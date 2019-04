Björn Wiman: Rätt med icke-våld och civil olydnad i ett förtvivlat läge

David Attenborough ser ut som han brukar. I ljusblå skjorta, sliten lammullströja och militärgrön vindjacka är han lika hemtam i sitt habitat av kvittrande fåglar och mjukt böljande kullar som kommissarie Morse är i Oxford. Den nu 92-årige brittiske zoologen och programledaren tittar in i kameran: ”Stående här på den brittiska landsbygden kanske det inte tycks uppenbart att vi står inför en global katastrof skapad av människan”, säger han på tryggt tedoftande engelska. Men hans fortsatta budskap serveras utan socker: ”Om vi inte vidtar drastiska åtgärder under de närmaste åren kan vi stå inför oåterkallelig förstörelse av världens natur och en kollaps för våra samhällen.”

Är David Attenborough en förvirrad undergångsprofet? En okunnig fanatiker som styrs av pk-elitens agenda? Är det han säger fel?

Dessvärre inget av ovanstående. Hans nya BBC-dokumentär ”Climate change – the facts” är årets mest upplysande och nödvändiga tv-timme. I filmen växlas samtal med några av världens främsta forskare med hjärtskärande skildringar från extrema klimathändelser över hela jorden – exempel på en pågående katastrof som är på väg att utrota en miljon levande arter och redan har gjort jorden till en farligare och mer svårbeboelig plats för människan.

I takt med att insikten växer om klimatkrisens allvar – årets rekordtidiga skogsbränder i norra Europa är bara ännu ett exempel – har fler och fler människor börjat söka sätt att kanalisera sin förtvivlan och finna vägar ut ur maktlösheten. Allt fler inser att det inte är bara som klokt handlande konsumenter som vi kan och bör förvalta vårt ansvar, utan att vi måste använda hela den arsenal av åtgärder som står medborgaren till buds i en demokrati. Skolstrejkerna inom ramen för Fridays for future är bara ett exempel på hur det växande intresset för civil olydnad och icke-våldsaktioner har börjat leta sig in mot samhällets bokstavliga centrum, där de har hittat fram till människor som under lång tid har velat agera men inte vetat hur.

Den senaste tiden har stödet även vuxit snabbt för rörelsen Extinction rebellion – ungefär ”Utrotningsupproret” – som med fredliga medel vill få de politiska ledarna att erkänna klimatkrisen som ett akut nödläge och försöka stoppa en global katastrof. Den brittiska tidningen Guardian rapporterade nyligen om hur stödet för rörelsen har fyrfaldigats i England i samband med de aktioner som klimatnätverket de senaste veckorna har genomfört i städer över hela världen. I London, som blivit något av rörelsens centrum, har mer än 1.000 medlemmar låtit sig gripas under den senaste veckan.

En av dem är den erfarna juristen och tidigare diplomaten Farhana Yamin, som bland annat var med och förhandlade fram Parisavtalet 2015 men som nu har dragit slutsatsen att enbart det traditionella systemet är otillräckligt när det gäller att hantera den akuta klimatkrisen. Förra veckan tog hon sig igenom en polisavspärrning och limmade fast sin ena hand med snabbtorkande superlim på marken utanför oljebolaget Shells kontor i London, där hon också lät sig föras bort i handklovar. ”Jag önskar att jag hade gjort det tidigare”, sade hon efteråt.

Är då inte detta olagligt? Jo, det är själva poängen. Icke-våld och civil olydnad är en motståndshandling med djupa rötter i den politiska historien och idétraditionen – man skulle kunna se det som demokratins yttersta uttryck i ett förtvivlat läge. Den klassiska formen är att utan våld bryta mot ett regelverk som man anser orättfärdigt och sedan villigt ta konsekvenserna av detta; i större skala har metoderna framgångsrikt tillämpats av Gandhi i kampen för Indiens frigörelse, i motståndet mot apartheid och av Martin Luther King i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Om man vill kan man se Greta Thunberg och hennes skolstrejk som efterföljare till sömmerskan Rosa Parks vägran att lämna sin sittplats till en vit man på en buss i Montgomery 1955.

Alla har också potential att vara aktiva medskapare i det snabbt föränderliga normsystem som ligger till grund för politiska beslut.

Under alla dessa rörelser finns insikten om att man som medborgare i en demokrati har större möjligheter än att bara välja rätt parti i vallokalen eller rätt livsmedel i mataffären. Alla har också potential att vara aktiva medskapare i det snabbt föränderliga normsystem som ligger till grund för politiska beslut – och att protestera mot de beslut man anser vara orättfärdiga.

Den brittiska författaren och debattören George Monbiot, en av dem som stött Extinction rebellion-rörelsen, har pekat på att det behövs långt färre människor än man tror för att uppnå den kritiska massa som skapar en så kallad ”social tipping point” i ett samhälle; det finns forskning som visar att endast 3,5 procent av befolkningen aktivt behöver uttrycka sitt stöd för en uppfattning för att den ska uppfattas som ”det nya normala”. Alla icke-linjära förändringar i historien går dessutom ofta överraskande fort: system ser orubbliga ut tills de plötsligt störtar samman – och i samma sekund framstår sammanbrottet som ofrånkomligt. Sovjetsystemets kollaps är ett exempel på detta.

”Jag kan förstå om en del blir irriterade när vi blockerar trafiken”, sade en av de Extinction rebellion-aktivister som protesterade i London förra veckan. ”Men jag tror nog ärligt talat att de kommer att uppleva klimatkrisen som betydligt mer ’irriterande’.”

Londons i övrigt klimatmedvetne och engagerade borgmästare Sadiq Khan svarade i ett uppmärksammat uttalande om protesterna att det var dags för den brittiska huvudstaden att återgå till ”business as usual”.

Ingenting kunde dessvärre vara mer felaktigt.

Det är business as usual som kommer att döda oss.

