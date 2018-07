Björn Wiman: När som helst kan dina väskor stå packade ute på gatan

Föreställ dig själv situationen. Ni har bokat ett hotellrum till en sedan länge efterlängtad semesterresa. Du och din familj med två barn kommer fram på morgonen, ni installerar er på hotellrummet, packar upp ert bagage och ger er sedan ut på stan för en första titt, med all den pirrande nyfikenhet det bär med sig.

När ni sedan kommer tillbaka till hotellet för att vila på eftermiddagen har något hänt.

Philip Roth – frid över hans minne – använder sig av en sådan situation i den kontrafaktiska romanen ”Konspirationen mot Amerika”, för att skildra hur samhället förändras när den antisemitiske kandidaten Charles Lindbergh blir USA:s president på 1940-talet. En kort tid efter att han blivit vald reser familjen Roth från Newark alltså på semesterresa till Washington DC – fadern är försäkringsombud och stark amerikansk patriot som stolt docerar för fru och barn om nationens tidigare presidenter och stadens politiska landmärken.

När familjen Roth kommer tillbaka till hotellet efter sin första utflykt står deras väskor utburna i foajén bredvid hotelldisken. Förklaringen sägs vara att det har begåtts ett misstag och att rummet redan var reserverat till en annan familj.

Berättarens far försöker få svar av hotelldirektören, polis tillkalas, det utbryter tumult i den lilla lobbyn. Fadern hänvisar, förtvivlat, till Abraham Lincolns Gettysburgtal som finns återgivet i Lincoln Memorial: ”Alla människor är födda med samma värde.”

Mitt i uppträdet viskar den unge huvudpersonen till sin äldre bror Sandy. ”Vad är det frågan om?” Broderns svar består av ett enda ord: ”Antisemitism.”

Det är en mästerlig litterär scen, en outhärdlig gestaltning av förnedring och utsatthet. Men också en sann skildring av hur ett samhälle plötsligt kan förändras på ett sätt som gör tidigare otänkbara saker möjliga. Familjen Roth har tidigare inte behövt fundera över någon fientlighet mot judar; det år då romanen börjar är de integrerade i sitt amerikanska samhälle utanför New York. Ingen har långt skägg eller kalott på huvudet, knappast någon i grannskapet talar med brytning. I tidningskiosken säljer kapplöpningsprogrammet tio gånger mer än den jiddischspråkiga dagstidningen Forvitz.

Med valet av Charles Lindbergh som president ändras allt detta. Fördomar och aggressioner mot judarna blir en del av vardagen. ”Dessa minnen präglas av fruktan, en outplånlig fruktan”, skriver Roth i bokens första mening.

Inget kunde vara mer ironiskt. Författaren Philip Roth förkroppsligade ju själv en av världshistoriens mest fascinerande integrationsprocesser, den judiska invandringen till New York. Det började med den stora utvandringen av judar från Östeuropa i slutet av 1800-talet, där hundratals år av förföljelser fick ett slut för dem som togs emot av Frihetsgudinnan i ”det förlovade landet” – faktum är att New Yorks kanske mest kända litterära text skrevs av en judisk författare, den berömda inskriptionen på Frihetsgudinnnans fot från Emma Lazarus dikt ”The new colossus”: ”Ge mig dina trötta, dina fattiga, dina kuvade massor som längtar efter att få andas fritt.”

Fram till 1920-talet kom så många som en miljon judar till New York, vilket gjorde staden till världens största centrum för judiskt liv utanför Europa. Nya intellektuella och konstnärliga impulser blomstrade i de fattiga judiska invandrarmiljöerna på Lower East Side på Manhattan, där det startades tidningar, teatrar och revyscener. Stadens nya invånare drog fördel av den relativa öppenheten för att omskapa både sig själva och den amerikanska kulturen som helhet. Dagens USA skulle inte vara detsamma utan judarna – och dagens judenhet inte heller densamma utan USA.

Det kanske tydligaste exemplet är Irving Berlins patriotiska sång ”God bless America”. Irving Berlin hade inte alltid hetat Irving Berlin – han kom till USA som ung judisk flykting från Ryssland 1893, under namnet Israel Beilin. Och om man lyssnar noga på musiken i denna svulstiga nationalhymn kan man höra att de sex första tonerna i refrängen är en direkt stöld av från en populär slagdänga från New York i början av 1900-talet: ”When Mose with the nose leads the band”, en skämtsam sång om en judisk bandledare med en prominent näsa. Så kan de gamla stereotyperna och den nya sångbarheten smälta samman till något helt oväntat.

USA:s nuvarande president Donald Trump är inte Charles Lindbergh – även om de har slagordet ”America first” gemensamt. Inte heller är judarna den främsta måltavlan för Trumps främlingsfientliga agenda; muslimer och latinamerikaner är värre utsatta. Men alla högernationalistiska rörelser misstänkliggör för eller senare även judarna. Trump är inte antisemit men däremot aggressivt antikosmopolitisk – precis det inslag i den moderna amerikanska kulturhistorien som judarna representerar.

Redan i dag finns det många människor i både det amerikanska och det svenska samhället som erfar den fruktan som nästan omärkligt kom smygande på familjen Roth i ”Konspirationen mot Amerika”. Det är detta Roth skildrar så mästerligt, när allt kulminerar i hotellobbyn. När som helst kan väskorna stå på gatan.

