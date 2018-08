Björn Wiman: Nu är det dags att tala högt om dem som vill tysta ned klimatfrågan

Alla märker det denna sommar. Hur en ny mentalitet tar form. De vanliga, dagliga nyhetssändningarna tar obönhörligt färg av att världen runt om oss håller på att bli en annan, i stort som i smått.

I Ekot i Sveriges Radio varnar en bergsguide för att det nu blir farligare att bestiga Sveriges högsta fjälltopp, sedan glaciären på Kebnekaises sydspets har smält och fått turisterna att i stället ta sikte på den mer svårtillgängliga nordtoppen. I Kalifornien rasar de största bränderna i delstatens historia: 115.000 hektar, en yta lika stor som Los Angeles står i lågor. Och i en ny studie visar Johan Rockström och flera andra forskare att delar av jorden kan bli obeboeliga redan vid två graders uppvärmning, till följd av att temperaturhöjningen kan utlösa så kallade återkopplingar.

Något håller på att hända. Världen är på väg att bli en annan. ”Nu har jag bestämt mig. Jag tänker inte längre vara tyst. Jag tänker inte längre underdriva det existentiella hot mot mänskligheten vi står inför”, skrev vice statsminister Isabella Lövin nyligen i ETC, en text som kan få samma ikoniska betydelse för årets valrörelse som Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan-tal fick vid denna tid inför valet för fyra år sedan. Isabella Lövin var en politiker som talade som en människa och som därför hittade sin röst. En vice statsminister som talade klarspråk om att det politiska spelet i den svenska valrörelsen är ett löjeväckande spektakel i förhållande till de fasor som den globala uppvärmningen ställer mänskligheten inför.

Hur har det kunnat gå så långt? Varför gör vi ingenting? Det är frågor som alla ställer sig denna sommar. Hur kommer det sig att även blygsamma politiska reformer gång på gång stöter på motstånd, trots forskarsamhällets samstämmiga varningar?

Svaret på frågorna finns säkert i både socialpsykologin, i det politiska systemets kortsiktighet och i den mänskliga naturens sämsta sidor.

Men en av de viktigaste förklaringarna handlar om något annat, något som inte är lika lätt att tala om. Bakom motståndet mot de radikala globala insatser som är nödvändiga i klimatfrågan finns pengar – stora och osynliga summor pengar. För två år sedan kom boken ”Dark money – The hidden history of the billionaires behind the rise of the radical right”, där den amerikanska författaren Jane Mayer avslöjade hur några av USA:s rikaste människor i det fördolda har finansierat framväxten av den så kallade alt-right-rörelsen och i praktiken kidnappat den amerikanska demokratin.

De viktigaste – och vidrigaste – aktörerna i Jane Mayers bok är brödena Charles och David Koch, ägare till det väldiga fossilkonglomeratet Koch Industries. Det startades 1940 av deras far Fred Koch, som byggde upp sin förmögenhet på skrupelfria oljeaffärer med både Josef Stalin och Hitler. De flesta amerikanska industrifamiljer har naturligtvis ett antal skelett i garderoben, men familjen Koch kan mönstra en hel armé.

Bröderna Kochs enorma politiska inflytande står i omvänd proportion till det utrymme de får i medierna. Alla ser att Donald Trump spelar apa. Men ingen frågar varför.

Sedan många år bedriver bröderna intensiva lobbyingkampanjer i syfte att styra det republikanska partiet. Bara mellan åren 2005 och 2008 satsade man miljontals dollar på att motarbeta reformer i klimatfrågan. Klimatforskaren Michael Mann förklarar i ”Dark money” varför de amerikanska republikanerna har gått i motsatt riktning mot resten av världen i klimatfrågan: ”Det handlar om en direkt utmaning mot den mäktigaste industri som har existerat på jordens yta. Det finns ingen botten för hur lågt de är villiga att sjunka för att krossa dem som hotar deras intressen.”

Inför presidentvalet 2016 satsade bröderna Koch svindlande summor på en valseger för Donald Trump och republikanerna. USA:s avhopp från Parisavtalet kan på så sätt vara det mest häpnadsväckande exemplet på köpt inflytande i modern amerikansk politisk historia. Bröderna Kochs enorma politiska makt står däremot i omvänd proportion till det utrymme de får i medierna – i stort sett inget alls. Alla ser att Donald Trump spelar apa. Men ingen frågar varför.

Koch Industries är ett extremt men långt ifrån isolerat exempel på sambandet mellan stora pengar och klimatförändringar. På måndagen kunde DN:s reporter Lisa Röstlund avslöja att vittnen som ingår i utredningen om folkrättsbrott mot det svenska bolaget Lundin Petroleum i Sydsudan ska ha förföljts och hotats av personer som sagt sig företräda Lundin (bolaget nekar dock till inblandning).

Lundin Petroleum är en droppe i ett oljefat jämfört med Koch Industries. Men det finns också likheter i berättelserna om bolagen. Båda grundades av en råbarkad patriark, vars två söner sedan förvaltat arvet i samma anda. Inte heller tystnaden kring företagen i mediebevakningen är någon slump. Bröderna Kochs far Fred brukade råda sina söner att hålla låg profil och stanna under ytan: ”Det är när valen sprutar vatten som den blir träffad av harpunen.”

Och precis som Koch Industries är Lundin Petroleums huvudnäring fossila bränslen – precis de substanser som är på väg att göra världen till en livsfarlig plats och precis de substanser som måste stanna under jordytan om inte vår planet ska bli obeboelig för människor.

Världen är på väg att bli en annan. Men om Lundin Petroleums misstänkta övergrepp i utredningen om folkrättsbrott runt oljefälten i Sydsudan sägs ingenting i de svenska nyhetssändningarna – trots att det är ett uppenbart exempel på hur den fossila ekonomin fungerar i dess mest iskalla och samvetslösa form.

Sällan hör man tystnaden så tydligt. Och sällan blir sambandet så brutalt. Klimatförnekelse är ett förakt för själva människolivet.

