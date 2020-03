Björn Wiman: Så gick det till när judarna fick skulden för coronakrisen

Någon har kallat det för ”Goebbelsglappet”: den korta tidsperiod som hinner gå mellan att något nytt djävulskap dyker upp i världen och att judarna får skulden för det.

Vad gäller coronapandemin har det redan inträffat. Lite utanför den stora offentlighetens radar visserligen – men helt enligt den nazistiske propagandaministern Joseph Goebbels planritning.

Några av de första tecknen dök upp under utbrottet av coronasmitta i Iran i slutet av februari, där regimstyrda medier snabbt började torgföra fantasier om en judisk-amerikansk sammansvärjning och att ”sionisterna” utvecklat en särskilt farlig variant av viruset mot Irans folk. Därefter har berättelsen i olika varianter spritts ytterligare över världen, i allt från högerextrema forum på nätet till breda mediekanaler i Turkiet och Irak.

För den som lever i lycklig ovetskap om antisemitismens bisarra sätt att fungera kan detta verka precis lika vrickat som det i verkligheten är. Viruset uppstod på en djurmarknad i Kina, såvitt bekant utan en enda person av judisk konfession inom synhåll. Men med tanke på judehatets beskaffenhet var det bara en tidsfråga innan judarna skulle få skulden också för coronapandemin. Konspirationsteorier om judar dyker ofta upp i samband med epidemier, med den stora pesten på 1300-talet som mest kända exempel. Där påstods judar ha spridit sjukdomen genom att förgifta brunnar och vattendrag, vilket ledde till våldsamma pogromer över hela Europa. Mönstret har upprepats flera gånger, så sent som under förra årets utbrott av mässling i New York.

Med tanke på judehatets beskaffenhet var det bara en tidsfråga innan judarna skulle få skulden också för coronakrisen

Berättelsen om judarna som syndabockar är världens äldsta – och det var denna uråldriga resonans som nazisterna förstod att utnyttja. Även i fallet med coronapandemin följer de antisemitiska konspirationsteorierna en bekant disposition. Den går i stora drag ut på att viruset ska ha skapats och spritts av judiska grupper och/eller staten Israel för att hindra Kinas expansion och stärka det judiska inflytandet över världsekonomin. I dessa inlägg – som ofta sprids i högerextrema nätmiljöer – utpekas ”the ususal suspects” som den judiskungerske ”globalisten” George Soros och finansfamiljen Rothschild.

Den amerikanska organisationen Anti Defamation League har samlat en rad exempel på hatspråk och bilder, som bland annat visar hur stereotypiska ”judar” i skägg och stora näsor använder viruset som trojansk häst eller mem som avbildar viruset som personifierade judar på samma sätt som i de tyska nazisternas tidning Der Stürmer. Här anspelas också på myten om judarnas girighet; att judiska aktörer skulle utnyttja viruskrisen genom att tjäna grova pengar på ett kommande vaccin, profitera på turbulensen på finansmarknaden eller sko sig på höga låneräntor i en kollapsad ekonomi.

Finns det då inte värre problem i en tid då hundratusentals människor riskerar att dö och världsekonomin kastas in i en depression som kommer att krossa livsförutsättningarna för en hel generation människor?

Ja och nej. För det första handlar det inte bara om några stollar på obskyra hatsajter, utan om budskap som riskerar att få genklang över stora delar av världen. De senaste åren har vi sett hur de mest hatfyllda budskap kan spridas även i de samhällen som trott sig immuna mot rasism och fördomar. I veckan ingrep FBI mot en amerikansk högerextremist som planerade att spränga ett sjukhus och beskyllde judarna för att sprida coronaviruset. Bland hans meningsfränder sprids uppmaningar om att avsiktligt smitta judar och andra minoriteter med viruset.

För det andra existerar antisemitismen aldrig i ett vakuum. Judehatet är – och har alltid varit – en dynamisk centrifug som driver fram hot, våld och fientlighet också mot andra grupper. Där det finns fördomar mot judar finns det fördomar också mot andra. I fallet med coronakrisen är det framför allt kineser och personer av asiatiskt ursprung som har stigmatiserats, men det är – som föraktet mot de coronasmittade svenskarna med somalisk bakgrund visar – en dynamik som snabbt kan förändras.

Judehatet är – och har alltid varit – en dynamisk centrifug som driver fram hot, våld och fientlighet också mot andra grupper

Och – för det tredje – så har utpekandet av just judar en politisk sprängkraft som demoniseringen av andra grupper saknar. En rad exempel visar hur auktoritära ledare i Europa nu använder coronakrisen för att stärka sin makt och ytterligare underminera demokratin i sina länder. I Ungern vill premiärministern Viktor Orbán styra genom dekret, i Polen försöker regeringen använda virusrestriktionerna för att omöjliggöra en rättvis valkampanj inför presidentvalet i maj. Både de ungerska och polska ledarna har antisemitismen som bärande inslag i sin politiska agenda – och att spela på det månghundraåriga hatet mot judarna har redan visat sig vara ett effektivt sätt att konsolidera makten. De rättigheter som ges upp i dag kommer kanske inte tillbaka i morgon, vare sig för Europas judar eller för oss andra.

Att använda en kris för att demonisera andra grupper och upphäva demokratin är – som den amerikanske historikern Timothy Snyder uttrycker saken – ”det äldsta tricket i boken”. Nu riskerar världen att driva in i en bottenlös ekonomisk kris, med omständigheter som kan komma att påminna om 1920-talets Tyskland. Historien skriver ofta nya repliker men följer ofta en liknande dramaturgi. Man behöver knappast påminna om att behovet av syndabockar växer i takt med krisernas djup – och vilka som brukar få den rollen.

Det sägs ibland att dagens auktoritära ledare inte kan snacka sig ur coronakrisen. Jag skulle inte vara så säker på det. Och för detta syfte kommer de att använda inte bara bokens äldsta trick, utan också dess äldsta berättelse. Ingen historia är så smittsam som den om judarna.

Läs fler av Björn Wimans krönikor om coronakrisen