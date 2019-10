Björn Wiman: Så har oljejättarna köpt din kunskap om klimatet

Nej, historien tog inte slut år 1989 som den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama prognosticerade i en berömd essä samma år. I gengäld sändes det första avsnittet av tv-serien ”Seinfeld”.

Premiären ägde rum den 5 juli, närmare bestämt. Uppgiften finns på en vägg i Nationalmuseums fina utställning ”1989”, där drabbande dokumentärbilder från omvälvande världshändelser som Berlinmurens fall blandas med dysfunktionella designmöbler, fotografier av Lars Tunbjörk och musik från Roxettes album ”The Look”.

På samma vägg finns också en annan uppgift, som i sammanhanget ser ut som ännu mer av en kuriositet. Under datumet den 15 november 1989 står: ”I en artikel i Dagens Nyheter varnar Karl Erik Lagerlöf för katastrofala framtida klimatförändringar orsakade av fossila bränslen.”

Och så var det. På DN:s kultursidor denna dag gick Lagerlöf till hätskt angrepp mot massbilismen och pläderade för en substantiell höjning av bensinpriset. Bland annat hänvisade han till meteorologen och klimatforskaren Henning Rodhe som beräknat att världens samlade användning av kol, olja och gas måste minska med 70 procent för att koldioxidhalten i atmosfären ska stabilisera sig kring 400 ppm och en framtida klimatkatastrof kunna undvikas.

I dag vet vi att halten ligger på 409 ppm och är stadigt stigande. Men uppgiften på Nationalmuseum blir ännu mer svindlande om man vet att hälften av all den koldioxid som människan har tillfört atmosfären har släppts ut sedan just år 1989. Vi har med andra ord åsamkat planetens klimat lika mycket skada sedan det första avsnittet av ”Seinfeld” sändes som under alla de föregående årtusendena av vår existens sammanlagt.

Vi hade all information som behövdes. Frågan är varför vi inte använde den.

I sin nya bok ”Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans” skriver idéhistorikern och författaren Sverker Sörlin om synen på gemensam kunskap i en allt mer splittrad och polariserad tid. I ett av bokens kapitel försöker han foga samman ett nytt slags bildningsbegrepp med Greta Thunbergs stora, omvälvande folkrörelse för klimatet.

”Vi bör förstå den som en bildningsrevolution”, skriver Sörlin – kanske förvånande med tanke på att rörelsens främsta uttrycksmedel har varit en skolstrejk. Men Sörlin kallar Greta Thunbergs framgång för ”kunskapens förkroppsligande”: det är inte för att hon har fler fakta än någon annan som Thunberg har fått ett sådant exempellöst globalt genomslag, utan för att hon kopplar sin kunskap till både moraliskt mod och en uppsättning större värderingar.

Och här finns, paradoxalt nog, även en del av förklaringen till att vi inte, trots tillgång till fakta, har lyckats åstadkomma en adekvat samhällelig reaktion på klimatkrisen. De flesta människor vet att klimatförändringarna är en farlig realitet. Det är bara det att den vetskapen står i konflikt med andra värderingar i våra liv som vi uppfattar som viktigare. Detta stämmer också väl överens med det som den norske forskaren Per Espen Stoksnes har skrivit om de psykologiska barriärer som hindrar oss att ta in ett obekvämt vetenskapligt budskap.

Allt det som Sverker Sörlin och Per Espen Stoksnes säger är förstås riktigt. Men man ska heller inte glömma att det finns krassare orsaker än de psykologiska till att kunskapen har så svårt att slå igenom på just detta område. I veckan avslöjade tidningen Guardian att de stora fossilbolagen BP, Shell, Chevron, ExxonMobil och Total bara sedan år 2010 har lagt ner över 2,5 miljarder kronor på att lobba mot en effektiv klimatpolitik inom EU. I USA är den summan småpotatis – där har oljejättarnas lobbyister och deras köpta politiker sedan länge saboterat alla försök att bryta den fossila ekonomins grepp över människors liv. Att det är oljebolaget BP som ligger bakom en av de ”klimatkalkylatorer” som gör klimatkrisen till en fråga om den enskilda individens moral är snudd på perverst. Skillnaden mellan vad vi vet och vad vi gör i klimatfrågan styrs inte bara av psykologi, utan också av pengar, stora pengar.

Det är i detta sammanhang en av historiens mest outhärdliga ironier att just 1989 kunde ha gått till historien som ett märkesår inte bara för demokratin, utan också för människans sätt att hantera klimatförändringarna. Redan året innan, 1988, hade rymdstyrelsen Nasas forskare James Hansen vittnat inför USA:s kongress om det existentiella hot som utsläppen av koldioxid innebär och presenterat prognoser över den kommande temperaturökningen som i efterhand har visat sig lika korrekta som siffrorna i DN 1989. Medvetenhet väcktes, också i kretsar där man inte hade väntat sig det. I den amerikanska presidentvalskampanjen for George Bush runt och utlovade att ”Vita hus-effekten” skulle bemästra ”växthuseffekten”. Margaret Thatcher krävde något år senare åtgärder mot den globala uppvärmningen och talade om dess potentiellt förödande konsekvenser för kommande generationer. Här fanns ett fönster som stod öppet för förändring.

Det drogs dock snabbt igen, med benäget bistånd av fossilindustrins kraftfulla vilseledningskampanjer. De stora oljebolagen har sedan 1950-talet varit väl medvetna om att deras utsläpp av koldioxid kan bli ett hot mot civilisationen. Deras sätt att mörka och ljuga om denna information kommer att gå till historien som en av de stora förbrytelserna mot mänskligheten.

Nu finns – om vi inte går på samma trick en gång till – ett nytt fönster där kunskapen om klimatkrisens allvar kan omvandlas till handling. 1989 års stora omvälvningar visar hur fort det kan gå. Jag kommer att tänka på Ellen Keys berömda definition att bildning är det som vi minns sedan vi glömt bort allt vi lärt oss. I omställningens tid handlar verklig kunskap snarare om att minnas det som inflytelserika krafter har betalat för att vi ska glömma bort.

