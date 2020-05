Björn Wiman: Så döljer folkhemmets fasad coronastrategins baksida

En grupp barn leker på grannens studsmatta. Under porlande skratt och glädjeljud hoppar de runt efter varandra i en ny lek med tidstypiskt namn: coronakull.

Över dem vajar en blågul vimpel. Både barnen och nationalkänslan är med i leken. När Selma Lagerlöf lät en pyssling och en gåsflock flyga över landet i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” 1905 fanns inga studsmattor, men väl en känsla för nationsbyggandets betydelse. Boken skrevs som bekant som en lärobok i geografi för folkskolan men blev också ett slags flygfotografi av vårt lands mentala landskap.

En av bokens minst bemärkta berättelser är den om Åsa gåsapiga och lille Mats. De är ursprungligen från Sunnerbo härad i Småland, där de en gång har bott med sina föräldrar och fyra syskon i en liten stuga ute på en stor ljunghed. En kväll hade en fattig vandrerska klappat på dörren och begärt husrum, och fastän stugan var trång blev hon insläppt. Den första natten hostade hon så att hela huset skakade. Inom bara några dagar låg hon för döden.

För den förfärade familjen berättade hon hur hon drabbats av den svåra sjukdomen i lungorna som nu skulle ta hennes liv. Hon hade strukit omkring med ett ”tattarfölje” och var övertygad om att ”vandringsfolket” hade skickat sjukdomen över henne som en förbannelse.

Den hälsosamma svenska folkstammen släpper in ett främmande element i stugan och hemsöks av osunda ångor, sjukdom och död

Strax efter tiggerskans död var familjetragedin ett faktum. Snart smittades också modern och fyra av syskonen av den fruktade lungsjukdomen och dog. Fadern, galen av sorg, gav sig av och Åsa och lille Mats lämnades åt sitt öde.

Så långt är det ett ganska typiskt skillingtryck, inte bara från tuberkulosens tid. Den rena svenska folkstammen släpper in ett främmande element i stugan och hemsöks av ohälsosamma ångor, sjukdom och död.

Men de blågula vimplarna vajar inte bara över tuberkulosens utan också över det nya coronavirusets tid. De senaste månadernas debatt om den svenska strategin för att begränsa smittspridningen har – som DN:s Kristofer Ahlström och Hugo Lindkvist visade i ett reportage i veckan – väckt enorm uppmärksamhet utomlands och även släppt lös en inhemsk ”coronanationalism”, som ofta riktar sig mot dem som kritiserar det svenska vägvalet. Statsvetaren Gina Gustavsson talar om att det stundtals aggressiva tonläget kan liknas med vad idéhistorikern Isaiah Berlin kallade ”den böjda kvistens nationalism”, det vill säga en fosterlandsstolthet som piskar tillbaka mot den som ”trampar på” landet.

Ur ett historiskt perspektiv är denna reaktion både väntad och oväntad. Sverige och svenskarna är vana vid att stå i världens blickfång och omvandla kritiken till en positiv beståndsdel i vår egen berättelse om radikalitet och framåtskridande. I själva verket blir vi sprickfärdiga av stolthet varje gång omvärlden uppmärksammar det särskilda med Sverige.

I själva verket blir vi sprickfärdiga av stolthet varje gång omvärlden vänder blickarna mot bilden av vårt land

Av den anledningen hade det också varit förvånande om Sverige inte hade valt en annan och egen väg i bekämpningen av coronaviruset. Den svenska befolkningens värderingar vad gäller exempelvis tillit och individualitet är på många sätt extrema i internationell jämförelse. Detta är inte ett svar på frågan om ”folkvettets väg” i coronapandemin är den rätta eller inte, endast ett konstaterande av att också Sverige avslöjar sin nationella särart under det existentiella tryck som en pandemi innebär.

Men likt all nationalism medför också ”folkhälsopatriotismen” en partiell blindhet. Oavsett hur man vänder och vrider på saken är den svenska dödligheten i covid-19 per capita bland de tio högsta i världen och de döda kommer att fortsätta att räknas in i tusental. Ändå är ifrågasättandet av myndigheterna och politikerna ganska hovsamt. Är det stoltheten över vår egen särprägel som har blivit så stor att vi inte kan eller vill se alla dessa försvunna människoliv som annat än kliniska kurvor eller variabler i en matematisk formel? Finns det inte något kallhamrat i offentlighetens likgiltighet inför all denna död? Och i så fall varför?

Foto: Adam Ihse / TT

Även här kan man förmodligen söka svaret i närhistorien. Det vore åtminstone värt att utreda sambanden mellan den (uteblivna) svenska reaktionen på det stora antalet döda i coronapandemin och den så kallade sociala ingenjörskonstens starka ställning i vårt land. Kanske är det just detta paradigm, tanken att man kan använda befolkningen som verktyg i en stor samhällsomdaning, som nu går igen i vår acceptans (och stolthet) för den svenska coronalinjen. Föreställningen att man kan använda ”befolkningen” som ett slags deg som man kan knåda och laborera med är troligen mer accepterad i Sverige än i andra länder, där förhållandet mellan stat och individ tar sig rakare och enklare uttryck.

Detta betyder inte nödvändigtvis att vi svenskar tar lättare på döden, däremot att vi har lättare att acceptera den som abstrakt ”bieffekt” i ett systematiskt arbete med ”flocken”. Förståelsen för det epidemiologiska språkbruket och tankesättet finns på så sätt inbyggd i vår erfarenhet av den sociala ingenjörskonstens rationella och mätbara metodik. Lite lidande får den enskilde tåla, om det gagnar den stora nyttan.

Men om detta är den svenska modellens mörka baksida finns också en ljus framsida. Den visar sig i tron på folkrörelsernas, förnuftets och frivillighetens kraft. Vad det svenska exemplet genom historien tyder på är ju att smittbegränsning och folkhälsoarbete inte bara handlar om vad människor får göra, utan minst lika mycket om vad de vill eller vad kan göra.

Vad det svenska exemplet har visat är att smittbegränsning och folkhälsoarbete inte bara handlar om vad människor får göra, utan minst lika mycket om vad de vill eller vad kan göra

Historikern Bi Puranen har visat vilken viktig roll folkbildningen och folkrörelserna spelade i bekämpandet av ”folkfienden tuberkulosen” i Sverige. Myndigheterna förbjöd väldigt lite (får) och satsade i stället på att människor frivilligt skulle ändra sitt beteende (vill) och på att eliminera de usla sociala och ekonomiska levnadsvillkor som underlättade smittspridningen (kan).

Ur detta perspektiv är det lättare att förstå stoltheten över Sveriges vägval. Vi vet att det är möjligt att med folkupplysning och förnuft övervinna en svår sjukdom som varje år tog tiotusentals människors liv och definierade hela samhällslivet. Det var inte häradshövdningen eller länsman som knäckte tuberkulosen. Det var vi själva som gjorde det – för att vi fick, ville och kunde.

Därmed är vi tillbaka hos Åsa gåsapiga och lille Mats i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. En kväll lyssnar de två övergivna barnen på en kringresande föreläsare, som berättar om den svåra sjukdomen som tagit livet av deras familj.

Efter föreläsningen förstår barnen vad som hänt med deras mor och syskon. De förstår att om de hade bränt upp kläderna efter den döda tiggerskan och skurat stugan väl ren hade de allihop förmodligen varit kvar i livet.

De förstår att om de hade bränt upp kläderna efter den döda tiggerskan och skurat stugan väl ren hade de allihop förmodligen varit kvar i livet

Och Selma Lagerlöf skulle inte varit Selma Lagerlöf om hon inte sedan också gjort rent hus med de vidskepliga föreställningarna om sjukdomen som en förbannelse från en ”tattarkvinna”. Ingalunda, förklarar föreläsaren för barnen med en skärpa som hörs ända in i vår tids debatt. Det handlade om en smitta som kan drabba alla – och vars botemedel heter kunskap och förnuft.

Alltså ger sig Åsa gåsapiga och lille Mats, likt små föregångare till Lubbe Nordström, ut på vandring genom Lort-Sverige. I de gårdar de kommer till finns alltid minst en bröstsjuk, som av de två barnen erhåller sakkunnig expertis om hur man bäst bekämpar farsoten. Åsa och lille Mats skrämmer ingen. De förbjuder ingen. Men deras programförklaring avslöjar likväl både mer och mindre behagliga sidor av livet bakom det blivande folkhemmets fasader:

”Vi ska inte nöja oss med att bara räfsa gården och sopa golven”, upplyste Åsa och lille Mats. ”Vi ska också ta till tvagan och borsten och såpan och tvålen. Vi ska hålla rent utanför vår dörr, rent innanför den, och rena ska vi vara själva. På så sätt ska vi till sist bli herrar över sjukdomen.”

