatfilosofen Clive Hamilton, men det är också vi som märker ut denna lilla smula av sten och metall som en unik plats i universum. ”Utan människan blir jorden en meningslös plats”, skriver Hamilton. Vår utplåning skulle vara en tragedi av kosmiska mått.

En annan invändning mot Roy Scranton är förstås rent praktisk. Hur ska hans tankar förverkligas i praktiken? Mänskligheten kommer inte självmant att lägga in sig på palliativ behandling. Överlevnadsinstinkten får oss att fortsätta andas. Även om vi skulle få reda på att jorden går under i morgon kommer vi att plantera våra äppelträd – också Roy Scranton själv sparar pengar till sin lilla dotters universitetsstudier.

Men den viktigaste invändningen mot hans tankegångar är ändå etisk och politisk. Scranton ställer sig inte bara i praktiken likgiltig inför det obeskrivliga lidande för miljontals medmänniskor som en skenande klimatkatastrof kommer att innebära i form av svält, katastrofer och krig, han sveper också in det ojämnt fördelade ansvaret för klimatkrisen i filosofisk dimma. Varje kilo koldioxid kommer att räknas, i dag och i morgon. Inte minst för dem som redan i dag drabbas av den globala uppvärmningens förödande konsekvenser.

En klimatkollaps riskerar förvisso att stimulera en del av de sämsta sidorna i människans natur, men den kommer också att aktivera motsatsen: empati, solidaritet, samarbetsförmåga. Många, förmodligen de flesta, kommer att fortsätta göra det som är rätt – av ingen annan anledning än att det är just rätt. En fördjupad kris kommer även att ge en fördjupad förståelse av begrepp som ”hopp” och ”mening”. Hopp är, som någon sagt, inte övertygelsen om att allt kommer att gå bra, utan övertygelsen om att det finns en mening med det som sker.

Alla medlemmar av mänskligheten måste, som Roy Scranton säger, lära sig att dö. Det betyder inte att vi som kollektiv måste göra det just nu.

