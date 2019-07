Björn Wiman: Resväskan påminner om att det är ett ansvar att minnas

Har du packat färdigt inför sommaren?

I en glasmonter på Historiska museet i Stockholm ligger en särskild resväska, fjärran från dagens snärtiga kabinväskor. Den är anspråkslös, tunn och liten, klädd i slitet canvastyg med skinnförstärkta hörn – men det den har burit på är desto tyngre. Någon gång har det stått ett namn på den, men nu går det bara att utläsa bokstaven A. En gång har någon öppnat den, lagt ner sina mest värderade tillhörigheter och stängt den igen.

Det är, som sagt, inte vilken väska som helst. Den kommer från förintelselägret Auschwitz-Birkenau och ingår i utställningen ”Speaking memories – Förintelsens sista vittnen”, som visas i samarbete med föreningen Judisk kultur i Sverige. Här finns förutom väskan och andra inlånade föremål från det statliga museet Auschwitz-Birkenau en rad enkla, vackra porträttfotografier av överlevande judar som kommit till Sverige och ett unikt videoarkiv med över 55.000 vittnesmål från överlevande och vittnen av Förintelsen och andra folkmord.

Utställningen är ett exempel på hur det historiska intresset för Förintelsen växer i takt med att allt färre av dem som kan vittna om folkmordet finns kvar i livet. Förra året besökte så många som 2,15 miljoner personer Auschwitz-Birkenau strax utanför Krakow i södra Polen – ett i raden av de senaste årens besöksrekord för det statliga museet på platsen.

Men vad är det de får se? Givetvis ett minne av det värsta folkmordet i mänsklighetens historia. Men också ett exempel på hur historien hela tiden måste tas om hand för att vi ska kunna minnas den.

Väskan som lånats ut till Historiska i Stockholm är ett prov på det. I det statliga museet Auschwitz-Birkenaus ägo finns runt 3.800 liknande väskor, alla en gång tillhörande en människa som levde i villfarelsen att hon eller han skulle få bära sina egna kläder i lägret. Här finns 5.000 tandborstar och runt 110.000 skor, tillsammans med mängder av människohår, proteser och glasögon. Varje enskilt objekt är ett ovärderligt bevis för det som hänt på denna plats. Ingenting får förstöras.

Den tyska tidningen Der Spiegel gjorde nyligen ett stort reportage från restaureringsverkstaden i Auschwitz. Här arbetar mängder av specialister i vita rockar varje dag sammanbitet för att med små borstar och penslar säkra att det förflutna inte ska upplösas i intet. På resväskorna, till exempel, måste nu det lager av fernissa som användes på 1970-talet i dag varsamt avlägsnas, eftersom man upptäckt att den bryter ner materialet. Det gemensamma mottot är ”att bevara autenticiteten”; endast helt igenom äkta och autentiska objekt kan göra minnet av Förintelsen immunt mot ifrågasättanden och förnekelse. Ju längre tiden går, desto större kommer risken att bli för relativisering och avfärdanden.

Känslan av ’autenticitet’ kan bara bevaras om de flesta av lägrets beståndsdelar inte längre är autentiska.

Och det handlar inte bara om väskor och andra små objekt. Alla som har besökt platsen vet att Auschwitz-Birkenau är ett enormt stort område – där allt måste bevaras. Bara de 14 kilometer med taggtråd, som blivit en av de tydligaste symbolerna för lägrets grymheter, har behövt bytas ut flera gånger under årens lopp. All restaurering ska följa principen om ”minimal påverkan” så att de ursprungliga materialen ska ändras så lite som möjligt, men i fallet med barackerna i dödslägret Birkenau blir paradoxen tydlig. De ursprungliga konstruktionerna, där det både läckte och blåste in, är i dag ersatta med byggnader som är både mer robusta och mer vädersäkra än de ursprungliga. Annars skulle de helt enkelt inte ha stått kvar och restaureringen skulle ha varit meningslös.

Det är bara ytterligare ett exempel på paradoxen: att känslan av ”autenticitet” bara kan bevaras om de flesta av lägrets beståndsdelar inte längre är autentiska.

Och ju längre tiden går, desto viktigare blir objekten. För tjugo år sedan fanns fortfarande många överlevande som själva kunde berätta; ju färre av dem som finns kvar och ju fler som ifrågasätter Förintelsen desto viktigare blir det som finns kvar av folkmordet, rent fysiskt.

Ändå är det kanske till slut människorna och deras berättelser som starkast och med störst trovärdighet kommer att kunna förmedla den historiska erfarenheten av Förintelsen i dess helhet. Två av dessa finns på Historiska museet, i form av förinspelade videointervjuer där man kan samtala med ”hologram” av två överlevande, Pinchas Gutter från polska Lodz och Eva Schloss från Österrike.

På museet sitter de framför oss som ett slags eviga vittnen med uppdrag att berätta. Vi sitter i en halvcirkel kring dem och blir påminda om att akten att minnas är en aktiv handling som inte bara handlar om det förflutna utan också påverkar synen på vår egen tid och sträcker sig mot framtiden. Att minnas är ett ansvar.

Detta blir så tydligt i mötet med Pinchas Gutter och Eva Schloss. Det speciella med installationen med deras ”hologram” är att de förblir tysta fram till dess att vi själva tar till orda och ställer en fråga.

”Vad kan vi lära oss av dig, Pinchas?” frågar en besökare.

Pinchas Gutter ser oss alla i ögonen och svarar: ”Världen är en farlig plats. Vi måste vara på vår vakt.”

